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війна (56084) дельфін (17) Одеська область (2487) екологія (925)

Дельфіни гинуть на Одещині через дії росіян, - еколог Русєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В парку "Тузловські лимани" знайшли п’ятьох мертвих дельфінів. Вони загинули через гідролокатори російських військових.

Про це повідомив у фейсбуці еколог Іван Русєв, інформує Цензор.НЕТ.

П’ятьох загиблих дельфінів - двох білобочок та трьох азовок - знайшли в Одеській області. Ще трьох білобочок виявили мертвими в північній частині Чорного моря. Їх тіла закопані в пісок, тож провести лабораторні дослідження неможливо.

На думку еколога, тварини загинули наприкінці липня. Тоді росіяни стягнули до Чорного моря свої кораблі й підводні човни, включивши радари.

"В результаті використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють в зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації і ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке скажене навантаження Чорного моря гідролокаторами призвело до чергової загибелі дельфінів", - розповів він.

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Також еколог зазначив, що море викидає на берег близько 5% загиблих тварин, інші ж опиняються на дні моря.

"Вони не доступні для виявлення і підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за час війни російських варварів проти України вже загинули десятки тисяч дельфінів", - додав еколог.

Дельфіни гинуть на Одещині через дії росіян, - еколог Русєв 01
Дельфіни гинуть на Одещині через дії росіян, - еколог Русєв 02
Дельфіни гинуть на Одещині через дії росіян, - еколог Русєв 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Да уж... дельфины точно не звали *****, как жители домбаса
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01.09.2022 15:04
+11
Все, чого торкається кацапська наволоч гине.
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01.09.2022 15:16
+3
точно зараз школу не прогулюєш?
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01.09.2022 15:18
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Да уж... дельфины точно не звали *****, как жители домбаса
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01.09.2022 15:04 Відповісти
А хто заважає знищити цей їх флот вщент? Мабуть, чк завжди, ні чим? чи сміливості не вистачає?
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01.09.2022 15:05 Відповісти
точно зараз школу не прогулюєш?
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01.09.2022 15:18 Відповісти
Таблетки прийми
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01.09.2022 15:36 Відповісти
від тиску вже прийняв, а от для таких як ти ще не придумали пігулок для підвищення IQ, щоб не задавати таких тупих питань привселюдно.
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01.09.2022 15:42 Відповісти
Тупий якраз це ти. Навчись розмовляти з людьми. Я давно говорив, якщо нічого сказати по суті, краще помовч, може зійдеш за розумного.
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01.09.2022 15:46 Відповісти
по суті - ти такий же довбень, як і всі зевиборці, які зараз не можуть ***** зрозуміти наслідків свого вибору, і тепер квохчуть тупими питаннями.
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01.09.2022 17:55 Відповісти
Ти мені нагадуєш коросту, як не миї руки все одно пристане. Лише сіркою, тільки сіркою. Хто тобі сказав, тупий ти дурень чи звідки ти взяв, що я - "зевіборець"? Ти це само придумало, ну твій рівень IQ цьому підтвердження. Я повторю тобі ще раз, мені твій Порошенко чи твій Зеленський - до лампочки! Заткни свій смердючий рот и не смерди!
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01.09.2022 19:35 Відповісти
ще ні один тут не признався. Мабуть всі зе-виборці на фронтах.
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01.09.2022 21:43 Відповісти
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01.09.2022 22:08 Відповісти
А дельфіни їстівні?
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01.09.2022 15:13 Відповісти
типа шоб не пропало?
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01.09.2022 15:21 Відповісти
Саме так. З лимону роблять лимонад. Я не можу впливати на цю херню, але риби в моєму селі немає, а сину (18)треба
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01.09.2022 15:25 Відповісти
Не підказуйте бурятам!
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01.09.2022 15:45 Відповісти
Ловити їх аморально, а ті, що полежали, вже з душком і точно не їстівні..
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01.09.2022 15:23 Відповісти
А чого чекаєте, коли полежали. І не таке продають заморожене
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01.09.2022 15:27 Відповісти
Все, чого торкається кацапська наволоч гине.
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01.09.2022 15:16 Відповісти
Херня, еколог піариться. 80 рік дельфін на березі Сичавки особисто бачила. Досить херні, азов гвалтують адські
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01.09.2022 15:34 Відповісти
Цікаво. Написала про азов, який адські помирає, а це еколог про дельфіни, а посту немає
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01.09.2022 15:39 Відповісти
Пора кацапів гнати і з моря, і України. Але все в руках наших хлопців, їм видніше коли пора коли ні...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Наши подводные дроны за них отомстят.
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01.09.2022 16:34 Відповісти
 
 