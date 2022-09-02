У Німеччині антимілітаристи протестували проти надання Україні зброї. ФОТО

Біля заводу німецького виробника військової техніки та озброєння Rheinmetall AG у Касселі відбувся мітинг так званого Антимілітаристського альянсу: його члени протестують проти виробництва та постачання зброї, зокрема й Україні. Під час мітингу спалахували сутички.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Мітинг розпочався ввечері 1 вересня. Правоохоронці зазначили, що настрій натовпу був "агресивним" і попередили: "Переслідуватимемо в судовому порядку кримінальні злочини й вживатимемо послідовних заходів проти насильства".

Демонстранти з транспарантами з антимілітаристськими гаслами та червоними зірками тіснили поліціянтів до шлагбаума, кидали в них різні предмети. Проти демонстрантів застосували перцевий газ та кийки. Було залучено поліцейський вертоліт.

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Вранці у поліції повідомили, що ніхто не зазнав травм.

О 07:40 ранку за місцевим часом поліція відрапортувала, що "на місці спокійна ситуація".

"Ми працюємо з великою кількістю екстрених служб та надаємо працівникам компаній доступ до приміщень компанії", - повідомили правоохоронці.

Близько 10:00 поліція повідомила, що мітингарі розходяться, але "перебої в русі громадського транспорту все ще очікуються".

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