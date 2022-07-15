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Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у ДСНС України.

"Унаслідок ранкового ракетного обстрілу: пошкоджено 2 навчальні заклади, сталось часткове руйнування будівель, виникла пожежа двох автомобілів", - йдеться у повідомлнні.

Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м. Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

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Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 01
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 02
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 03

Також дивіться: Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО


Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 04
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 05
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 06
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 07
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 08
Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву 09
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Топ коментарі
+13
"мірному насєлєнію нє лєгчє".
Мирне населення має змогу йти в укриття. А якби не ЗСУ, то кацапи б ходили по погрібам і кидали туди гранати.
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15.07.2022 11:53
+12
И так будет и дальше пока у них не кончатся ракеты... и нихера мы не сделаем. ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче. Нас и дальше будут убивать. И если НАТО не впишется, то это война на десятилетия и смерти сотен тысяч людей... Решение проблемы я не вижу в принципе. От ракет с подлодки никой Хаймарс не спасет...
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15.07.2022 11:49
+12
Вирусы и бактерии границ не знают. Ветер тоже.
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15.07.2022 11:58
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И так будет и дальше пока у них не кончатся ракеты... и нихера мы не сделаем. ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче. Нас и дальше будут убивать. И если НАТО не впишется, то это война на десятилетия и смерти сотен тысяч людей... Решение проблемы я не вижу в принципе. От ракет с подлодки никой Хаймарс не спасет...
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15.07.2022 11:49 Відповісти
По этому нужно создавать биологические войска, разрывать скотомогильники и дронами распылять в приграничных областях параши биологический материал. По другому никак! Чума должна бить орду не хуже хаймерсов!!!
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15.07.2022 11:52 Відповісти
Вирусы и бактерии границ не знают. Ветер тоже.
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15.07.2022 11:58 Відповісти
sinoptik.ua да и кто мешает бпла залететь немножко поглубше чем очко *****?
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15.07.2022 12:01 Відповісти
Вирусам и бактериям и 1000 км не расстояние. И 5000 км. И тут синоптик до одного места.

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15.07.2022 12:10 Відповісти
Это в случае авиа, поездо, авто и другого транспортного сообщения. Ваш пример не коректен. Раша условно изолирована. Так что в биологическом котле они будут гнить исключительно сами.
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15.07.2022 12:12 Відповісти
Кто изолирован? Они сейчас свободно перемещаются по курортам. Не говорите чушь.
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15.07.2022 12:14 Відповісти
Тогда это вопрос к тем кто их к себе пускает. Скажем так, форс-мажер, если какойта шольц чумой заболеет
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15.07.2022 12:15 Відповісти
Смотрите карту сверху и примите валерьянку. Попустит.
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15.07.2022 12:16 Відповісти
Ковидка и чума разные вещи. и кацапы в большинстве случаев сейчас не особо то и выездные, да и не за что летать, бабки то тю-тю
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15.07.2022 12:17 Відповісти
Меньше слушайте на завтрак Арестовича и других **********. Попустит.
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15.07.2022 12:19 Відповісти
Русиш швайн преспокойно летает в Турцию и Египет. А теперь вопрос. Вы в курсе, сколько там туристов из Европы, включая Украину??? То-то же...
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15.07.2022 13:03 Відповісти
блин, меня, шо Igor L покусал? уже сам стал экспертом во всех вопросах Жаль пропал где-то. Наши дисскусии были бы конструктивнее, чтоли)))
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15.07.2022 12:14 Відповісти
вони до нас на танках заїжджають і лазають як хочуть по окупованим територіям! це все гівно ми ж перші і отримаємо.
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15.07.2022 12:47 Відповісти
коронавірусу не існує
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15.07.2022 13:40 Відповісти
Если изучал историю, как осаждали города всякие ординцы в средние века? Брали катапульты и пуляли за стены чумные трупы. Сами сидели, курили. На самом деле биологическое оружие оно локально на определенном участке территории и не несет глобальной опасности широким массивам земли
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15.07.2022 12:10 Відповісти
Вы в этом уверены? Вы сравниваете плотность и скорость миграции населения со средними веками? Тогда мне нечего объяснить.
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15.07.2022 12:12 Відповісти
А у нас сейчас какие века? Века, где возможен геноцид целого народа. 21й? Серйозно? Мне что-то вся эта херь средневековье напоминает, только с современным оружием. ИМХО, конечно
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15.07.2022 12:16 Відповісти
Ответ выше.
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15.07.2022 12:18 Відповісти
Тут в корне другая ситуация. У нас война на выживание. И все методы по уничтожению кацапов хороши. Другое дело если дело иметь с любого рода патогенами, нужно иметь в нужном количестве антигены и тогда все будет Украина!!!
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15.07.2022 12:20 Відповісти
і метод, який включає в себе знищення українського народу, а може і цілого Світу теж хорош?
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15.07.2022 12:49 Відповісти
Так, не будем спорить. Мы ж с тобой с одного лагеря потом подискутируем на биологические темы, после победы
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15.07.2022 12:23 Відповісти
"мірному насєлєнію нє лєгчє".
Мирне населення має змогу йти в укриття. А якби не ЗСУ, то кацапи б ходили по погрібам і кидали туди гранати.
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15.07.2022 11:53 Відповісти
Укрытие от КР, с больше тонны взрывчатки, хрен поможет. Весь вопрос куда прилетит И Сенкевич врет. Вчера в Николаеве были погибшие, но об этом нет информации., чтобы не нервировать горожан.
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15.07.2022 11:59 Відповісти
Поверь, любой подвал может в один момент стать братской могилой. В таком случае лучше сидеть дома и не лазить по "злачным" местам. После войны...
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15.07.2022 12:00 Відповісти
Так і є. Але шанси все одно більше, ніж якби кацапи нас окупували повністю.
Кацапи - це шизоідні маніяки шкуродери.
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15.07.2022 12:09 Відповісти
Возможно поможет производство оружия и закупка, а не только просить что бы дали даром.
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15.07.2022 12:01 Відповісти
есть решение, которое может остановить войну в принцыпе, без нато и без ракет. но на него у нашего кэривныцтва кишка тонка. нужно физически уничтожать близких и дальних родственников тех, кто начал войну-путина, патрушева, лаврова, шойгу, лукашенка и прочей кремлевской пздоты. с йбаной руской ордой нужно разговаривать на их языке, им так будет понятней.
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15.07.2022 12:02 Відповісти
Убийство не спасет, а вызовет еще большую ярость. Тут нужно брать в заложники отрезать по пальцу и почтой отпралять в конверте
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15.07.2022 12:07 Відповісти
Слыш, кацап, закрой хлебало. За две минуты от тебя уже биологические атаки и пытки в стиле руских чикатил.
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15.07.2022 12:41 Відповісти
а може вистачило би і розібратися зі своїми гнидами, коли яника викинули - це дуже сильно по рф вдарило, вони аж війною поперли. Але пан правий, кішка не тільки тонка, а її взагалі немає, наівть суддівську реформу провести, щоб зробити все цивілізовано. А ми би дуже виграли би, якщо б наші держінститути працювали би нарешті на нас а не на олігархів, ми би зараз займалися би невідкладними справами по рятуванню країни а не слухали би чергового єрмака і ко, як вони сцять нам в очі і всьому Світові.
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15.07.2022 12:54 Відповісти
Да ну, теоретически подлодки тоже аппараты весьма уязвимые, тем более, что современные средства обнаружения позволяют их вычислять с точностью до нескольких метров. Ну а там несколько глубинных бомб, сброшенных с чего-нибудь типа FORTE 10, отбивают охоту баловаться ракетками начисто. Другой вопрос, что должна быть чья-то политическая воля на предоставление таких координат и такой техники, а с этим пока как-то, действительно, не очень.
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15.07.2022 12:04 Відповісти
с мотоблока FORTE 10
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15.07.2022 12:27 Відповісти
може й знайшлася би можливість, але...якщо єрмак і ко дорожче за цілу країну.
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15.07.2022 12:55 Відповісти
Які десятиліття? Майже за півроку подивіться на руйнування міст. Хто руїни захищати буде, ви?
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15.07.2022 12:10 Відповісти
Те, що ти, маскалику, не бачиш "рєшенія праблєми", не означає, що цього рішення немає. ніяка серйозна проблема не вирішується "офісом прастих рішєній". На рахунок "нас і дальше будут убівать" - то сам скоріше убийся, менше буде воні в мережі. " ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче" - скажи це людям у Київській, Чернігівській, Харківській областях, які були під окупацією. За твоїми словами, їм тепер не легше. Так говорять окупанти - "асвабадітєлі". Висновок: ти - провокатор.
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15.07.2022 12:28 Відповісти
чекаєм Піздабола в якого 333333 баєвих вихада ф тил врага! ..щось брякне і під плінтус.
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15.07.2022 11:50 Відповісти
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15.07.2022 11:59 Відповісти
шакалы
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15.07.2022 12:01 Відповісти
"и нихера мы не сделаем"
А кто "мы"? Судя по комментарию, ВЫ ничего и не делаете.

"ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче."
Прекрасный московский тезис - вам (Украине) нужны переговоры, никто вас не спасет и тд ...

"Решение проблемы я не вижу в принципе."
Так зачем писать??? Или все-таки есть зачем - заявить "все пропало"

В сухом остатке:
- нихера мы не сделаем
- всу не помогут
- выхода нет (заведомо тупые варианты (чума) в счет не берем)

Підлога Маккартні - московская ТВАРЬ
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15.07.2022 12:11 Відповісти
І шоб ти іздох, тварюка московська!!
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15.07.2022 13:00 Відповісти
пі да ра си !!!
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15.07.2022 12:13 Відповісти
Надо полагать у Воронеже дом кацапских ахвицеров не боится удара?
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15.07.2022 12:37 Відповісти
замість того щоб купити/виготовити ракети - зечмо віддало 4,3 ярдя комомойші
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15.07.2022 12:51 Відповісти
і при чому це наші лярди, каломанський - олігарх, і бандит з 90-х у нього немає своїх грошей, всі "його" гроші це наші гроші, тому така затримка і антикорупційним прокурором і решта реформ. Бо, якщо в країні провести реформи і зробити держінститути незалежними від олігархів - цей факт одразу стане доведенним фактом в суді. І прийдеться не тільки все повернути, треба ще буде компенсацію виплатити державі і людям за шкоду, матеріальну, моральну, репутаційну. І за втрачені можливості, ми втратили 30 років, які нам ніхто не поверне ні за які гроші.
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15.07.2022 13:02 Відповісти
Почитав всю цю фігню, написану раніше! А про причини такого стану слабо? А причина в тому, що наш дебільний нарід привів до влади блазня з 95 кварталом. Так, так, це саме той блазень, що повзав перед айфончиком на колєнях в банькє!А айфончик то не просто айфончик, а голова уряду та президент кацапстану! І до нього просту шушеру не підпускають! Тільки перевірену! Тобто, завербовану!
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15.07.2022 14:42 Відповісти
Спеціально зробив копію попереднього запису, бо за правду забанять!
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15.07.2022 14:44 Відповісти
Скільки за це було спалено університетів в рф? Скільки сотень тон вибухівки для повного знищення освіти на території застосували? Жодного. Це признак слабкості.
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15.07.2022 17:45 Відповісти
 
 