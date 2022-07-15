На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ. ФОТО

Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл, встановивши розтяжку. Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в схроні було:

▪️5 ручних гранат із запалами;

▪️понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета;

▪️2 протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок.









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Територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть ЗСУ.