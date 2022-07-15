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На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл, встановивши розтяжку. Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в схроні було:
▪️5 ручних гранат із запалами;
▪️понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета;
▪️2 протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок.
Територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть ЗСУ.
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