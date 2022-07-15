Мама та її 7-річний син загинули від удару росіян по Вінниці. ФОТО

Вікторія Рекута і семирічний Максимко Жарій приїхали в клініку у Вінниці з села Мала Мочулка.

Фото мами і сина опублікувала у фейсбуці Аліна Боднар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мама і синочок… Вони просто приїхали у вінницьку клініку, а російські zвірі їх там убили... Вікторія Рекута і 7-річний Максимко Жарій із села Мала Мочулка на Вінничині…" - написала вона.

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