Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин. ФОТОрепортаж

Перші від початку повномасштабного вторгнення благодійні марки можна придбати з 1 вересня у відділеннях "Укрпошти" та онлайн. На них зображений пес Патрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Усього на одному аркуші - вісім марок. Коштують вони 248 гривень.

Усі хто, купить марки, стануть учасниками благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування. Також виручені гроші передадуть притулкам для тварин.

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За марками від ранку біля Головного поштамту у Києві зібрались у чергу охочі їх придбати.

Одна людина може придбати 5 аркушів марок, кожен по 248 гривень, розповіла Суспільному киянка Валентина Колтко.

Киянин Олександр Кравченко розповів, що прийшов записатися на придбання марки о 5:30 ранку.

"Я з першого корабля ходжу за марками і сьогодні не було підстав не йти. Хотілось би більше марок з військовою технікою, нашими героями. На 42 році життя мене змінило. Йду, нікого не чіпаю - бац, філателіст!" - сказав чоловік.

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Урочисте спецпогашення пройшло за участі Президента України Володимира Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III ступенів художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка, інформує пресслужба Укрпошти.











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