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На Миколаївщині збили російський безпілотник "Картограф", - Командування Повітряних сил. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 2 вересня, українські захисники збили БПЛА росіян.

Як переадє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил України.

На Миколаївщині збили російський безпілотник Картограф, - Командування Повітряних сил 01

"Майже щодня рашисти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно задіюючи БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

Так, 02 вересня, близько 09.00 години, у небі над Миколаївщиною, зенітним ракетним підрозділом ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Минулої доби знищено ворожий вертоліт та два безпілотники. Завдано ударів по складах боєприпасів та опорних пунктах окупантів, - Повітряні сили

У Командуванні повітряних сил зазначають, що на оприлюднених фотографіях видно камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

На Миколаївщині збили російський безпілотник Картограф, - Командування Повітряних сил 02
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02.09.2022 11:57 Відповісти
Когда объективы камер оказались прочнее стекла который должен был их защищать.
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02.09.2022 12:17 Відповісти
Вид такой, как будто он прямо с кацапской сборки!
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02.09.2022 12:31 Відповісти
На жаль є варіант,що він використовувався не раз.
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02.09.2022 13:42 Відповісти
ух скільки там японських фотоапаратів...дорогий напевно
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02.09.2022 12:50 Відповісти
Do they design and produce these in kindergartens?
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02.09.2022 15:22 Відповісти
 
 