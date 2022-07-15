Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти вдарили ракетою по школі у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що лишилося від сільської школи у Синельниківському районі... Вночі російські варвари скерували на неї ракету", - зазначив очільник обладміністрації.

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