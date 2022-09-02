Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу "Локомотив". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомотив".
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі", - зазначив він.
За словами Синєгубова, знищено басейн та сучасний боксерський клуб.
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