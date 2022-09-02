У Німеччині антимілітаристи протестували проти надання Україні зброї. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Біля заводу німецького виробника військової техніки та озброєння Rheinmetall AG у Касселі відбувся мітинг так званого Антимілітаристського альянсу: його члени протестують проти виробництва та постачання зброї, зокрема й Україні. Під час мітингу спалахували сутички.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Мітинг розпочався ввечері 1 вересня. Правоохоронці зазначили, що настрій натовпу був "агресивним" і попередили: "Переслідуватимемо в судовому порядку кримінальні злочини й вживатимемо послідовних заходів проти насильства".
Демонстранти з транспарантами з антимілітаристськими гаслами та червоними зірками тіснили поліціянтів до шлагбаума, кидали в них різні предмети. Проти демонстрантів застосували перцевий газ та кийки. Було залучено поліцейський вертоліт.
Вранці у поліції повідомили, що ніхто не зазнав травм.
О 07:40 ранку за місцевим часом поліція відрапортувала, що "на місці спокійна ситуація".
"Ми працюємо з великою кількістю екстрених служб та надаємо працівникам компаній доступ до приміщень компанії", - повідомили правоохоронці.
Близько 10:00 поліція повідомила, що мітингарі розходяться, але "перебої в русі громадського транспорту все ще очікуються".
Будь ласка, зачекайте...
Это 100% антимилитаризация...
Издержки хорошего питания, неразборчивости в политике эмиграции и поликультурализма.
Буквально вчора від однієї прихильниці найвеличнішого почув:
"А чого Поршенко за кордоном!? А чого цукерки "Рошен" у Херсоні продають?!".
А про допомогу Пороха ЗСУ - "Я політикою не дуже цікавлюсь!".
І ніби адекватне створіння.
... ибо война - это ВСЕГДА развооружение ибо уничтожаются боеприпасы и солдаты.
Митинги против вооружения нужно проводить в Китае, который интенсивно его наращивает.
Це з червона німецька потвора - тепер це точно комунякі за гроші путіна працюють.
ТФУ, на этих придурков и идиотов, которые не понимают как их используют продажные аферисты в руководстве этих псевдопартий и движений!
Очень смущают красные флаги )) И левые марксисткая идеалогия тоже... Товарищи под красным флагом в своё время пацифизмом не отличались и оружия наклепали столько, что до сих пор весь мир (и Украина в том числе) захлебывается...
Треба детальний аналіз, чи мають контакти їх лідери з державою терористом РФ?
Агресивні антимілітаристи - це смішно, це як захисники тварин в хутряному одязі.
Крысы так путлера так и не поумнели...🤣🤣🤣
Цікаво, чи хватає клепки у тих та інших, щоб зрозуміти -якщо ви пітримуєте те саме, що ваша протилежність, мабуть щось тут не гаразд? У консерваторіі треба щось поправити?(с)
RAF так і не змогли перемогти, не дивлячись на на дуже жорстку політику відносто їх (якщо я правильно пам'ятаю, Ульріка Майнгоф повісилась у камері на височині 5 метрів без стільця) а Генріх Баадер застрелився у камері у потилицю (де він узяв пістолет і чому не використав іншим чином))). Але навіть після цього ще кілька поколінь RAFa продовжували свою діяльність і офіційно саморозпустилися лише після падіння Берлиньскої стіни. Усього налічувалось 5 поколінь терористів, які спонсувались відомо ким...
Схоже, що шосте покоління разконсервоване...