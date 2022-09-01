Окупована Херсонщина: "День знань" під дулами автоматів і промивання мізків з першого уроку, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Херсонщині з першого уроку діти, що пішли у захоплені ворогом навчальні заклади, опинилися під російською пропагандою.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окупанти розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За свідченнями очевидців, з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що охочих навчатися за російськими програмами - небагато.
Також, як зазначають в ОВА, у школах є озброєна охорона зі співробітників росгвардії.
Як інформує "Мост", у Херсоні "День знань" провели під дулами автоматів, окупанти проводять обов'язковий огляд речей людей, які заходили в будівлю школи. Теоретично росгвардійці можуть стати і "конвоєм", якщо буде прийняте рішення про "евакуацію" дітей, пише видання.
Щоправда, лишається відкритим питання, як убезпечити дітей в разі влучання в школу артилерійського снаряду або ракети. А таке цілком можливо, враховуючи влучання ракет, збитих російською ППО, в багатоквартирні будинки, інформує видання.
Будь ласка, зачекайте...
Низзя во время войны тыкать пальцем в шпионов и диверсантов !!!
Кто из них кодло офшорное ?
Буду думати,що цей «вброс» не умисний.
Вибачте, мешканців ТОТ не можу під одну гребінку, у всіх різна ситуація, рівень страху, відчуття безпеки і т.д….якщо для когось це єдиний спосіб безпечно дочекатися деокупації, то не маю права їх засуджувати.
Колаборантів потрібно визначати не «по школі», їх видно «по справам», безпомилково.
А цветочки - то або гниди, або постановка, або роздані на вході.
підручниках -це співпраця з ворогом і за це кримінальна відповідальність.
Рашисти ретельно збирають особисті дані в анкетах на кожного, хто "продав" участь своєї дитини. Ці дані їм також потрібні, щоб шантажувати батьків після того, як вони зрозуміють, що росіяни фактично купили не "відвідуваність" в школах, а "сакральну жертву" для пропаганди.
🔥 Документи з розпоряджень та анкет, які надійшли у школи окупованої Луганщини нам передали інсайдери InformNapalm. Також вони повідомили деталі про наміри росіян.
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."
Тарас Шевченко