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Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Судно з українським зерном село на мілину в Стамбулі, через що рух протокою Босфор перекрили

Про це повідомляє стамбульський уряд, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 173-метрове суховантажне судно "Lady Zehma" з Ліберії, у якого відмовило кермо в Босфорі на шляху з України до Стамбула (Туреччина), у четвер близько 21.00 сіло на мілину і кинуло якір у бухті Бебек.

"У зв'язку з несправністю на кораблі на місце події було негайно відправлено команди Головного управління берегової безпеки, рятувальних буксирів і катерів та команди берегової охорони", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що рух Босфором тимчасово призупинили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще шість суден з українською агропродукцією вийшли з портів Одещини

Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором 01
Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором 02
Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором 03
Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Як вони пупа рвали за українське зерно... Але є одне але : МИ ХОЧЕМО ЖИТИ А ВОНИ ЖЕРТИ !!!!
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02.09.2022 07:38
+17
Цензор реально тормозит) баржу уже часа 3 как сняли с мели и увезли на ремонт. Судьба кукурузы пока неизвестна. Переживаю за голодающую эфиопию
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02.09.2022 07:42
+14
Если корабль не идёт к эфиопам, эфиопы могут поднять жопы.
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02.09.2022 07:40
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Як вони пупа рвали за українське зерно... Але є одне але : МИ ХОЧЕМО ЖИТИ А ВОНИ ЖЕРТИ !!!!
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02.09.2022 07:38 Відповісти
Если корабль не идёт к эфиопам, эфиопы могут поднять жопы.
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02.09.2022 07:40 Відповісти
Кораблі вантажі не возять.
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02.09.2022 07:55 Відповісти
А джентльмены не пердят.
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02.09.2022 14:01 Відповісти
В Босфорском проливе ночью 2 сентября удалось снять с мели судно Lady Zehma, направляющееся из Украины в Италию, сообщает турецкий телеканал NTV.

173-метровое грузовое судно минувшим вечером, напомним, село на мель в 40 метрах от берега из-за отказа рулевого управления. Движение в проливе оказалось заблокировано. После того, как сухогруз отбуксировали в Ахыркапы, пролив открыли для судоходства.

Lady Zehma ходит под флагом Либерии. 30 августа оно вышло из Черноморска с 3 тысячами тонн кукурузы.
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02.09.2022 07:40 Відповісти
MO номер: 9303431

Имя: LADY ZEHMA

Тип судна - общий: Cargo

Тип судна - Подробнее: General Cargo

Статус: Активно

MMSI номер: 352001774

Позывной: 3E2607

Флаг: Panama [PA]
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02.09.2022 07:47 Відповісти
Флаг ПАНАМА . Почему все пишут про Либерию ?
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02.09.2022 08:10 Відповісти
Патамушо чукча не читатель. Чукча - писатель.
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02.09.2022 08:38 Відповісти
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02.09.2022 08:43 Відповісти
Может то порт приписки а это флаг фрахтовщика... Но утверждать не буду.
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02.09.2022 09:57 Відповісти
Звиняте, але це маячня. Є флаг судна та домашній порт. Локація фрахтовщика не має до цього жодного відношення. Посто помилка редактора у данному випадку. Навіть не дивлячись у marinetraffic можно побачити надпис PANAMA на кормі)
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02.09.2022 12:58 Відповісти
С одной стороны флага - ПАНАМА, а с другой - ЛИБЕРИЯ. Это же элементарно!
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02.09.2022 12:49 Відповісти
Пішли в рейс не перевіривши роботу механізмів. Шарамижники.
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02.09.2022 07:41 Відповісти
shit happens
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02.09.2022 12:59 Відповісти
Цензор реально тормозит) баржу уже часа 3 как сняли с мели и увезли на ремонт. Судьба кукурузы пока неизвестна. Переживаю за голодающую эфиопию
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02.09.2022 07:42 Відповісти
Кукурудзу везли в Италию - ******* итальянцы кукурузу ( дешёвую украинскую с кровью )
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02.09.2022 07:48 Відповісти
Мамалыга - вкусная штука, кто понимает) только вот зачем врать и говорить, что все это ******** с договорняками с агрессором ради умирающих от голода детей африки
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02.09.2022 08:01 Відповісти
Мамалыгу и банош уважаю
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02.09.2022 08:02 Відповісти
Наш человек!
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02.09.2022 08:02 Відповісти
Мамаличка - смакота!!!
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02.09.2022 09:42 Відповісти
С брынзой, сметаной и шкварками) да и вообще с любой едой. С борщем, кстати, тоже. Мамалыги немного в ложку и зачерпнуть борща, чтобы вместе в рот отправить) Mama draga, e amarnic de gustos!!!)
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02.09.2022 09:52 Відповісти
Потому что если написать правду, которая заключается в том, что эта кукуруза является кормом для европейских коровок, то агрессор будет выглядеть не на столько кровожадным, как когда кукуруза для голодных африканских детей.

