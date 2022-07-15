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Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі російські окупанти вдарили ракетою по школі у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що лишилося від сільської школи у Синельниківському районі... Вночі російські варвари скерували на неї ракету", - зазначив очільник обладміністрації.

Також читайте: Ворог атакував три райони Дніпропетровської області, бив із різної зброї, - Резніченко

Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини 01
Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини 02
Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини 03

Автор: Богдан Гуньковський
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от зачем в сельской школе было размещать Правый сектор, штаб ВСУ и биолабораторию???
(это сарказм)... рашопланктону рашаговносми именно там объяснят уничтожение сельского "военного" объекта нациков...
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15.07.2022 11:13 Відповісти
Це більшовицько-геббельсівський принцип: "Чим масштабніша та безпардонніша брехня - тим швидше в неї вірять!" Людина пересічна просто нездатна повірить що ТАК брехать можна!
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15.07.2022 11:24 Відповісти
Не думайте, что они идиоты. И в сельскую школу не просто так стреляли. Просто командование на местах не хочет выполнять приказы по размещению солдат
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15.07.2022 11:26 Відповісти
 
 