Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Минулої ночі ворог у черговий раз обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вкотре атакував область…Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…

Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також Резніченко зазначає, що від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.

"Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади. В інших районах області ніч без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - резюмує очільник регіону.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко. ФОТОрепортаж