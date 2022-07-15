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За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Є поранені та загиблі серед мирного населення. Під ворожим вогнем опинилося 19 населених пунктів області. Зруйновано житловий сектор, підприємства, знищено посіви. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - м. Краматорськ, м. Костянтинівка, смт Північне, с. Іванград, с. Опитне, м. Авдіївка, с. Стара Миколаївка, смт Велика Новосілка, с. Новоукраїнка, м. Бахмут, м. Гірник, с. Маяки, с. Хромове, м. Красногорівка, с. Дружба, с. Семенівка, м. Торецьк, с. Журавка, м. Соледар.

За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 01

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, артилерії, ЗРК С-300,ракет, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів:29 житлових будинків, навчальний заклад, підприємства та поля пшениці. Воєнні злочини росії задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 02
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 03
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 04
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 05
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 06
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 07
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 08
За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція 09
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для орків поняття заборонена зброя не існує ...відповідати потрібно їх методами і це для ***** більш доступно
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15.07.2022 10:32 Відповісти
"Забороненою зброєю...."🤦
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15.07.2022 10:33 Відповісти
Асвабадітєлі все бамбас ніяк не освободят.
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15.07.2022 10:34 Відповісти
 
 