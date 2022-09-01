СБУ затримала агента РФ, який розвідував прикордонні укріплення на Сумщині. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ще одного ворожого агента, який здійснював системну розвідку прикордонної території та укріплень Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, мешканець Шосткинського району збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.

Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння.

Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії. Зловмисник погодився на пропозицію негласної співпраці через свої проросійські переконання.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога.

Під час збору розвідданих він фотографував військові об’єкти та місця розташування українських Сил оборони. Файли передавав куратору із прив’язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку.

За наявною інформацією, у подальшому його планували залучити до проведення диверсій.

Зазначається, що під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили: мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності; понад 500 г вибухівки.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває слідство для виявлення усіх обставин та інших ймовірних учасників агентурної мережі в регіоні.

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