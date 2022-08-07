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Морські піхотинці знищили до 15 окупантів та 1 склад з боєприпасами, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники, які проходять службу у військових частинах та підрозділах морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

Морські піхотинці знищили до 15 окупантів та 1 склад з боєприпасами, - ВМС ЗСУ 01

"Протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", - йдеться у повідмоленні.

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Зазначається, що також вогневе ураження було завдано ворогу нашими артилерійськими підрозділами, втрати уточнюються.
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Українським морпіхам-черговий респектище...Давайте ще...
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07.08.2022 15:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
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07.08.2022 15:43 Відповісти
Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

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07.08.2022 15:37 Відповісти
Москальня никається під деревами і біля будівель - не допомогло
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07.08.2022 15:39 Відповісти
У рашки сериозні проблеми
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07.08.2022 15:45 Відповісти
Героям слава !!!
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07.08.2022 15:49 Відповісти
так їм і треба
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07.08.2022 16:03 Відповісти
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07.08.2022 16:33 Відповісти
 
 