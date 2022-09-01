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Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Перші від початку повномасштабного вторгнення благодійні марки можна придбати з 1 вересня у відділеннях "Укрпошти" та онлайн. На них зображений пес Патрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Усього на одному аркуші - вісім марок. Коштують вони 248 гривень.

Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 01

Усі хто, купить марки, стануть учасниками благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування. Також виручені гроші передадуть притулкам для тварин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Укрпошта запустила в продаж марку до Дня Незалежності "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

За марками від ранку біля Головного поштамту у Києві зібрались у чергу охочі їх придбати.

Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 02

Одна людина може придбати 5 аркушів марок, кожен по 248 гривень, розповіла Суспільному киянка Валентина Колтко.

Киянин Олександр Кравченко розповів, що прийшов записатися на придбання марки о 5:30 ранку.

Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 03

"Я з першого корабля ходжу за марками і сьогодні не було підстав не йти. Хотілось би більше марок з військовою технікою, нашими героями. На 42 році життя мене змінило. Йду, нікого не чіпаю - бац, філателіст!" - сказав чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпошта оголосила конкурс на пошук партнера для випуску NFT-марки на підтримку ЗСУ

Урочисте спецпогашення пройшло за участі Президента України Володимира Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III ступенів художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка, інформує пресслужба Укрпошти.

Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 04
Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 05
Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 06
Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 07
Марки з псом Патроном з’явилися в продажу: отримані гроші підуть на машину для розмінування та притулки для тварин 08

Також читайте: Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Один разминировал Бучу, второй разминировал Чонгар и ещё 20 участков на Донбассе. Угадайте, кто из них что разминировал.
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01.09.2022 13:34
+9
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01.09.2022 13:44
+8
Убери свои грязные лапы от Патрона!!!
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01.09.2022 13:45
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Один разминировал Бучу, второй разминировал Чонгар и ещё 20 участков на Донбассе. Угадайте, кто из них что разминировал.
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01.09.2022 13:34 Відповісти
Убери свои грязные лапы от Патрона!!!
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01.09.2022 13:45 Відповісти
+5
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01.09.2022 13:57 Відповісти
а в мене тільки одне було - вкуси..ну вкусииии..

таке миршавеньке щось..лапає героя..
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01.09.2022 14:04 Відповісти
А мені здалося, що ЗЕ! боїться Патрона...
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01.09.2022 15:03 Відповісти
Оно всех патриотов боится.
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01.09.2022 15:05 Відповісти
Вільно можна купити на сайті Укрпошти з доставкою на ваше поштове відділення.
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01.09.2022 13:35 Відповісти
Так. Але вони беруть 40 грн за доставку у власне відділення. Блін ...
У конверті 25х33 (для маленького магнітика 4х6).
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01.09.2022 14:00 Відповісти
ну отстоять 2 часа в очереди вместо 40 грн....
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01.09.2022 22:16 Відповісти
Рухатись (стояти) для здоров*я корисно.
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02.09.2022 11:05 Відповісти
Марки з військовослужбовцем ЗСУ Патроном з'явилися в продажу, мені здається так краще буде
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01.09.2022 13:42 Відповісти
У пса Патрона жизнь интересней чем у многих с Цензора, в том числе и меня
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01.09.2022 13:44 Відповісти
Не прибідняйся, чуваче!
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01.09.2022 16:08 Відповісти
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01.09.2022 13:44 Відповісти
Щось дуже дорогі марки. Ми тут всі напевне мільйонери?
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01.09.2022 14:24 Відповісти
Сядьте на выходные на Крещатике: погладить Патрона - 100 грн.
И насобираете не меньше, чем от марок.
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01.09.2022 14:27 Відповісти
Блин, следующий презиндент Украины!
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01.09.2022 14:34 Відповісти
Хуже не будет
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01.09.2022 22:24 Відповісти
В харьковскую живодерню только не вздумайте передать шаповаловой - цибулько. Бо то не приют. То отмыв миллионов из бюджета на убийствах собак и котов. Терехов в доле если шо.
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01.09.2022 15:06 Відповісти
Такий гарний пес!
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01.09.2022 15:17 Відповісти
Заводчики породи мабуть озолотилися. Хоча що казати, дуже милий пес. Марку ще не купив, але то явно не проблема. На пошті ще будуть, а ні, то на віоліті візьму потім
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03.09.2022 14:48 Відповісти
 
 