П.С.: правильно приготовленная мамалыга - это бомба, ням-ням !!!
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02.09.2022 09:43 Відповісти
Вот по твердому моему убеждению, в мамалыга главное не правильность приготовления, а правильность употребления. Основная ошибка - рассматривать мамалыгу, как основное блюдо. Нет, нет и нет, как говорила Тэтчер) мамалыга призвана изменять и дополнять вкусы других продуктов)
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02.09.2022 09:55 Відповісти
Я люблю с жареной в муке рыбой, со шкварачками и брынзой. Муждей обязательно. И сметану, чтобы ложка стояла.
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02.09.2022 15:52 Відповісти
Я люблю с жареной рыбой, но чтобы рыба тоже в кукурузной муке жарилась. Совсем другой вкус получается! вы ещё заму забыли, тоже здорово с мамалыгой идет
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02.09.2022 16:04 Відповісти
Нескажите - мамалыгу нужно уметь готовить, крайне важна консистенция
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02.09.2022 15:53 Відповісти
Ну так и мамалыга разная бывает) от малай до терч)
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02.09.2022 16:01 Відповісти
Ну это как джинсы - от врезающихся в жо.. до мотни на коленях
Мне и не твердая и не мягкая, а чтобы ниточкой пройти, нравится, а остальная не заходит.
Короче медиум
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02.09.2022 16:44 Відповісти
Мозгами думайте чем вам всем зарплату и пенсии платить будут! Это не "подарки", а доход Украины!
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02.09.2022 09:45 Відповісти
Ну не пишите бред - зерно вывозят коммерческие структуры . А гроши у них КАК ПРАВИЛО остаются на зарубежных счетах
Украине достаётся отдать ещё и НДС производителю и СЛЁЗЫ В ЗАКРОМАХ
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02.09.2022 09:59 Відповісти
А каким боком эта кукуруза к госбюджету? У украинских фермеров ее купили за бесценок ещё в прошлом году. С продаж были уплачены налоги. Может быть ещё маржа с валютных операций. Думаю, что так. Все остальное мимо бюджетной кассы
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02.09.2022 10:15 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Что за стёб?! У вас цвет вашего флага нет нет да и припадки рашизма вызывает "совпадением цветов"? Вы считаете, что помогающие украинцам европейцы ещё и голодать должны, отказываясь есть кукурузу, ПОКУПАТЬ и отправлять украинцам обратно как ОЧЕРЕДНУЮ ГУМАНИТАРКУ, чтобы вы их НЕ ПОПРЕКАЛИ?! А может мы есть не будем, но и украинцы как то САМИ? Такой вариант вам как?
Уж очень такой упрёк похож на 30 летние стенания совкодрочеров "СССР вам понастроил" - нам после войны теперь от украинцев ждать упрёков без упоминаний чьим оружием воюют и где семьи живут и кто их обеспечивает?
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02.09.2022 09:42 Відповісти
Давайте без наездов на словацкий флаг , а то я Вам припомню как россияне спонсировали протесты в Каталонии

