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Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі ворог у черговий раз обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вкотре атакував область…Ударив з "Градів" по Нікопольському району. У Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка. Він намагався врятуватися від обстрілів - їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…
Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також Резніченко зазначає, що від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади.

"Там один будинок знищений, шістнадцять - понівечені. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води - майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади. В інших районах області ніч без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - резюмує очільник регіону.

Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА 01
Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА 02
Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА 03
Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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https://twitter.com/i/status/1565400323753222144


Цензор чому цього відео ще досі немає ? Ближній бій в Пісках .
показати весь коментар
02.09.2022 07:58 Відповісти
 
 