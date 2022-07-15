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Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Володар овець

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

У колі однодумців

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Діамантова труба

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Міцний союз

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пхеньяні пояснили визнання терористів "Л/ДНР": Україна не має права заявляти про порушення суверенітету, адже сама допомагає США його порушувати

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

На газовій голці

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Спільні риси

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний, - ОК "Південь"

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Іранський ленд-ліз для росії

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивний світ

Володар овець, діамантова труба, газова голка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Прочистка мізків

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15.07.2022 14:01 Відповісти
А до чого там виборці Ze...

Хоча дуже сподобалась.
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15.07.2022 14:17 Відповісти
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15.07.2022 14:20 Відповісти
Гарний заговір👍👍👍
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15.07.2022 14:33 Відповісти
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15.07.2022 15:48 Відповісти
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15.07.2022 16:15 Відповісти
Як би те ***** разом з усіма своїми свинособачими зомборабами не намагались - їм НІКОЛИ не вдасться знищити націю, яка вміє сміятись крізь сльози, яка не втрачає бадьорості духу навіть у найстрашнішу годину! Тож сміємось - чорнобриві та й над москалями!
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15.07.2022 22:37 Відповісти
Колись купував на віоліті советську і німецьку пропаганду, цікаво було порівнювати. Але тоді не було змоги так креативити, як зараз
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18.07.2022 22:17 Відповісти
 
 