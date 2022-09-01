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Новини Фото Війна в Україні Війна
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армія РФ (13417) війна (56084) МАГАТЕ (373) обстріл (20911) Міноборони РФ (559) Енергодар (244) Запорізька АЕС (884)

В Міноборони РФ кажуть, що "український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС"

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська сторона запевняє, що в районі Енергодару нібито відбулася висадка українського десанту, а по ньому "працює авіація".

Про це російському агентству "РИА-Новости" повідомили в окупаційній "адміністрації" міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Десант заблоковано на дачній ділянці, по ньому ведеться вогневе враження за допомогою авіації та наших розвідників", - сказав так званий "голова" Енергодару зрадник Олександр Волга.

Своєю чергою у Міноборони РФ запевняють, що "близько 6.00 за московським часом українські війська двома диверсійними групами до 60 осіб на семи човнах висадилися на узбережжі Каховського водосховища за три кілометри на північний схід від Запорізької АЕС і здійснили спробу захоплення електростанції".

"Вжито заходів щодо знищення українського десанту, що висадився біля ЗАЕС, у тому числі із застосуванням армійської авіації", - переконують в Міноборони РФ.

Російська сторона запевняє, що це нібито провокація України, спрямована на те, щоб завадити місії МАГАТЕ потрапити сьогодні на Запорізьку АЕС. Втім, як відомо, саме Україна наполягала на створенні такої місії, тоді як РФ всіляко опиралась цьому.

Тим часом жителі Енергодару повідомляють про стрілецькі бої в місті з самого ранку. Мобільний зв'язок, який і так працював жахливо з початку окупації, зараз повністю відсутній. У місті та в районі ЗАЕС помітні пожежі. В одній частині міста зникло водопостачання.

Співробітники ЗАЕС повідомляють, що на самій станції все спокійно. Про якісь спроби захоплення з боку українських військ не повідомляється. Чутні вибухи - це вильоти, робота російської артилерії з території станції по Енергодару.

В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 01
В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 02
В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 03
В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 04
В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 05
В Міноборони РФ кажуть, що український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС 06

Нагадаємо, раніше мер Енергодару Дмитро Орлов та глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявили про ранкові провокативні масовані обстріли з боку росіян.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
60 человек без тяжелого вооружения собирались захватить ЗАЭС??? Чтобы что? Там изначально ЗАЭС защищали бОльшие силы. Кацапы даже не пытаются врать правдоподобно.
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01.09.2022 10:35
+18
Москалі брехливі виродки і варвари!
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01.09.2022 10:32
+15
Абсолютно безумна брехня, в якій навіть приблизний сенс таких дій з боку ЗСУ відсутній.
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01.09.2022 10:42
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a esho ukrainci podognali v orbitu kuplenu Prituloi zvezdu smerti , i iz kosmosa streljajut po 5 bloku reaktoru.
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01.09.2022 10:31 Відповісти
Москалі брехливі виродки і варвари!
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01.09.2022 10:32 Відповісти
Мало бути 14 човнів та 88 десанту. Шоби скрєпно, по-фашистськи. Недопланували...
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Как понять что кацап врет?
- Он открывает рот!
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01.09.2022 13:03 Відповісти
60 человек без тяжелого вооружения собирались захватить ЗАЭС??? Чтобы что? Там изначально ЗАЭС защищали бОльшие силы. Кацапы даже не пытаются врать правдоподобно.
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01.09.2022 10:35 Відповісти
dlja sobstvennovo bidlo dostatno - shavajut
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01.09.2022 10:38 Відповісти
Це для власного лохорату, який з'їсть все, що йому в телевізорі кокошенков скаже
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01.09.2022 10:45 Відповісти
Вы пытаетесь понять логику имбецилов?
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01.09.2022 10:48 Відповісти
Ну в це навіть вата не дуже повірила б! Ну сказали б, що 300-500-700 - цілий батальйон Азов, наприклад...
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01.09.2022 10:54 Відповісти
Брехня не брехня,але і на Зміїїний також висаджувались.
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01.09.2022 13:52 Відповісти
Хто вам таке сказав? Кацапська пропаганда?
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01.09.2022 14:54 Відповісти
Без Цензури Буткевич Данилюк-Єрмолаєва, випуск звичайно не пам'ятаю.
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01.09.2022 18:21 Відповісти
Буткевич - це все одно що "одна баба сказала". У нього немає ніякої ексклюзивної інформації.
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01.09.2022 22:42 Відповісти
Так на Зміїний висаджувалися після 'жеста доброй волі' доя того щоб подивитися що там є і звалити. А тут для чого?
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01.09.2022 23:59 Відповісти
Спроба відлякнути інспекцію, або показати, що це Україна руйнує станцію.
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01.09.2022 10:35 Відповісти
У каждого нашего десантникка было по боевому гусю и визитке Яроша.
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01.09.2022 10:38 Відповісти
не нехтуйте бойовими голубами й горобцями! Гуси - то важка зброя
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01.09.2022 11:37 Відповісти
Так Енергодар - це Україна. Ми ж обіцяли гусями (як важкою зброєю) по запоребрику не бити, а у себе, здається, можна.
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01.09.2022 11:40 Відповісти
вони вже не дають собі труду хоч якось погоджувати свої вкиди...

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили https://t.me/DIUkraine/1238 , что утром группа российских вертолетов Ка-52 нанесла удары по жилым кварталам Энергодара. Минометный удар был нанесен в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

В ведомстве ожидают, что «традиционно Кремль обвинит ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей».

В свою очередь, Минобороны России заявляет https://t.me/mod_russia/19352 , что это украинская артиллерия обстреливает территорию Запорожской АЭС и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», - сообщили в ведомстве.
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01.09.2022 10:38 Відповісти
Абсолютно безумна брехня, в якій навіть приблизний сенс таких дій з боку ЗСУ відсутній.
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01.09.2022 10:42 Відповісти
Нема ніякого сенсу робити такі кроки з боку України, коли місія МАГАТЕ на порозі станції.
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01.09.2022 10:48 Відповісти
Тоді це треба було робити раніше. Ви вважаєте, що це реально - захопити станцію силами меншими, ніж її обороняє + можлива підмога за пару годин, які потрібні для міссї шоб доїхати до станції?
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01.09.2022 10:52 Відповісти
Такою кількістю АЕС захопити просто неможливо, навіть до неї дійти.
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01.09.2022 11:07 Відповісти
ta tam orki zaminirovali vse - odin neverny shag i budem nabljudatj radioaktivnie oblaka.
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01.09.2022 10:52 Відповісти
desantom iz 60 golov ? tochna nema sensu.
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01.09.2022 10:51 Відповісти
hvatit vtiratj etu kacapskuju basnju sdes

Юрий Николенко

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Реєстрація:31.08.2022
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01.09.2022 10:56 Відповісти
Находясь отрезанными от основныз сил ВСУ Днепром? 60 человек без тяжелого вооружения даже если смогут захватить АЭС то их быстро от туда выбьют. Только сначала освободить Энергодар окружить АЭС большими силами и руссорки на АЕС сами сдадутся. По этому принципу нужно освобождать все города:сначала окружение и блокада логистики снабжения-а потом Орки сами сдадутся или убегут. С минимальным разрушением этих городов-как освободтли Бучу,Гостомель,Ворзель,Бородянку
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01.09.2022 10:51 Відповісти
Из северных областей они сами ушли, а ЧАЭС им была неинтересна - одни расходы. ЗАЭС - другая история. Даже будучи окруженными, будут угрожать подорвать станцию и обеспечить себе экспресс-маршрут в рай. Наверное, без спецоперации там не обойтись, но не сейчас.
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01.09.2022 13:40 Відповісти
Ти тупий кацап?

Ну висадиться з надувних човнів рота ЗСУ. Ну налякає до усрачки в рази більші сили ВСРФ і чудом займе ЗАЕС.

