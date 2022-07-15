Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство. ФОТО

Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства ФРН.





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