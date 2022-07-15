Комікси з передової: Руслан із харківської тероборони малює війну. МАЛЮНКИ

Доброволець Руслан із Харківського окремого батальйону ТрО з гумором малює повсякдення на нулі.

Його малюнки Харківський окремий батальйон територіальної оборони опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звати нашого митця Руслан, йому 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни він працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві, видавав книжки для дітей до 5-ти років", - йдеться у повідоменні.

Руслан записався до ТрО 27 лютого. Пояснив, що хоче захищати землю предків.

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Герої його коміксів - конкретні люди, бойові побратими. Вони ж за першої нагоди купують Руслану папір олівці, "щоб це шоу тривало".



















