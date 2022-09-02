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Росіяни завдали удару по Слов’янську. Зруйновано дитячий садок, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.

Росіяни завдали удару по Слов’янську. Зруйновано дитячий садок, - мер Лях 01

"Ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Слов’янську, - мер Лях. ВIДЕО

Зазначається, що жертв немає.
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ну так база майбутніх нацистів... тварюки
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02.09.2022 08:24 Відповісти
Вот в этом кацапня специалисты. Вопросов нет. Ублюдки позорные.
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02.09.2022 08:35 Відповісти
Крысы путлера делают тоже самое что делал Сралин с 1922 по 1941 год мочил в сортире советских Шариковых
Если на рабZee вместо путлера будет любой другой Ходорковский или Навальный и даже "либерал" типа Евгений Ройзман,бывший мэр Екатеринбурга...будет тоже самое...война кровь смерть холод и голод...
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02.09.2022 09:27 Відповісти
В Украине есть детские сады в которые сейчас ходят дети ?
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03.09.2022 07:43 Відповісти
 
 