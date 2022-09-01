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Велика Британія (3639) підводний човен (67) Чорне море (1348) розмінування (752) Воллес (212)

Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Велика Британія передасть шість підводних дронів мисливців за мінами, а також забезпечить відповідне навчання, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію.

Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії офіційно інформує, що Сполученого Королівства передає підводні безпілотні мінні мисливці, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію, повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом найближчих місяців Королівський флот і наші американські партнери навчать користуватися автономними мінно-пошуковими апаратами десятки українських військовослужбовців.

Сполучене Королівство надає Україні підводні безпілотні дрони та навчає українських військовослужбовців у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

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Для виявлення російських мін у водах біля узбережжя України в країну відправлять шість автономних мінно-пошукових апаратів. Три з них будуть надані зі складів ЗС Сполученого Королівства, а ще три будуть придбані у промисловості.

Легкий автономний апарат призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС ЗС України могли їх знищити.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС ЗС України навчаться користуватися безпілотниками, перший курс вже розпочато", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ зауважили, що росія використовує продовольство як зброю, знищуючи українське сільське господарство та блокуючи чорноморські порти країни, щоб перешкодити експорту. Невелика кількість кораблів, що перевозили зерно, покинула Україну після того, як у липні ООН уклала угоду щодо дозволу на експорт продовольства. Але спробам вивезти продовольство з країни продовжують заважати морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

"Не можна дозволити цинічним спробам росії вимагати викуп за світові запаси продовольства. Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити шлях зерна до решти світу та підтримуючи Збройні сили України у прагненні захистити своє узбережжя та порти", - заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

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За інформацією Генштабу, тритижневі навчальні курси разом із Шостим флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту. Навчання будуть проводити на морі, щоб наочно показати, як керувати апаратами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, а також ідентифікувати макети мін.

Начальник штабу Королівських ВМС адмірал Бен Кі вважає, що невдовзі українські моряки зможуть очистити прибережні води від мін.

"Завдяки професійним умінням, яких тут навчають, наші українські союзники зможуть очистити власні води від мін. Ця зброя вражає судноплавство без розбору, але особливо впливає на цивільний рух і торгівлю, а також має руйнівний вплив на свободу судноплавства в Чорному морі", - сказав він.

Королівський флот також навчає українських моряків керувати тральщиками-шукачами мін класу "Сендаун".

У пресслужбі нагадали, що міністр Збройних Сил Сполученого Королівства Джеймс Гіппі та його український колега, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов відвідали українських моряків у липні, щоб спостерігати, як стажери відпрацьовують ключові навички на морі.

Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває 01
Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває 02
Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває 03
Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває 04
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Топ коментарі
+19
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01.09.2022 20:14
+16
А на подлодках возле Крыма как-то можно мины найти?
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01.09.2022 20:13
+12
Афігеть .!! ..Конашенков знищив під Херсоном вже 44 Хаймарси ( показано на карті ) . При тому що їх нам всього надали 20 .. Оце п.здить ,, і не красніє навіть .

..
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01.09.2022 20:34
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А на подлодках возле Крыма как-то можно мины найти?
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01.09.2022 20:13 Відповісти
я хотіла спитати - чи можна з їх поміччю загубити міни на човнах й опорах мосту
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01.09.2022 20:18 Відповісти
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01.09.2022 20:14 Відповісти
На шию.
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01.09.2022 20:15 Відповісти
ті буряти й без них не перепливуть)) вода ж тільки 2 рази за життя - при народженні й перед похороном..хоча ці другий раз можуть і не помитись..
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01.09.2022 20:20 Відповісти
и мешок цемента
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01.09.2022 20:33 Відповісти
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01.09.2022 20:38 Відповісти
Значить дивимось, по моїй пам'яті;
Нікополь-Кам 'янка Дніпровська - 6 км
Качкарівка-Заводовка - 8 км
Республіканець-Горностаївка - 4 км.
Зміївка-Василівка-5 км.
Берислав-Каховка - 4 км.
Далі не варіант і плавні.
Львове- лівий берег (поза плавень) - 2 км.
Далі Конка заважає навіть пішки ходити. До самого ХЕРСОНУ!
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01.09.2022 20:42 Відповісти
Щиро дякуємо, Британіє!
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01.09.2022 20:14 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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01.09.2022 20:17 Відповісти
Нам потрібно размінувати підводні човни у чорному морі.
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01.09.2022 20:21 Відповісти
Гарні цюцьки
Чекаємо брифінгу *****, що
-ана утанула
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01.09.2022 20:22 Відповісти
Канашенкав вже всі їх знищив?
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01.09.2022 20:23 Відповісти
Непогано, якби підкинули нам міні-субмаріни для диверсійної діяльності.
Було б чудово, якби Український Гюнтер Прін, пустив би кацапське корито на дно прямо в бухті Ватостополю!
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01.09.2022 20:26 Відповісти
у данному випадку було би доречніше згадати не Гюнтера Пріна, а князя Валеріо Боргезе)))
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01.09.2022 21:53 Відповісти
У операторов этих дронов сдача экзамена - это подрыв Крымского Моста?
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01.09.2022 20:27 Відповісти
отправка чертомодского флота на дно
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01.09.2022 20:48 Відповісти
там где нельзя достать ракетой с берега - можно достать торпедой управляемой
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01.09.2022 20:50 Відповісти
Молодці.

