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Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства ФРН.
Топ коментарі
+23 IgorYakovlevich
показати весь коментар15.07.2022 13:47
+15 Denys L
показати весь коментар15.07.2022 13:50
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показати весь коментар15.07.2022 13:52
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редіски, ковбаси ліверні....
но большевики его расстреляли в Одессе в 1918 году
Остап Бендер
бо пацани воюють на корчах а теоборона західної та центральної України їздить на крутих джипах та пікапах
і амуніція у них покруче чим на передовій. бо, млять в Яремче чи буковелі ніяк не обійтися без тактичних окулярів чи рукавичок
https://drive.google.com/file/d/1hzMYlkCZUNm373qCPg7z7PgEB5BEdvqz/view?usp=sharing