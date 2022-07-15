УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
10 916 29
війна (56949) Німеччина (4568) допомога (5236) посольство (877) ЗСУ (5784)

Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства ФРН.

Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство 01
Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина опублікувала повний список військової допомоги Україні


Німеччина передала ЗСУ 80 пікапів, - посольство 03

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
Данке!
показати весь коментар
15.07.2022 13:47
+15
Зер гуд!
показати весь коментар
15.07.2022 13:50
+11
Схожі на L-200. В хазяйстві все знадобиться.
показати весь коментар
15.07.2022 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Данке!
показати весь коментар
15.07.2022 13:47 Відповісти
но лучше 80 леопардов
показати весь коментар
15.07.2022 14:20 Відповісти
Наверное, таки да. Но лучше так, чем никак. Еще пару ударов по нашим домам, и Леопарды тоже пойдут.
показати весь коментар
15.07.2022 14:36 Відповісти
Gerne
показати весь коментар
15.07.2022 14:54 Відповісти
Зер гуд!
показати весь коментар
15.07.2022 13:50 Відповісти
Схожі на L-200. В хазяйстві все знадобиться.
показати весь коментар
15.07.2022 13:52 Відповісти
що це в Німетчині Міцубісі ?
показати весь коментар
15.07.2022 13:53 Відповісти
скрисятничали на Геліках!
редіски, ковбаси ліверні....
показати весь коментар
15.07.2022 15:53 Відповісти
І всі роздадуть у военкомати.Як завжди.
показати весь коментар
15.07.2022 13:53 Відповісти
когда вы передохните со своей зрадой...
показати весь коментар
15.07.2022 14:14 Відповісти
После того как простудимся на похоронах у гундосика боневтика
показати весь коментар
15.07.2022 14:40 Відповісти
Гундосік Янелох 1 Боневтік Шашликович безсмертний.
показати весь коментар
15.07.2022 15:48 Відповісти
так думал Вечный Жид,
но большевики его расстреляли в Одессе в 1918 году
Остап Бендер
показати весь коментар
15.07.2022 15:56 Відповісти
віддайте Котлеті Титану
показати весь коментар
15.07.2022 15:54 Відповісти
як би тільки вони всі доїхали до хлопців на передову а не залишились по штабах..
бо пацани воюють на корчах а теоборона західної та центральної України їздить на крутих джипах та пікапах
і амуніція у них покруче чим на передовій. бо, млять в Яремче чи буковелі ніяк не обійтися без тактичних окулярів чи рукавичок
показати весь коментар
15.07.2022 13:56 Відповісти
так то не до них питання?
показати весь коментар
15.07.2022 14:01 Відповісти
Тойота и Мицубиши Эль 200. Зер гуд. Еще бы фольц амарок и мерседес икс-класс подарили - было бы круто!
показати весь коментар
15.07.2022 13:59 Відповісти
У Німеччини справа бити цю хрінь як можна краще, за дідів, до речі:
https://drive.google.com/file/d/1hzMYlkCZUNm373qCPg7z7PgEB5BEdvqz/view?usp=sharing
показати весь коментар
15.07.2022 14:03 Відповісти
Дарованому коню в зуби не заглядають, але якби це були танки чи бронетранспортери, а не пікапи, то вони точно до передової доїхали б.
показати весь коментар
15.07.2022 14:11 Відповісти
Колір не військовий, повернути все.
показати весь коментар
15.07.2022 14:15 Відповісти
пікапи не для війскових,а для тих,хто наживається на війскових і на війні українського народу.
показати весь коментар
15.07.2022 14:59 Відповісти
✅Написать на них "Leopard II" что бы немцам не так стыдно было.
показати весь коментар
15.07.2022 14:21 Відповісти
О , ти дивись шо німці витворяють?!
показати весь коментар
15.07.2022 14:28 Відповісти
По моему, кондитер и то больше пикапов ЗСУ подогнал
показати весь коментар
15.07.2022 14:41 Відповісти
Краще б передали 80 танків з амуніцією.
показати весь коментар
15.07.2022 14:58 Відповісти
На першому знімку Мерседеси зі шноркелем гарна автівка, командирська
показати весь коментар
15.07.2022 14:59 Відповісти
тойота, не?
показати весь коментар
15.07.2022 15:22 Відповісти
бачив аналогычні за 100 км від фронту. кожен день один такий возить якусь жінку на роботу, особистий водій і машина а 100 км від фронту
показати весь коментар
15.07.2022 15:14 Відповісти
Дякую Німеччина і дякую Німцям!
показати весь коментар
15.07.2022 16:59 Відповісти
 
 