За добу РФ 29 разів вдарила по Донеччині забороненою зброєю, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Є поранені та загиблі серед мирного населення. Під ворожим вогнем опинилося 19 населених пунктів області. Зруйновано житловий сектор, підприємства, знищено посіви. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - м. Краматорськ, м. Костянтинівка, смт Північне, с. Іванград, с. Опитне, м. Авдіївка, с. Стара Миколаївка, смт Велика Новосілка, с. Новоукраїнка, м. Бахмут, м. Гірник, с. Маяки, с. Хромове, м. Красногорівка, с. Дружба, с. Семенівка, м. Торецьк, с. Журавка, м. Соледар.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, артилерії, ЗРК С-300,ракет, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці у Костянтинівці. Під обстрілами ще 3 громади Донеччини. Є загиблі, - Кириленко. ФОТО

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів:29 житлових будинків, навчальний заклад, підприємства та поля пшениці. Воєнні злочини росії задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

















