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Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну. МАЛЮНКИ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Доброволець Руслан із Харківського окремого батальйону ТрО з гумором малює повсякдення на нулі.

Його малюнки Харківський окремий батальйон територіальної оборони опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звати нашого митця Руслан, йому 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни він працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві, видавав книжки для дітей до 5-ти років", - йдеться у повідоменні.

Руслан записався до ТрО 27 лютого. Пояснив, що хоче захищати землю предків.

Дивіться: Бійці Харківського окремого батальйону тероборони під постійними обстрілами дають відсіч ворогові. ВIДЕО

Герої його коміксів - конкретні люди, бойові побратими. Вони ж за першої нагоди купують Руслану папір олівці, "щоб це шоу тривало".

Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 01
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 02
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 03
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 04
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 05
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 06
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 07
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 08
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 09
Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
очень здорово! вот бы кто ему помог с выпуском сборника, уверен спрос будет!
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15.07.2022 10:51
+15
Супер!!!!!!!! Храни тебя Боже!!!!
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15.07.2022 11:07
+12
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15.07.2022 10:39
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15.07.2022 10:39 Відповісти
очень здорово! вот бы кто ему помог с выпуском сборника, уверен спрос будет!
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15.07.2022 10:51 Відповісти
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15.07.2022 10:53 Відповісти
Може власне видавництво?
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15.07.2022 11:07 Відповісти
Супер!!!!!!!! Храни тебя Боже!!!!
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15.07.2022 11:07 Відповісти
Зважаючи на те, що він там вбиває кацапів, хай хоч на фарсі пише.
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15.07.2022 11:20 Відповісти
талантище !!!!
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15.07.2022 11:09 Відповісти
Красавчиг, многа букав, но осилил!!!
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15.07.2022 11:15 Відповісти
Краще за деякі репортажі з передової. І точно краще за рожеві шмарклі Арестовича.
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15.07.2022 11:19 Відповісти
Новітні "Походеньки бравого солдата Швейка" в малюнках Буде добра книга колись! Головне - зберегти і не розгубить в боях Дід розказував: у них у розвідці був солдат Перекладачем працював Так гарно писав гумористичні оповідання Мав кілька товстих зошитів і давав їм в перервах між "виходами" читать А потім якось повернулися - а Льови нема! Потрапив під бомбардування Разом з зошитами І все!
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15.07.2022 11:35 Відповісти
тут так не будет. Его произведения уже в сети и вечны.
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15.07.2022 16:13 Відповісти
Издавать надо и продавать. По всему миру покупатели будут. Алееее! Бизнесмены! Проснитесь! Это же и вам прибыль будет и художнику и стране
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15.07.2022 11:47 Відповісти
+100500 вподобайок! 👍
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15.07.2022 12:12 Відповісти
Шана тобi, Воїн!
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15.07.2022 12:39 Відповісти
1- ше місце !
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15.07.2022 12:50 Відповісти
 
 