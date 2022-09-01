Глава МЗС Данії Кофод прибув із візитом до Києва і анонсував подальшу військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув із візитом до Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу.

Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу. Наразі ми надали понад 400 млн євро на військову підтримку - і буде більше", - написав Кофод.

Він запевнив у довгостроковій підтримці Данією України.