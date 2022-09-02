Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Частина сіл Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонщини.
"Безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту точаться важкі бої, населені пункти щодня обстрілюють із реактивних систем залпового вогню. Незважаючи на смертельну небезпеку, люди все ж самостійно виходять з-під обстрілів. Цього разу 12 жителів непідконтрольного населеного пункту, назву якого з міркувань безпеки ми не озвучуємо, змогли евакуюватися звідти. Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого вбрід через річку Інгулець дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохороцні зустріли втомлених людей.
"Чоловіки й жінки розповіли, що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у тому населеному пункті ще залишаються до ста мирних жителів, переважно похилого віку, які не схотіли кидати домівки та господарства. Працівники поліції доправили чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку подалі від зони бойових дій", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
нас вбивати , гвалтувати та грабувати !
і так, їм стріляють в спини, кількість вбитих нас жахне після деокуації!!!!!! А скільки разів ви чули про це в новинах чи марафоні??? Брехня стосовно Херсонщини по всім пунктам , а не лише про біженців, бісить!
Цей трибунал має бути відкритий, наприклад - на НСК Олімпійський в Києві.
На нього мають бути запрошені жителі Херсона і Мелітополя, Бердянська і Маріуполя, Миколаїва і Нікополя, Каховки і Токмака, ті, хто виживе.
І вони послухать з перших вуст цю бредятину про "взривати чи не взривати мости"...
- взривати, чи не взривати... от ці ******** питання...
Єрмак :
- мон шер Гамлет, ходімо в кабінет... я дам смачну конфету посмоктати. Конфета тузік - дуже не ******.
Привид у брудному простирадлі:
- не вір, мій синку, цьому підарасу ! Він той конфетой - *** свій називає ! Устромить в ухо, і тобі ******* !
))))
Освобождение территории затянется скорее всего больше, чем на 580 дней. Так что выборов не будет по расписанию. За справедливостью приходите после внеочередных, года через три. Может четыре. Но это не точно. Слишком много ссанины вливается в уши за бюджетные средства.
Насколько я помню, литовский орден Витаутаса Великого, чешский орден Белого Льва и медаль Рональда Рейгана уже есть, и к выборам все ******, увидев полный иконостас александрочива. Ну и конечно трёхтомники "янавайне" во всех библиотеках страны, и поддержку маркусов в пикселе тоже не надо сбрасывать со счетов. Просто надо будет новогодний стол удлинить, что бы все поместились. Так что - никаких фальсификаций, все будет честно. Бабушка не хочет попасть в суд штата Делавер, туда ваню сольют.
Квартал зніме відосик про маршала перемоги ЗЄрмака, попіарять на всіх бігмордах, ТВ, і телеграм каналах... І оберуть їх ще на другий строк
Всего хорошего.
Взаимно, и вам всего доброго !
- На виборчій дільниці...
Ылита просто блещет умом.