В АРМА передали арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів активів одного з підконтрольних РФ підприємств на суму понад 2 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
Мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член політичної партії "Єдина Росія".
Зокрема, в управління держави перейшли:
корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн;
готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах.
"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
За 6 мес. только полный идиот еще не: порешал/вывел/перерегистрировал/спрятал свои активы.
И СБУ такого идиота нашли.
Теперь самые главные и неприятненькие вопросики:
1. "Арест" и "передача в управление" - это не конфискация.
2. Если это не конфискация, то правовых оснований для работы этого предприятия нет. "Передача в управление" - это юридический, словесный понос. Никакого "управления" там быть не может.
3. Сколько на этом предприятии ДО войны работало персонала и сколько налогов платило это предприятие?
4. Что дальше с этим предприятием будет делать коррупционная помойка - АРМА?
5. Есть хоть один пример, когда АРМА успешно управляет хоть одним предприятием?
У россиян необходимо конфисковать ВСЕ в Украине! Но не для того, чтобы потом с этих предприятий кормились наши коррупционеры!
чого сидіти, економіка має працювати