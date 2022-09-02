Харків. Кладовище №18. Ряди прапорів над могилами українських воїнів. ФОТО дня

У соцмережах з’явилося фото із харківського кладовища 18, де захоронюють захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Харків. Кладовище №18. На фото видно численні ряди могил, над якими майорять прапори України.







ФОТО: Sashko Brynza

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