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Наразі основні втрати російської піхоти - найманці, які укладають 3- та 6-місячні контракти, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основні втрати російської піхоти зараз - це втрати найманців, які укладають 3- та 6-місячні контракти.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ось, наприклад, Сергій Олексійович Косточкін, уродженець Болгівського району Тверської області, 9 липня уклав тримісячний контракт на службу у 252-й мотострілковий полк 3-ї мотострілецької дивізії, але навіть першої зарплати отримати не зміг - 3 серпня з його тіла забрали ці документи воїни 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під Святогірськом", - зазначає Бутусов.

За його словами, за умов контракту на 3 місяці підготовка передбачає 1 тиждень, а за умов 6-місячного - 2 тижні.

"І все, одразу на передову. І таких тримісячних контрактів у нас спливає серед трофейних документів дедалі більше. Криза з піхотою у ЗС РФ не вирішується, а загострюється, штурмувати та вести контактні бої нікому, спецнази та "вагнерівці" ризикувати не хочуть, Кадиров воює тільки в тік-току. Підставляють дурнів з російської провінції, які не розуміють, куди потрапили, вірять російським медіа, і проводять розвідки боєм своєю головою", - додає журналіст. 

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Наразі основні втрати російської піхоти - найманці, які укладають 3- та 6-місячні контракти, - Бутусов 01
Наразі основні втрати російської піхоти - найманці, які укладають 3- та 6-місячні контракти, - Бутусов 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
...головне, щоб не забували насіння до кишень класти
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01.09.2022 15:46
+14
Значит боевых лугандонцев почти всех утилизировали.Они раньше впереди шли.
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01.09.2022 15:45
+7
в кармане штанов было....а он обосцался
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01.09.2022 16:11
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А це від чого такі розводи на контракті? Невже зберігався у нижній кишені галяфе?
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01.09.2022 15:42 Відповісти
В лужу упал лицом вниз, вот тебе и разводы
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01.09.2022 16:00 Відповісти
в кармане штанов было....а он обосцался
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01.09.2022 16:11 Відповісти
Значит боевых лугандонцев почти всех утилизировали.Они раньше впереди шли.
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01.09.2022 15:45 Відповісти
...головне, щоб не забували насіння до кишень класти
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01.09.2022 15:46 Відповісти
Так что,у папаши этого косточкина не будет "Лады калина"?
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01.09.2022 15:48 Відповісти
Нет, "Берцы от сына".
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01.09.2022 15:53 Відповісти
Походу не. Сразу Мерседес выдадут... посмертно. Может быть....))
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01.09.2022 15:53 Відповісти
Не будет.
"Пропал без вести": нету тела - нету дела лады
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01.09.2022 16:04 Відповісти
А главное фамилия,это диагноз.
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01.09.2022 16:21 Відповісти
Надо бы рабссеянам еще сэкономить. Готовить к боевым действиям на неделю за 2 часа.
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Туди їм і дорога!
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01.09.2022 15:53 Відповісти
Цілий тиждень на підготовку?
Дурниці! Всім відомо, що русскіе - найкращі вояки від народження. Їм жодної підготовки не треба, можна одразу з воєнкомату в бій.
А хто загинув, той поганий боєць, отже не є русскім.
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01.09.2022 16:02 Відповісти
Можете сміяться - однак звучання прізвищ "Наєв" та "Залужний" варті більшого, ніж звучання звання "генерал"!!!
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01.09.2022 16:30 Відповісти
Найшвидша професійна підготовка яка була відома на теренах СРСР це була підготовка шахтаря. Ним ставали за 9 днів. Тепер кацапи готують піхоту за 7 днів. Середня тривалість життя шахтаря в Україні була 36 років. Схоже середня тривалість життя кацапського піхотинця після підписання контракту з міністерством нападу ********** уже складає 36 днів. Феєрично!
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01.09.2022 16:48 Відповісти
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01.09.2022 17:04 Відповісти
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02.09.2022 09:50 Відповісти
 
 