Наслідки масованого ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у ДСНС України.

"Унаслідок ранкового ракетного обстрілу: пошкоджено 2 навчальні заклади, сталось часткове руйнування будівель, виникла пожежа двох автомобілів", - йдеться у повідомлнні.

Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м. Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення дістали 4 особи, - облрада







Також дивіться: Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО













