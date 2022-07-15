350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко, який наразі перебуває в Естонії, подякував країні за сприяння у підготовці цього контракту.

"Сьогодні в Естонії неймовірна підтримка України, яку ми відчули. Ти йдеш по вулиці – з тобою вітаються "Слава Україні!" - додав лідер "ЄС".

"Ми передавимо просто цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Отримавши координати з цих дронів, наша артилерія буде гнати росіян з нашої української землі", - наголосив Порошенко.

Разом з безпілотником бійцям передають обереги. Ляльки-янголи створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.

"Від імені усіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких янголів - це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. "З любов’ю і вдячністю" написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо в перемогу. Україна переможе, Україна понад усе", - зазначила активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.

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