В Міноборони РФ кажуть, що "український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС"

Російська сторона запевняє, що в районі Енергодару нібито відбулася висадка українського десанту, а по ньому "працює авіація".

Про це російському агентству "РИА-Новости" повідомили в окупаційній "адміністрації" міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Десант заблоковано на дачній ділянці, по ньому ведеться вогневе враження за допомогою авіації та наших розвідників", - сказав так званий "голова" Енергодару зрадник Олександр Волга.

Своєю чергою у Міноборони РФ запевняють, що "близько 6.00 за московським часом українські війська двома диверсійними групами до 60 осіб на семи човнах висадилися на узбережжі Каховського водосховища за три кілометри на північний схід від Запорізької АЕС і здійснили спробу захоплення електростанції".

"Вжито заходів щодо знищення українського десанту, що висадився біля ЗАЕС, у тому числі із застосуванням армійської авіації", - переконують в Міноборони РФ.

Російська сторона запевняє, що це нібито провокація України, спрямована на те, щоб завадити місії МАГАТЕ потрапити сьогодні на Запорізьку АЕС. Втім, як відомо, саме Україна наполягала на створенні такої місії, тоді як РФ всіляко опиралась цьому.

Тим часом жителі Енергодару повідомляють про стрілецькі бої в місті з самого ранку. Мобільний зв'язок, який і так працював жахливо з початку окупації, зараз повністю відсутній. У місті та в районі ЗАЕС помітні пожежі. В одній частині міста зникло водопостачання.

Співробітники ЗАЕС повідомляють, що на самій станції все спокійно. Про якісь спроби захоплення з боку українських військ не повідомляється. Чутні вибухи - це вильоти, робота російської артилерії з території станції по Енергодару.













Нагадаємо, раніше мер Енергодару Дмитро Орлов та глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявили про ранкові провокативні масовані обстріли з боку росіян.