Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у ДСНС України.
"Унаслідок ранкового ракетного обстрілу: пошкоджено 2 навчальні заклади, сталось часткове руйнування будівель, виникла пожежа двох автомобілів", - йдеться у повідомлнні.
Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м. Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.
Топ коментарі
+13 A San
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+12 Підлога Маккартні
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+12 18c49ed2
показати весь коментар15.07.2022 11:58
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Мирне населення має змогу йти в укриття. А якби не ЗСУ, то кацапи б ходили по погрібам і кидали туди гранати.
Кацапи - це шизоідні маніяки шкуродери.
А кто "мы"? Судя по комментарию, ВЫ ничего и не делаете.
"ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче."
Прекрасный московский тезис - вам (Украине) нужны переговоры, никто вас не спасет и тд ...
"Решение проблемы я не вижу в принципе."
Так зачем писать??? Или все-таки есть зачем - заявить "все пропало"
В сухом остатке:
- нихера мы не сделаем
- всу не помогут
- выхода нет (заведомо тупые варианты (чума) в счет не берем)
Підлога Маккартні - московская ТВАРЬ