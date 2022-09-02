Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором. ФОТО

Судно з українським зерном село на мілину в Стамбулі, через що рух протокою Босфор перекрили

Про це повідомляє стамбульський уряд, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 173-метрове суховантажне судно "Lady Zehma" з Ліберії, у якого відмовило кермо в Босфорі на шляху з України до Стамбула (Туреччина), у четвер близько 21.00 сіло на мілину і кинуло якір у бухті Бебек.

"У зв'язку з несправністю на кораблі на місце події було негайно відправлено команди Головного управління берегової безпеки, рятувальних буксирів і катерів та команди берегової охорони", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що рух Босфором тимчасово призупинили.

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