Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі ворог у черговий раз обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог вкотре атакував область…Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…
Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Також Резніченко зазначає, що від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.
"Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади. В інших районах області ніч без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - резюмує очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Цензор чому цього відео ще досі немає ? Ближній бій в Пісках .