я технарь и знаю , что 2+2 = 4 , так же хотелось бы и от власти слышать , что если Африка без зерна умирает , то можно и накормить . Но власть же и оон вопят про голод в Африке , а не в Италии .
и почему я не могу предположить , что зерно из Италии поедет затемв Африку по более дорогой цене ???
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02.09.2022 10:04 Відповісти
А в Италии коровки голодают или Вам их не жалко совсем ?!
сарказм
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02.09.2022 16:45 Відповісти
Не совсем так. То, что происходит сейчас в том как раз вина не украинцев. Если например, Америка позиционирует себя как мирового полицейского, то она и "отвечает за базар" пусть и с опозданием. А если Старый Свет пролюбил путлера и мало того- накидал ему баблов за дешевые ресурсы и товаров за эти баблосы, руководствуясь личной выгодой, это как бы их личное дело. Но тогда нечего и лезть в мировую политику, кидаться решалами... А вообще то это все бессмысленная пикировка.
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02.09.2022 10:06 Відповісти
скоріше - за голодуючих смуглястих хлопчаків з Італії... до Африки, якщо не помиляюсь, з півсотні корит дісталося леше одно чи два... кому вони взагалі потрібні!...
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02.09.2022 07:48 Відповісти
Вчера только президент Украины вещал, что эфиопию спасает от голода...Своими глазами читал. А оказывается, весь сыр-бор из-за итальянской палетты))) Умудрились же назвать таким словом мамалыгу..
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02.09.2022 07:57 Відповісти
А журналисты могли бы сами выяснять куда суда с зерном причаливают - много интересного бы узнали
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02.09.2022 08:04 Відповісти
Не "палетта", а "полента". І як ти думаєш (якщо думаєш) - де раніше з'явилась кукурудзяна каша - в Італії чи в Молдавії?
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02.09.2022 08:05 Відповісти
Кукуруза была введена в культуру 7-12 тыс. лет назад на территории современной Мексики

такшо в Италии она появилась раньше , чем в Молдове
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02.09.2022 08:08 Відповісти
Та нє. Молдаване ще до Колумба їздили в Америку по маїс. Але потім прийшли хохли і з великої заздрості викопали Атлантичний Океан.
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02.09.2022 08:11 Відповісти
🤣
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02.09.2022 08:19 Відповісти
Ти будеш сильно сміяться, однак, на початку ХХ століття румуни, посилаючись на своїх лінгвістів, на повному серйозі заявили, що їх нація - "правонаступники Римської імперії! Реготала вся Європа! (румуни та молдовани говорять так званою "вульгаризованою латиною" яку їм нав"язали римські колоністи коли Рим підкорив собі Балкани - свою власну мову потомки даків давно забули)
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02.09.2022 09:09 Відповісти
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02.09.2022 09:18 Відповісти
Италия в 1843. Красные числа - годы присоединения территорий к Сардинскому королевству, а затем к Италии
Борьбой за единую Италию руководили карбонарии, «Молодая Италия» и другие организации, ключевыми фигурами в которых были Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини. К концу 1860 территория Италии была в основном объединена вокруг Сардинского королевства1861 Итальянское королевство). В 1865-1870 столицей была Флоренция, в 1870 году к Итальянскому королевству был присоединён Рим, который и стал новой столицей
ИТАЛИЯ , как государство - молодая страна .
Римской империи давно нет , в страну объединились разрозненные княжества , имеющие РАЗЛИЧИЯ В ЯЗЫКАХ.

