Росіяни завдали удару по Слов’янську. Зруйновано дитячий садок, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.

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"Ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що жертв немає.