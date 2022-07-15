УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
12 547 58
безпілотник (2132) війна (56949) допомога (5236) Порошенко (13192) Естонія (1054)

350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко, який наразі перебуває в Естонії, подякував країні за сприяння у підготовці цього контракту.

"Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш по вулиці – з тобою вітаються "Слава Україні!" - додав лідер "ЄС".

"Ми передавимо просто цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Отримавши координати з цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі", - наголосив Порошенко.

Разом з безпілотником бійцям передають обереги. Ляльки-янголи створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.

"Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів - це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. "З любов’ю і вдячністю" написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе", - зазначила активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.

Читайте: Порошенко передав військовим на південному напрямку спорядження на 1 млн грн. ФОТО

350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 01
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 02
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 03
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 04
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 05
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 06
350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко 07

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
Пороху - респект!
показати весь коментар
15.07.2022 13:40
+45
Чекаэмо на перешкоди від зеленої команди, ДБР та Єлдака
показати весь коментар
15.07.2022 13:39
+35
показати весь коментар
15.07.2022 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаэмо на перешкоди від зеленої команди, ДБР та Єлдака
показати весь коментар
15.07.2022 13:39 Відповісти
так то є зрада Пороха зараз притягнуть за несанційний перетин кордону ляльок-мотанок, бо договір був тільки про дрони
показати весь коментар
15.07.2022 13:45 Відповісти
Скільки безпілотників придбав зеля для ВСУ? Бєня і путін йому ж гроші давали. Чи попрошайнічать легше?
показати весь коментар
15.07.2022 13:46 Відповісти
От щось мені здається, що ближче до нашої Перемоги почне з'являтися інфа про нев'їбенно великі обсяги допомоги армії, яку зараз таємно надає Бєня, але не хоче розказувати, бо він такий скромний !
показати весь коментар
15.07.2022 14:00 Відповісти
Покрасил ларек, нет аж два ларька.
показати весь коментар
15.07.2022 14:13 Відповісти
а ніхто не побачив що про пороха вже більше позитивних відгуків чим це було рік тому???бо люди прозрівають та бачать що порох, один, витрачає на ЗСУ своїх грошей більше
ніж всі боневтіки разом взяті
показати весь коментар
15.07.2022 14:27 Відповісти
Пороху - респект!
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
зелень: "РЯЯЯ ПИАР НА КРОВИ!!!! ПОРОШЕНКО УБИЦА БРАТА!!!!"
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
Спасибо! От всего украинского народа!
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
Армія дронів . Початок.
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
зелені тільки почали гроші з громадян збирати а Порох вже місяць назад процес запустив і сьогодні результат отримав
показати весь коментар
15.07.2022 20:19 Відповісти
Поки зе не леді фоткає себе для журналів з турботою про Україну з Лондона, друга пані закупляє дрони для захисту України. Два світа, два способи життя
показати весь коментар
15.07.2022 13:41 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 13:48 Відповісти
Именно так: себя выставляет везде, пиарится на крови твой боневтик!
показати весь коментар
15.07.2022 17:24 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 17:29 Відповісти
Андрей Карпюк ваш пуйло, на всех каналах каждый день.
показати весь коментар
16.07.2022 06:25 Відповісти
Не базікай , а давай також попаірся - слабо ?
показати весь коментар
15.07.2022 13:52 Відповісти
Отгул? С тобой все ясно.
показати весь коментар
15.07.2022 15:02 Відповісти
Так он и делал это молча. Пока всякие благожелатели и пи@доболы не подняли хай про незаконное пересечение границы вооружением и т.д. Даже с подачи Портного уголовное дело завели за поставку снайперских комплексов для ССО. Теперь все официально и под камеру.
показати весь коментар
15.07.2022 14:19 Відповісти
Вранье. Причем тупое. За 100 снайперских комплексов для ССО или 480 снайперских винтовок с боекомплектом для ДШВ общество узнало только после открытия уголовного дела. Или про восстановление ПВО страны. Помогай сам и не порти воздух своими высерами.
показати весь коментар
15.07.2022 14:59 Відповісти
Отак треба піаритись, тупоголовий та скупий Боневтук.
показати весь коментар
15.07.2022 13:46 Відповісти
350 шт серьезная цифра. Учитывая, что война уже на 99% позиционная, такое подкрепление как нельзя кстати. Окоп, дрон с теплаком, хорошая защищенная связь и мобильная арта(миномет, 105-ки и тд). Планомерное, относительно безопасное перемалывание кацапни на фарш.
показати весь коментар
15.07.2022 13:48 Відповісти
Ось справжній Президент і справжня Перша Леді, а не якісь сурогати, які називають себе так само! У справжніх - і вчинки справжні, а не якісь нікчемні відоси-гундоси чи фальшиві сльози скумбрії.
Якщо це і піар, то нехай цього піару буде ще більше! Нехай Бог береже Порошенків і в усьому їх допомогає!
Зі Збройними Силами України і Порошенками до перемоги!
показати весь коментар
15.07.2022 13:48 Відповісти
Олігарху Пороху - респект !
а адвокатській конторі "Рєзніков, Маляр та компаньони" - ганьба !
беспілотник в ******** війні це перше має бути на озброєнні кожного підрозділу.

