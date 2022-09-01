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Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Загинули мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій. 

Як зазначається, поліцейські зібрали доказову базу щодо кожного воєнного злочину окупантів. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та район водосховища.

"Окупанти атакували міста Авдіївка, Бахмут, Мар’їнка, Торецьк, смт Північне та Південне, села Орлівка, Максимільянівка, Георгіївка, Роздольне, Первомайське, Воскресенське, Карлівка. Окупанти били з артилерії, реактивних систем "Град", "Ураган". Загалом зафіксовано 17 ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені жителі", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, знищено та пошкоджено 11 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, гараж, автомобілі.

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Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 01
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 02
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 03
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 04
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 05
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 06
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 07
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 08
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 09
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 10
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 11
Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція 12

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: Ірина Дашківська
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В 21 столетии орда БЕЗ ПРИЧИНЫ СТИРАЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЮ !!!
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01.09.2022 11:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.09.2022 11:15 Відповісти
ну навіщо ці звірства, нічим не виправдані, ніяк не обґрунтовані..., тільки тому, що треба нас нищити..., просто гарні будинки, там жили звичайні люди...
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01.09.2022 11:20 Відповісти
 
 