Потому румыны , единственные , кто сохранил латынь Римской империи
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02.09.2022 09:22 Відповісти
Только в северной Италии порядка 12 диалектов. Диалекты севера и юга Италии настолько различны, что они не понимают друг друга)
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02.09.2022 09:30 Відповісти
Вот ты вьедливая! 👍👍🌺
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02.09.2022 12:52 Відповісти
Просто пытаюсь разрушать мифы о Восточной Европе . Прекрасная часть Европы, не зажравшаяся как Западная Европа, Украине помогают . А итальянцы продались раше безсоромно
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02.09.2022 15:20 Відповісти
Если подумать, то смеяться абсолютно не за чем. Итак, множество фактов.
1. Выступление императора Траяна в сенате перед походом на Дакию. "Мы идём в земли наших предков".
2. Романизация Дакии - дичайший бред. Рим занял только 20 процентов территории Дакии. 80 процентов знать не знали о римской оккупации. Они как романизировались до степени утери языка? 90 лет римляне оккупировали 20 процентов Дакии. Это не срок для исчезновения языка. Значит стоит предположить, что язык изначально был родственным.
3. Римские скульптуры и барельефы. Поищите в инете. Мадридские, римские и иные музеи. Франки, саксы, бритты и иные захваченные Римом народы изображены как рабы. И только даки изображены как равные. Могу перечислять много
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02.09.2022 09:18 Відповісти
Была в августе в Бухаресте . В гостинице выпечка 100 баллов - просто молодцы. Болгария от Румынии сильно отстаёт из-за любви к кацапам -кацапские манкурты любой прогресс угробят
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02.09.2022 09:27 Відповісти
К сожалению, отстают все страны, испытавшие на себе кацапский рай. Чем ближе к России, тем хуже. Будь то империя или СССР или рф
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02.09.2022 09:33 Відповісти
Ага! Росіяни теж вважають Київ "матерью городов русских", а українців - "порченными польским влиянием русскими"
Реальний доказ - слова росіянина-офіцера у селі Роїще на Чернігівщині : "Мы свою родину пришли освобожать от "бандеравцев"!
І чим слова Траяна відрізняються від слів цього капітана?
А Вергілію та Овідію варто "наплювать на могили" - вони чомусь про "землі предків" на Дунаї не згадували, а вважали римлян потомками троянців
Я розумію що кожен народ має чимось гордиться - однак і міру треба знать! А то скоро у нас в історії з"являться "Магелланеску" і "Колумбяну"
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02.09.2022 09:57 Відповісти
Ну я как бы привел конкретные факты, нравятся они вам или нет. А вы отделались сомнительными аналогиями. Ну нравится вам думать, что Рим, оккупировав 20 процентов территории Дакии, умудрился за 90 лет романизировать и территорию, на которой Римом и не пахло - значит думайте так. В принципе, иначе и не об'яснить, как так получилось, что и оккупированные и неоккупированные как говорили на одном языке, так и говорят. Вот только меглено-румыны и арумыны портят всю картину. Скоро 1000 дел как живут в Греции и Македонии, и никак не ассимилируются до степени полной утери языка) А император значит хрень спорол перед сенатом Рима ) бывает
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02.09.2022 10:26 Відповісти
Диктатори ще й не таку "хрєнь пороли" і народи вірили!
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02.09.2022 10:49 Відповісти
)))) Яр, вы же чрезвычайно умный человек) И прекрасно понимаете, о чем я вам пишу. По истории инсулин изобрели два профана из Канады) но вот история скромно умалчивает, что инсулин изобрел румын Пэунеску. Но признать его авторство было некошерно, ибо, хоть он и был выдающимся физиологом, он был антисемитом (к сожалению). Так что история вещь очень кон'юктурная. И если австро-венгерской империи было важно обосновать свои претензии на Трансильванию, ей была важна и "правильная история" Румынии. В которой Румыния есть государство, возникшее на территории, зачищенной Римом до основания
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02.09.2022 10:59 Відповісти
Паулеску то есть. Телефон творит, что хочет
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02.09.2022 11:09 Відповісти
И ещё. Здесь турецкая оккупация была намного дольше, чем римская. Вот на турецком румыны не заговорили
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02.09.2022 09:23 Відповісти
Вони і зараз це кажуть)))
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02.09.2022 13:03 Відповісти
