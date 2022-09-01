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Глава МЗС Данії Кофод прибув із візитом до Києва і анонсував подальшу військову допомогу Україні

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув із візитом до Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу.

Про це він зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб наголосити на непохитній підтримці Данії українському народу. Наразі ми надали понад 400 млн євро на військову підтримку - і буде більше", - написав Кофод.

Він запевнив у довгостроковій підтримці Данією України.

Глава МЗС Данії Кофод прибув із візитом до Києва і анонсував подальшу військову допомогу Україні 01

Автор: Ірина Дашківська
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показати весь коментар
01.09.2022 13:50 Відповісти
Можно только искренне поблагодарить маленькую скандинавскую страну, делающую для нашей Победы больше, чем Испания или Италия.
Безопасность наших портов-их заслуга.
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01.09.2022 14:08 Відповісти
 
 