Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій. ФОТОрепортаж

Частина сіл Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонщини.

"Безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту точаться важкі бої, населені пункти щодня обстрілюють із реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на смертельну небезпеку, люди все ж самостійно виходять з-під обстрілів. Цього разу 12 жителів непідконтрольного населеного пункту, назву якого з міркувань безпеки ми не озвучуємо, змогли евакуюватися звідти. Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого вбрід через річку Інгулець дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохороцні зустріли втомлених людей.

"Чоловіки й жінки розповіли, що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у тому населеному пункті ще залишаються до ста мирних жителів, переважно похилого віку, які не схотіли кидати домівки та господарства. Працівники поліції доправили чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку подалі від зони бойових дій", - додали в поліції.

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