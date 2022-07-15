Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Володар овець

У колі однодумців

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

Діамантова труба

Міцний союз

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пхеньяні пояснили визнання терористів "Л/ДНР": Україна не має права заявляти про порушення суверенітету, адже сама допомагає США його порушувати

На газовій голці

Спільні риси

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний, - ОК "Південь"

Іранський ленд-ліз для росії

Дивний світ

Прочистка мізків

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