Естонцям велика подяка!
малюсінька нація піднялась на ІТ та хай-тек технологіях
показати весь коментар
15.07.2022 13:50 Відповісти
ще треба разом із естонцями розробити квадрик -
носій кумулятивних та протипіхотних гранат із дистанційним підривом

практика показала, що ці пєпєлаци успішно заміняють розпіарені дрони-камікадзе
показати весь коментар
15.07.2022 13:54 Відповісти
Порошенко - не олігарх , а бізнесмен і за його невпинну допомогу нашій
Арміі , щира подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼🙂❤️

показати весь коментар
15.07.2022 13:56 Відповісти
+100%.
Это обьективная реальность. Ну за искючением Бенилюкса, боодатого Карабаса Барабаса. После 24 февраля все простые люди стали бедными, богатые простыми. Олигархи бизнесменами. Война , к сожалению богатсва не приносит. А несет смерть, разруху и нищету.
показати весь коментар
15.07.2022 15:06 Відповісти
схожі на "шалену бджілку"
показати весь коментар
15.07.2022 13:57 Відповісти
Є слова а є справи !!!
показати весь коментар
15.07.2022 14:39 Відповісти
повага
показати весь коментар
15.07.2022 14:00 Відповісти
Нашему населению нужно вместо зомбоящика вставить в голову хотя бы немного мозгов. Чтобы хоть немного научились думать. И тогда все точно будет по другому.
показати весь коментар
15.07.2022 14:23 Відповісти
Радянська людина це вже на все життя....
показати весь коментар
15.07.2022 15:07 Відповісти
Тихо під себе щось робиш і красота , правда ?

А ти зроби щось гучно , на всю краіну , щоби люди оцінили твою роботу , а не сидиш тихо і поливаєш лайном Пороха 😠‼️
показати весь коментар
15.07.2022 14:32 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.07.2022 14:37 Відповісти
Крутий Порошенко! Молодець!
показати весь коментар
15.07.2022 14:43 Відповісти


Слава Порошенко - Президенту Украины!!!!!

Клоун, а что ты делаешь для Украины, кроме своих тупорылых видосиков?
показати весь коментар
15.07.2022 14:54 Відповісти
А Лєнка з Вовкою ніколи таке робити, бо в бункєрє знімальна група не влазе 🤣

Респект Пороху 7 президенту.
показати весь коментар
15.07.2022 15:06 Відповісти
Що, зеленський теж допомагає ... 😂
показати весь коментар
15.07.2022 15:09 Відповісти
Паук-кровопийца, "спаситель Украины", хозяин ЗЕленого ублюдка...

показати весь коментар
15.07.2022 19:12 Відповісти
Зараз жирний мєлкий шашличник потужно відповість - записавши найвеличніший відосик та мписавши ще пару мільярдів боргів колоМойші.
показати весь коментар
15.07.2022 15:13 Відповісти
Величезна подяка шановному пану Президенту!
показати весь коментар
15.07.2022 16:16 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 18:18 Відповісти
Клятий барига далі не вспокоїться, все помагає армії, піариться, а президента жодного разу не згадав. Зеленський теж міг так піаритись за гроші Пороха, але хто б тоді знімався в патріотичних відосиках.
показати весь коментар
15.07.2022 16:26 Відповісти
респект
показати весь коментар
15.07.2022 16:34 Відповісти
Треба дещо більше, а саме дешеві багатотонні дрони камікадзе для знищення об'єктів на території рф.

Щоб було чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф.
показати весь коментар
15.07.2022 17:50 Відповісти
Порох абсолютно правий , московських тарганів тре дусити всіма доступними способами, незважаючи на спротив фсбшної зграї недолюдків, які окупували владу України, тих всіі татарових, Єрмаків, коломойських...
показати весь коментар
15.07.2022 19:21 Відповісти
Пороху - респект!
показати весь коментар
15.07.2022 20:17 Відповісти
 
 