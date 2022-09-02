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Росіяни завдали удару по Слов’янську. Зруйновано дитячий садок, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях.
"Ранок у нас знову вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв немає.
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Если на рабZee вместо путлера будет любой другой Ходорковский или Навальный и даже "либерал" типа Евгений Ройзман,бывший мэр Екатеринбурга...будет тоже самое...война кровь смерть холод и голод...