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Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу "Локомотив". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомотив".

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, знищено басейн та сучасний боксерський клуб.

Також читайте: Синєгубов про удар по Харкову: 2 ракети влучили в землю, пошкоджено спорткомплекс та автомобілі. ФОТО

Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 01
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 02
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 03
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 04
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 05
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 06
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 07
Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Ракетами С-300 зруйновано приміщення спорткомплексу Локомотив 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Кровʼю сплатите за все, нелюді...
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02.09.2022 12:40 Відповісти
Какой дворец был!!!я туда на баскетбол ездил.жаль до слёз!
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02.09.2022 14:09 Відповісти
у капитана рашистской армии Лисицкине проблема с найковской обувью, - поизносилась, вся в дырочках.
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02.09.2022 12:58 Відповісти
Сильнейшая история у спортобщества ,Локомотив* именно в Харькове. Ведь за спиной была ЮЖД. Олимпийские чемпионы, призеры, Союза ,Украины! Тренеры личности, спортсмены великие, а главное секции разные и давно, сколько детей туда переходили лет за 60 последних допустим?! Пол Харькова! Будет ли востановлено, и когда, и где деньги взять, и как оценить потери? Они нас уничтожают вместе с домами, больницами, школами, бассейнами, площадями, музеями, депо итд. Что нам терять? Мы теряем все. Что ждать? Пора глушить чем есть, и точно также. И срочно воссоздать ЯО, какое выйдет, в этом городе смогут, есть еще кому и где. Мы имеем моральное право на это. И пусть весь мир подождёт со своим либерализмом. Ведь скушали Иран. Пакистан? Иначе к весне не доживём ни людьми, не страной. Пора! Победителей не судят---а если погибать, то с музыкой! И третьего варианта на войне не бывает.
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02.09.2022 13:32 Відповісти
Кацапи - ви виродки і бидлота , яких бажано знищити не вагаючись 😠
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02.09.2022 13:43 Відповісти
Твари забирают у нас всё. Всё, что мы любили , чем жили , что делало нас цивилизованными , здоровыми , умными и красивыми. Но они не заберут у нас души. Они не заберут у нас чести и гордости. Мы должны мстить. Мстить везде, где сможем и как сможем. Любым оружием и без него. Согласен, страха нету уже. Только кровь, ад и смерть. ВСЁ ЭТО ВАМ РОССИЯНЕ!!!! ЗА ХАРЬКОВ, ЗА УКРАИНУ!!!!
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02.09.2022 13:51 Відповісти
Уничтожают всё!что строилось десятилетиями!ужас!
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02.09.2022 14:14 Відповісти
 
 