Думаю, что в Испании. Колумб привез или Кортес - не знаю. Далее, в течение 50 лет, кукуруза уже росла по всей Европе.
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02.09.2022 09:20 Відповісти
Полента у італьянців, але від цього мамаличка(в нас так говорять) не стала гіршою. )))
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02.09.2022 09:44 Відповісти
Да держитись братья, от голода не умрете, если только какая эпидемия традиционно не посетит вас.
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02.09.2022 09:23 Відповісти
"По состоянию на вечер четверга судно Lady Zehma шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", - говорится в сообщении.
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02.09.2022 09:26 Відповісти
Не технарь я конечно. И 10 лет работал в службе ресторана и на пас-лайнерах ЧМП. Но это не баржа, если то что на фото. Это самый настоящий балкер насыпняк, колосальное водоизмещение. тяжелые стрелы для погрузки тяжелых конструкций на крышки трюмов. А приписка и правда странная. Как правило если Либерия то пишут столицу Монровия. А Панама когда, то так и пишут. Удобные флаги Кипр. Мальта, Нассау и прочее. Такой и правда может загородить Босфор, там бывает это. А знаменитые наши корыта эпохи совка река-море что, пролив не перекроют. Там только в районе Стамбула тесно где мост и паромы мотаются туда сюда стаями.
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02.09.2022 14:11 Відповісти
Даже сама природа проти "зернових коридорів на крові"
Чи то може порох на зерні "барижить"?!! Га "зелені"! Кому оті міліони окроплені кров'ю тисячів загиблих підуть? В чиї бездонні кишені?!!! Аж ніяк не в державу! Але вам від того " пирога" перепаде, бо іначе ви так не лобіювали отой продаж!!!
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02.09.2022 07:47 Відповісти
Хто більше всіх хвилюється за коридор, тому і в кишеню. Здогадайся з першого разу.
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02.09.2022 07:59 Відповісти
одні маланці продають, а інші - пишуть заголовки....... "суховантаж з УКРАІНСЬКИМ зерном...."
серйозно???? це шо державне зерно, воно належить державі Украіна????????
нехай мене черговий раз заблокують, але маланським адмінам цензора, ше раз скажу, шо слово "жид" - є літературним словом в польскій, білоруській, і в справжній украінській мові!!!! А не в ті, яку придумали кацапо "ІВРЄІ" 😡!!!!
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02.09.2022 09:45 Відповісти
Да, умник, с прокси зарегистрировавшийся МЕСЯЦ назад, пусть всё просто сгниёт в элеваторах Украины БЕСПЛАТНО, лишь бы рашистские гниды радовались что их пропогандонские ВБРОСЫ сработали! Ты то в Рашке и так привык **й сосать без хлеба, хочешь чтобы и украинцы зимой получали вместо пенсий пригоршню прелой кукурузы "спасённой от вывоза"?
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02.09.2022 09:48 Відповісти
надо его затопить, шобы больше путинские ракеты не плавали
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02.09.2022 07:55 Відповісти
Кому ті африканці потрібні.
Нема бабок-нема хавки-все,і так скрізь.
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02.09.2022 08:02 Відповісти
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02.09.2022 08:09 Відповісти
адміни, вже зняли судно з мілини, ще з вечора, і ще до ранку встигли відбуксувати в ремонтний док!
Читайте повідомлення ВВС о 4:06!
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02.09.2022 08:15 Відповісти
А обговорити куди везуть кукурудзу цім судном потрібно ?
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02.09.2022 08:21 Відповісти
Генуєзець Колон (Колумб) відкрив Америку, звідки пішов маїс (кукурудза). Португалкць Магельєаш (Магеллан) в навколосвітню подорож взяв для обміну з туземцами "ножі з Німеччини, найдешевші" (так в інвентарних записах експедиції). Англієць Чіппендейл робив на своєму заводі меблі в китайскому стилі на замовлення багатих китайців. Тепер до Європи кукурудзу везуть з України, ножі і меблі з Китаю. Глобалізація.
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02.09.2022 08:46 Відповісти
В Італії (зокрема на півдні, в (А)Пулії, вирощують пшеницю найкращтх твердих сортів. Там грунт і клімат відповідні. Хто пробував тамтешню пасту ("макаронниє іздєлія") не буде сперечатись. Вирощувати невибагливу кукурудзу не варто економічно.
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02.09.2022 08:53 Відповісти
Чтобы не пропустить крысиные военные коробки путлера...Эрдоган затеял маленький аварий...
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02.09.2022 09:14 Відповісти
 
 