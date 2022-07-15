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На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл, встановивши розтяжку. Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в схроні було:
▪️5 ручних гранат із запалами;
▪️понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета;
▪️2 протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок.

На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ 01
На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ 02
На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ 03
На Чернігівщині рашисти облаштували схрон боєприпасів та залишили розтяжку, - ДПСУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети, міномети, РСЗВ, АГС. Росіяни за добу обстріляли громади Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ

Територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть ЗСУ.
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Навіть пайок залишили щоб поржать. Тю, пожрать.
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15.07.2022 12:06 Відповісти
Розміщувати на такому поважному сайті інфу про знайдені 5 гранат та дві міни?.. Дивно, бо інформація нікчемна...
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15.07.2022 13:18 Відповісти
походу одна свинособака розгрузилась, і передягнулась. чекає ліпших часів...💯
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15.07.2022 12:12 Відповісти
скільки кацапів можна вложити цим запасом?
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15.07.2022 12:44 Відповісти
якщо в шеренгу то мало, якщо в колону, то більше
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15.07.2022 13:54 Відповісти
Сьогодні замінували чи вчора? В новинах варто вказувати, коли відбулася подія.
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15.07.2022 13:33 Відповісти
Какой то пулеметчик обосравшись рванул на россию и оставил свое хозяйство
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16.07.2022 07:24 Відповісти
 
 