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Спецпідрозділ "Альфа" отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Метінвест" Ріната Ахметова передав спецпідрозділам СБУ Центру спеціальних операцій "А" допомогу на 30 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Спецпідрозділ "Альфа" виконує завдання в найгарячіших місцях фронту.

"Хлопці з Центру "А" звернулися до нас і попросили про допомогу, враховуючи, які важливі завдання вони виконують у тилу ворога, "Метнівест" висловив готовність допомогти. Ми повністю обладнали підрозділ, надали автомобілі, броньовик, десятки дронів, включно з бойовими дронами та спеціальними дронами для розвідки, тепловізори, одяг та інше, на загальну суму понад 30 млн грн", - розповів керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Як відомо, з початку повномасштабної війни компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського спрямувала на допомогу Україні та українцям понад 1,9 млрд грн. Зокрема, ЗСУ отримали від компанії понад 500 дронів, 1,6 тисячі тепловізорів, 27 тисяч кровоспинних турнікетів і 500 аптечок.

Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 01
Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 02
Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 03
Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 04
Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 05
Спецпідрозділ Альфа отримав дрони, броньовані машини та тепловізори на 30 млн 06

Також читайте: Захисники України отримали від ДТЕК та Групи Метінвест чергову партію допомоги: 1000 бронепластин та 150 дронів

Також "Метінвест" передав бійцям понад 140 одиниць своїх автомобілів та важкої техніки й придбав для ЗСУ 100 пікапів, джипів та мікроавтобусів, а для військових медиків ГУР - 20 машин швидкої допомоги. Крім того, група Метінвест передасть понад 110 тис. бронежилетів для українських бійців: 90 тис. виготовлять на підприємствах компанії, а 21 тис. бронежилетів було закуплено за кордоном.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Ты смотри, клятые олинархи армии помогают. А вот от сватов такого подарка армия не получает, все только под себя. Еще и гуманитарку разворовывают, и на асфальт у армии деньги забирают.
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02.09.2022 13:10
+11
Государство будет финансировать своих ведущих спецназовцев или они на поклон к гавно-олигархам должны ходить, тем более во время войны? Весьма странная история, особенно на фоне помощи нам со всего мира. Да и деньги смешные для Рыжего, уже пиарятся на копейках, зато информ-вони на миллион
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02.09.2022 13:11
+7
Я не прихильник олігархів,але ринат ще гуманітарки насипав на 3лярда, а щось про ще шоблу ничого
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02.09.2022 13:21
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перманентная месть леонидыча александрочиву за "попытку переворота".
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02.09.2022 13:08 Відповісти
Ты смотри, клятые олинархи армии помогают. А вот от сватов такого подарка армия не получает, все только под себя. Еще и гуманитарку разворовывают, и на асфальт у армии деньги забирают.
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02.09.2022 13:10 Відповісти
Государство будет финансировать своих ведущих спецназовцев или они на поклон к гавно-олигархам должны ходить, тем более во время войны? Весьма странная история, особенно на фоне помощи нам со всего мира. Да и деньги смешные для Рыжего, уже пиарятся на копейках, зато информ-вони на миллион
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02.09.2022 13:11 Відповісти
То вся допомога на будівництво піде)
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02.09.2022 13:20 Відповісти
Для для такого мішка з грішми , як Ахметка - це мізер , копійки ,
але і на цьому спасибі 😡
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02.09.2022 13:19 Відповісти
Я не прихильник олігархів,але ринат ще гуманітарки насипав на 3лярда, а щось про ще шоблу ничого
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02.09.2022 13:21 Відповісти
***, Ахметов допомагає, а зелена жаба зі своїм кварталом хоч би на копійку розщедрились, жлоби!
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02.09.2022 13:24 Відповісти
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізь!
Забули, про новий, універсальний Закон про антисемітизм?
Та там можна і горобця посадити, що не в той бік цьвірінькає!
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02.09.2022 14:28 Відповісти
Мілліонери та мілліардери Зебені , не поспішають надати хоть якусь
допомогу нашій арміі , бо не для цього захопили владу в нашій країні
- обманом та притрушеними скотами 😠
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02.09.2022 13:27 Відповісти
Вкладывается в СБУ? Дивиденды потом чем брать будет? Или откупного платит.
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02.09.2022 13:34 Відповісти
Надеюсь, что бронирование машин это не тот навес, под которым они сфотографированы?
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02.09.2022 15:42 Відповісти
Ого Ахметка розкошелився, "Порох" постійно підганяє "гостинці для ЗСУ", волонтери збирають "з миру по нитці" для армії. Тільки зажравшіїся "зелені гамадрили" не те щоб від себе виділити, а даже в "західну допомогу" свої брудні лапи запускають. Гади неголені! Коли ви вже нажеретеся, нап'єтеся крові українців? Ви не назавжди при владі, вам не сховати на цій планеті-відповідати за свої злочини доведеться!!!
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02.09.2022 13:34 Відповісти
Про Зеленського та Кодлу-95 я вже НЕ питаю.
А ось чим займається Резніков і все Міністерство Оборони?
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02.09.2022 13:40 Відповісти
Da paimite , oligarhi oligarhami , no ani ukrainskie oligarhi . A zeljonnaja shobla ni ukrainci , ani nanjatie ruskimi oligarhami raznie "profesionali " , pod prismotram Jermaka . I nikak ne ukrainci , tak chjo vi at nih zhdjote , LOL !
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02.09.2022 14:26 Відповісти
Якби воював Ізраіль, то вони би йому може допомогали навіть грошми.
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02.09.2022 14:55 Відповісти
Ахметов никогда не светится на экране...разве что когда покупал бразильцев для своего Шахтера...
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02.09.2022 15:07 Відповісти
а зачем ему лично светиться,обременять себя съёмками,когда вполне пиар-задачу выполняют журналисты его канала.Они через каждые 5 минут упоминают его имя в контексте гуманитарной помощи (кстати,большую часть которой никто никогда не видел)
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07.09.2022 16:07 Відповісти
На сегодня Ахметов перечислил на нужды ВСУ больше всех в Украине..сумму не назову...хотя знаю... интересно то..что остальные бывшие миллиардеры Украины перечисли для ВСУ меньше ,чем Ахметов вместе взятые ...Короче жлобы..миллиардер Костя Жеваго к примеру..всего 48 млн...
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02.09.2022 14:44 Відповісти
Та все пучком...Игорь Валерьевич 🤣скачал с бюджета Украины 4 ярда...Зе своих не бросает...
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02.09.2022 14:54 Відповісти
А можно бронированные дроны с тепловизорами?
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02.09.2022 15:39 Відповісти
Главное ,что Ахметов не в стороне от помощи ВСУ..,а вот с богатенькой "зеленью" проблемы..
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02.09.2022 16:39 Відповісти
 
 