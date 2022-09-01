Наразі основні втрати російської піхоти - найманці, які укладають 3- та 6-місячні контракти, - Бутусов. ФОТО

Основні втрати російської піхоти зараз - це втрати найманців, які укладають 3- та 6-місячні контракти.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ось, наприклад, Сергій Олексійович Косточкін, уродженець Болгівського району Тверської області, 9 липня уклав тримісячний контракт на службу у 252-й мотострілковий полк 3-ї мотострілецької дивізії, але навіть першої зарплати отримати не зміг - 3 серпня з його тіла забрали ці документи воїни 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під Святогірськом", - зазначає Бутусов.

За його словами, за умов контракту на 3 місяці підготовка передбачає 1 тиждень, а за умов 6-місячного - 2 тижні.

"І все, одразу на передову. І таких тримісячних контрактів у нас спливає серед трофейних документів дедалі більше. Криза з піхотою у ЗС РФ не вирішується, а загострюється, штурмувати та вести контактні бої нікому, спецнази та "вагнерівці" ризикувати не хочуть, Кадиров воює тільки в тік-току. Підставляють дурнів з російської провінції, які не розуміють, куди потрапили, вірять російським медіа, і проводять розвідки боєм своєю головою", - додає журналіст.

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