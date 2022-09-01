Минулої доби окупанти завдали 17 ударів по Донеччині, є загиблі та руйнації цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Загинули мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій.

Як зазначається, поліцейські зібрали доказову базу щодо кожного воєнного злочину окупантів. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та район водосховища.

"Окупанти атакували міста Авдіївка, Бахмут, Мар’їнка, Торецьк, смт Північне та Південне, села Орлівка, Максимільянівка, Георгіївка, Роздольне, Первомайське, Воскресенське, Карлівка. Окупанти били з артилерії, реактивних систем "Град", "Ураган". Загалом зафіксовано 17 ударів по Донеччині. Є вбиті та поранені жителі", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, знищено та пошкоджено 11 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, гараж, автомобілі.

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