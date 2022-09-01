Велика Британія надає Україні підводні безпілотні дрони для виявлення російських мін: навчання операторів вже триває. ФОТОрепортаж

Велика Британія передасть шість підводних дронів мисливців за мінами, а також забезпечить відповідне навчання, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію.

Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії офіційно інформує, що Сполученого Королівства передає підводні безпілотні мінні мисливці, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію, повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом найближчих місяців Королівський флот і наші американські партнери навчать користуватися автономними мінно-пошуковими апаратами десятки українських військовослужбовців.

Сполучене Королівство надає Україні підводні безпілотні дрони та навчає українських військовослужбовців у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

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Для виявлення російських мін у водах біля узбережжя України в країну відправлять шість автономних мінно-пошукових апаратів. Три з них будуть надані зі складів ЗС Сполученого Королівства, а ще три будуть придбані у промисловості.

Легкий автономний апарат призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС ЗС України могли їх знищити.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС ЗС України навчаться користуватися безпілотниками, перший курс вже розпочато", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ зауважили, що росія використовує продовольство як зброю, знищуючи українське сільське господарство та блокуючи чорноморські порти країни, щоб перешкодити експорту. Невелика кількість кораблів, що перевозили зерно, покинула Україну після того, як у липні ООН уклала угоду щодо дозволу на експорт продовольства. Але спробам вивезти продовольство з країни продовжують заважати морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

"Не можна дозволити цинічним спробам росії вимагати викуп за світові запаси продовольства. Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити шлях зерна до решти світу та підтримуючи Збройні сили України у прагненні захистити своє узбережжя та порти", - заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

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За інформацією Генштабу, тритижневі навчальні курси разом із Шостим флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту. Навчання будуть проводити на морі, щоб наочно показати, як керувати апаратами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, а також ідентифікувати макети мін.

Начальник штабу Королівських ВМС адмірал Бен Кі вважає, що невдовзі українські моряки зможуть очистити прибережні води від мін.

"Завдяки професійним умінням, яких тут навчають, наші українські союзники зможуть очистити власні води від мін. Ця зброя вражає судноплавство без розбору, але особливо впливає на цивільний рух і торгівлю, а також має руйнівний вплив на свободу судноплавства в Чорному морі", - сказав він.

Королівський флот також навчає українських моряків керувати тральщиками-шукачами мін класу "Сендаун".

У пресслужбі нагадали, що міністр Збройних Сил Сполученого Королівства Джеймс Гіппі та його український колега, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов відвідали українських моряків у липні, щоб спостерігати, як стажери відпрацьовують ключові навички на морі.







