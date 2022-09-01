Окупована Херсонщина: "День знань" під дулами автоматів і промивання мізків з першого уроку, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Херсонщині з першого уроку діти, що пішли у захоплені ворогом навчальні заклади, опинилися під російською пропагандою.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За свідченнями очевидців, з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що охочих навчатися за російськими програмами - небагато.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ тримають під контролем логістику військ РФ на Херсонщині, за ніч знищена переправа, 4 танки, 3 гаубиці та склад БК, - ОК "Південь"

Також, як зазначають в ОВА, у школах є озброєна охорона зі співробітників росгвардії.

Як інформує "Мост", у Херсоні "День знань" провели під дулами автоматів, окупанти проводять обов'язковий огляд речей людей, які заходили в будівлю школи. Теоретично росгвардійці можуть стати і "конвоєм", якщо буде прийняте рішення про "евакуацію" дітей, пише видання.

Щоправда, лишається відкритим питання, як убезпечити дітей в разі влучання в школу артилерійського снаряду або ракети. А таке цілком можливо, враховуючи влучання ракет, збитих російською ППО, в багатоквартирні будинки, інформує видання.