А сьогодні в словенських новинах KRIMI войну назвали РУСКО УКРАЇНСЬКИМ КОНФЛІКТОМ , а раніше називали войной
тому я пропоную ВИГНАТИ Ткаченко у відставку , бо він працює з Бужанським , шоб зменшити долю украінськой мови в ЗМІ. І зовсім не щаймается своєю працею - інформированием світу про агресію раши
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01.09.2022 20:32 Відповісти
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01.09.2022 21:23 Відповісти
ну.. знаючи украинскую смекалку и трудолюбие.... учитывая ненависть к русне и непреодолимую жажду Победы.... думаю не только мины смогут выслеживать эти прелестные водоплавающие )))
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01.09.2022 20:32 Відповісти
100%
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01.09.2022 20:51 Відповісти
Афігеть .!! ..Конашенков знищив під Херсоном вже 44 Хаймарси ( показано на карті ) . При тому що їх нам всього надали 20 .. Оце п.здить ,, і не красніє навіть .

..
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01.09.2022 20:34 Відповісти
Те 44 были деревянные.
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01.09.2022 20:41 Відповісти
Я тільки не розумію , їм що , і досі не дійшло що ЗСУ їх розводять - як котят ?? .
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01.09.2022 20:46 Відповісти
ани не могут в это поверить )) ат хахлов (пардон за слово) ани не ожидают падвоха)))))
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01.09.2022 21:29 Відповісти
Вони ідею з картами від бульбашенка запозичили, чи це своє, рідне?
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01.09.2022 20:41 Відповісти
А дідько їх знає.
Однак припускаю, що по-різному "присмачені" грибочки з цікавими властивостями справляють на пОцієнта різний вплив.
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01.09.2022 22:22 Відповісти
знищив двічи..деякі тричі))
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01.09.2022 20:41 Відповісти
В хворобливій уяві конашенкова , Хаймарси відновлюються як роботи в кіно . .

.
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01.09.2022 21:50 Відповісти
Нє, ну чого відразу 3,14здить? А пригадайте-но, як позавчора москалі "калібрами" розковбасили наші [фанерні] Хаймарси. І тільки величезна скромність і неймовірна чесність не дозволили гаспадіну гросс-прапорщику повідомити про 100500 знищених Хаймарсів.
Во!
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01.09.2022 22:14 Відповісти
зацініть на карті Кіровоград ...Мда я запереживав бо на совєцьких картах у моєму селі був аеродром де злітали "кукурудзяники"
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02.09.2022 00:03 Відповісти
Вони що викликають лише детонацію заряду міни?А на "щось" інше вони не заточені? Ну то нічого, наші "кулібіни" їх хутенько модернізують!
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01.09.2022 20:36 Відповісти
А мины к кацапским подлодкам с этими штуками можно подвесить?
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01.09.2022 20:39 Відповісти
Не только мона, но и нуна 😁 Над этим вопросом уже работают
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01.09.2022 20:44 Відповісти
Или по Днепру,к понтонам подводить😄(а течение Днепра нам в помощь).
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01.09.2022 21:02 Відповісти
Якщо вже розміновувати наше узбережжя, то одразу ж треба туди верещучок з шатлами запускати.
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01.09.2022 21:47 Відповісти
Британия как всегда впереди планеты всей, спасибо друзья!
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02.09.2022 13:24 Відповісти
 
 