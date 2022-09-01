Дельфіни гинуть на Одещині через дії росіян, - еколог Русєв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В парку "Тузловські лимани" знайшли п’ятьох мертвих дельфінів. Вони загинули через гідролокатори російських військових.
Про це повідомив у фейсбуці еколог Іван Русєв, інформує Цензор.НЕТ.
П’ятьох загиблих дельфінів - двох білобочок та трьох азовок - знайшли в Одеській області. Ще трьох білобочок виявили мертвими в північній частині Чорного моря. Їх тіла закопані в пісок, тож провести лабораторні дослідження неможливо.
На думку еколога, тварини загинули наприкінці липня. Тоді росіяни стягнули до Чорного моря свої кораблі й підводні човни, включивши радари.
"В результаті використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації і ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке скажене навантаження Чорного моря гідролокаторами призвело до чергової загибелі дельфінів", - розповів він.
Також еколог зазначив, що море викидає на берег близько 5% загиблих тварин, інші ж опиняються на дні моря.
"Вони не доступні для виявлення і підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за час війни російських варварів проти України вже загинули десятки тисяч дельфінів", - додав еколог.
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