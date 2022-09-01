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СБУ затримала агента РФ, який розвідував прикордонні укріплення на Сумщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили ще одного ворожого агента, який здійснював системну розвідку прикордонної території та укріплень Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, мешканець Шосткинського району збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.

Отриману інформацію агресор використовував для планування диверсій і прицільних обстрілів прикордоння.

Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби РФ під час комерційних поїздок до Росії. Зловмисник погодився на пропозицію негласної співпраці через свої проросійські переконання.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога.

Під час збору розвідданих він фотографував військові об’єкти та місця розташування українських Сил оборони. Файли передавав куратору із прив’язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку.

За наявною інформацією, у подальшому його планували залучити до проведення диверсій.

Зазначається, що під час обшуків помешкання агента правоохоронці виявили та вилучили: мобільні телефони із доказами розвідувальної діяльності; понад 500 г вибухівки.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває слідство для виявлення усіх обставин та інших ймовірних учасників агентурної мережі в регіоні.

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СБУ затримала агента РФ, який розвідував прикордонні укріплення на Сумщині 01

СБУ затримала агента РФ, який розвідував прикордонні укріплення на Сумщині 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Коли СБУ затримає агента "козиря" який набагато важливішу інформацію зливає?
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01.09.2022 13:34
+2
стартап не удался.
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01.09.2022 13:43
+1
проблема в тому, що роботи для СБУ по цій темі на десятиліття, агентів орди в Україні дуже багато, в тому числі і сплячих...
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01.09.2022 15:16
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Коли СБУ затримає агента "козиря" який набагато важливішу інформацію зливає?
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01.09.2022 13:34 Відповісти
Не дождётесь, ведь "козырь", самый любимый дружбан клоуна, он наверное свою ленку так не любит, как ермака, не кажется вам, что всё это, ну уж очень подозрительно.
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01.09.2022 18:35 Відповісти
А затримала то навіщо…. Невже не втікав
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01.09.2022 13:34 Відповісти
краще так : затримало-допросили-розпороли брюхо-повісили на найближчому дереві
а то зараз почнеться підозра какава-
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01.09.2022 13:36 Відповісти
Щось СБУ активізувалися останнім часом. До чого б це?
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01.09.2022 13:37 Відповісти
проблема в тому, що роботи для СБУ по цій темі на десятиліття, агентів орди в Україні дуже багато, в тому числі і сплячих...
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01.09.2022 15:16 Відповісти
От вам і власники євроблях😏
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01.09.2022 13:39 Відповісти
стартап не удался.
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01.09.2022 13:43 Відповісти
интересно, а для сидельцев по 111-ой будут отдельную зону делать? ну, типа шоб они опытом друг с другом делились, могли после освобождения сообщества пострадавших от репрессий создавать, делиться контактами платёжеспособных кураторов...
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01.09.2022 13:48 Відповісти
Прочитав заголовок,Увесь в захопленні від роботи СБУ,а ще ж фото-подивлюся на гада,плюну в морду...Облом.Чим це затримання відрізняється від затримання якогось п*яниці дебошира?Він,цей зрадник, подасть позов і ЄСПЛ?
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01.09.2022 14:15 Відповісти
не показують обличчя..тільки білі абібаси..і не в пилюці..де харі???
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01.09.2022 14:39 Відповісти
А суд відпустить. Змінюйте закон.
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01.09.2022 15:06 Відповісти
Ну и что толку то от этого задержания, думаете он понесёт какое то наказание, ага - щассс! Не забывайте, в "слугах" ему помогут свои, так как там не мало таких же.
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01.09.2022 18:59 Відповісти
 
 