Далі що? Яким чином без будь-якої підтримки вони будуть утримувати та обороняти ЗАЕС?
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01.09.2022 10:57 Відповісти
idi naher tupariloe
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01.09.2022 11:02 Відповісти
треба Вас вчити матюків)) спробуйте польські - прикольні))
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01.09.2022 11:41 Відповісти
kurva kurva
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01.09.2022 11:42 Відповісти
В освобождении смысл есть, а в высадке 60 человек десанта вглубине вражеских позиций и без возможности поддержки - смысла ровно 0.
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01.09.2022 11:03 Відповісти
Освобождать есть, но -двома диверсійними групами до 60 осіб на семи човнах - глупость несусветная, в предверии магате которая и так найдет кучу нарушений, какой смысл кидать 60 чел на сьоми човнах на убой?
Главное круто поделили ,60/7 что б сосвсем неровненько было это ж какие човни были что такую толпу с бк на себе + умножить на три для штурма и удержания тащили фантазии на уровне школоты.
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01.09.2022 11:10 Відповісти
Кацапи запропонували МАГАТЕ заїхать з Росії і получили відмову.
ПОтім почали обстрілювать і станцію і все навкруги , щоб імітувати бій.
Для того ,що це все зразу не злилось в інтернет,виключили мобільний інтернет.
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01.09.2022 10:44 Відповісти
Організм лаптємозгих влаштований так, що повітря в легені надходить лише тоді, коли вони брешуть, тобто: правдивий кацап - мертвий кацап
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01.09.2022 10:45 Відповісти
Захопили москалі, а ми можем лише повертати.
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01.09.2022 10:47 Відповісти
ну да на берегу бамбуковые галеры чайки надувные..следы сала и шароваров.. упаковки с под вареников и все в визитках гитлера и следы немецких полуботинок крестиком потопали..да точно так всьо и біло...
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01.09.2022 10:50 Відповісти
посылать десант на лодках в таких масштабах ...такие басни мог соченить ***** в дурной голове только мифические события...
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01.09.2022 10:50 Відповісти
ВСУ на човнах? Шо вони палять?
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01.09.2022 10:51 Відповісти
На підводних човниках
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01.09.2022 10:56 Відповісти
в тій казці мабудь були гумові..
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01.09.2022 11:50 Відповісти
Ага. З підводного човна "Курск". Ну що за довбой@би ці кацапи🤦
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01.09.2022 10:57 Відповісти
Чого ви? Завжди були підводні човни в степах України.
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01.09.2022 13:09 Відповісти
якщо на фото котетжно-дачне містечко, яке обстрілюють касапські вертушки - то я папа римський. Але фото підтверджує, що таки обстрілюють, багатоквартирну висотну забудову...
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01.09.2022 11:00 Відповісти
Вилізло те що ми й очікували. РФія так і не вторпала що світ змінився. Мабуть Кисельов буде посипати собі голову радіоактивним попелом голову із розбомбленої Маскви
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01.09.2022 11:03 Відповісти
кацапські сценаристи-постановники таки реально тупі, якщо вважають, що західний спостерігач таке ж гальмо, як і благодарний потрєбітєль скарабеевсько-симоняншого лайна..
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01.09.2022 11:03 Відповісти
500 як там казали із технікою москалєй проти 60 десанту шось малоймовірно
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01.09.2022 11:05 Відповісти
Провокация для обстрела жилого квартала

И миссию МАГАТЭ придержать
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01.09.2022 11:06 Відповісти
Ага, на надувных матрацах. Я прошу прощения, на кого это расчитано???
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01.09.2022 11:07 Відповісти
на мацкалєй
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01.09.2022 11:10 Відповісти
А як вони опинилися в житлових кварталах міста?
Там до АЕС, добрий десяток кілометрів буде!
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01.09.2022 11:08 Відповісти
бігли
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01.09.2022 11:11 Відповісти
Та да: прості рішення не для нас!
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01.09.2022 11:15 Відповісти
ХУЦПА! Брехня на брехні...
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01.09.2022 11:10 Відповісти
Це ж треба мати надувні мізки щоби таку дічь про десант нести.
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01.09.2022 11:18 Відповісти
Щирлиц ловил на себе подозрительные взгляды фашистов. они что то подозревают. думал Щирлиц? То ли его выдавала советская форма то ли тянувшийся за ним парашют
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01.09.2022 11:20 Відповісти
Їм вже не важливо, що брехати! Адже знають, що їм все одно не вірять...
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01.09.2022 11:21 Відповісти
Кацапы опять "ветряные мельницы"-победят и скормят эту чушь,своему "глубинному плебсу" как "выдающуюся победу",всё это мы уже проходили и не раз,пускай жрут своё лайно,они это любят.
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01.09.2022 11:25 Відповісти
Ну хорошо хотя бы не 6 человек )))
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01.09.2022 11:33 Відповісти
Хотіли захопити ЗАЕС, а висадились в Енергодарі. Хітро...
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01.09.2022 11:44 Відповісти
********* сказала, что это украинцы обстреливают. И что там высадился десант в количестве 60 человек, что бы захватить комиссию из магатубы
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01.09.2022 11:44 Відповісти
""
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01.09.2022 11:46 Відповісти
Ще було збито "стаю Байрактарів"...
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01.09.2022 12:12 Відповісти
падлюки не хочуть пускати магате,
кацапні взагалі не можна вірити
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01.09.2022 12:48 Відповісти
Енергодар - прокацапське місто і мені не шкода, що їх обстрілюють їхні ж "визволителі"
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01.09.2022 13:03 Відповісти
Ви маєте рацію. Нажаль.
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01.09.2022 13:12 Відповісти
А ты откуда строчиш?патриот страны единой?из окопа?а может из танка?
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01.09.2022 13:42 Відповісти
То ж їхні "десантники", ті, що з-під Херсона на крадених човнах втекли. Під "дружній" вогонь попали, бідолахи, горіти їм в пеклі.
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01.09.2022 13:15 Відповісти
знамеритая историческая вісадка в ватонормандии дивизии песочніх абрамсов с надувніх плотов в виде кусков сала..
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01.09.2022 16:48 Відповісти
олигофренические сказки.
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02.09.2022 02:29 Відповісти
 
 