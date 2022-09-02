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Синєгубов про удар по Харкову: 2 ракети влучили в землю, пошкоджено спорткомплекс та автомобілі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо - випущені ракети комплексу С-300.

Синєгубов про удар по Харкову: 2 ракети влучили в землю, пошкоджено спорткомплекс та автомобілі 01

"По області окупанти завдавали артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях", - зазначає Синєгубов.

Він також повідомляє, що упродовж доби в області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

"Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів. ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний удар окупантів по Харкову: приліт у Холодногірському районі, пошкоджено інфраструктурні об’єкти (оновлено). ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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сінєгубов молився на кацапів...а тепер як .... всьо плохо а буба наш герой ?
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02.09.2022 09:53 Відповісти
У Харкові ватник-Терехов очолює міськраду. Відповідно і всі його підлеглі такі ж ватники та сепари. Тому Харків зазнає півроку обстрілів. Тому і по Білгороду не завдають ударів у відповідь. Судячи з усього, керівництво Харкова підіграє путіну - хочуть здати місто.
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02.09.2022 09:58 Відповісти
Два кацапськіх валянка Тєрєхов та Труханов.
Рішення щодо відповіді/не відповіді по бєлгороду приймає генштаб, а не місцева влада. Ну, Харків, дякуючи нашим хлопцям, по землі кацапи не захопили, тож зеленуха і той самий генштаб дозволили руйнувати місто дистанційно.
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02.09.2022 13:21 Відповісти
Чогось така думка прошиває, що харківська влада нейтральна, от тілики наші воїни і патріоти не пускають ворога підступити до міста, можливо, я помиляюсь.
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02.09.2022 10:01 Відповісти
 
 