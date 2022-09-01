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Глава МЗС Данії Кофод прибув із візитом до Києва і анонсував подальшу військову допомогу Україні
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув із візитом до Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу.
Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу. Наразі ми надали понад 400 млн євро на військову підтримку - і буде більше", - написав Кофод.
Він запевнив у довгостроковій підтримці Данією України.
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