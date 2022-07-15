Наслідки обстрілу сільської школи у Синельниківському районі Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вночі російські окупанти вдарили ракетою по школі у Синельниківському районі Дніпропетровщини.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що лишилося від сільської школи у Синельниківському районі... Вночі російські варвари скерували на неї ракету", - зазначив очільник обладміністрації.
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(это сарказм)... рашопланктону рашаговносми именно там объяснят уничтожение сельского "военного" объекта нациков...