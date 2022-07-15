350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", - зазначив п'ятий президент.
Порошенко, який наразі перебуває в Естонії, подякував країні за сприяння у підготовці цього контракту.
"Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш по вулиці – з тобою вітаються "Слава Україні!" - додав лідер "ЄС".
"Ми передавимо просто цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Отримавши координати з цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі", - наголосив Порошенко.
Разом з безпілотником бійцям передають обереги. Ляльки-янголи створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.
"Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів - це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. "З любов’ю і вдячністю" написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе", - зазначила активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.
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ніж всі боневтіки разом взяті
Якщо це і піар, то нехай цього піару буде ще більше! Нехай Бог береже Порошенків і в усьому їх допомогає!
Зі Збройними Силами України і Порошенками до перемоги!
а адвокатській конторі "Рєзніков, Маляр та компаньони" - ганьба !
беспілотник в ******** війні це перше має бути на озброєнні кожного підрозділу.
Естонцям велика подяка!
малюсінька нація піднялась на ІТ та хай-тек технологіях
носій кумулятивних та протипіхотних гранат із дистанційним підривом
практика показала, що ці пєпєлаци успішно заміняють розпіарені дрони-камікадзе
Арміі , щира подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂❤️
Это обьективная реальность. Ну за искючением Бенилюкса, боодатого Карабаса Барабаса. После 24 февраля все простые люди стали бедными, богатые простыми. Олигархи бизнесменами. Война , к сожалению богатсва не приносит. А несет смерть, разруху и нищету.
А ти зроби щось гучно , на всю краіну , щоби люди оцінили твою роботу , а не сидиш тихо і поливаєш лайном Пороха 😠‼️
Слава Порошенко - Президенту Украины!!!!!
Клоун, а что ты делаешь для Украины, кроме своих тупорылых видосиков?
Респект Пороху 7 президенту.
Щоб було чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф.