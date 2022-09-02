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Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Розв’язка для диктаторів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Недопалок Залужного

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские HIMARS уничтожили российскую паромную переправу вблизи Антоновского моста в Херсоне.

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Величезні успіхи на фронті

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обдурила росіян. Вони б’ють по дерев’яних "HIMARS’ах" "Калібрами" за $6,5 млн, - Washington Post

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... а треба

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Орденоносці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нагорода знайшла героїв

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

... та бавовни

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Симбіоз у сучасній росії

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Особливості перекладу

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Картинка зі звуком

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Бавовна для Криму

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Як завжди...

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Куди він лізе...

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Перемога

Розв’язка для диктаторів, бавовна для Криму, орденоносці. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Поважна персона з Херсона

Більше фотошопів дивіться тут
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02.09.2022 13:56 Відповісти
- сто HIMARSов в щепки...
- в щепки?
- да ..а что???

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02.09.2022 13:57 Відповісти
Класні жаби !
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02.09.2022 14:04 Відповісти
Смеялся долго. Не моё.
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
Ответ - бомба:
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
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02.09.2022 14:07 Відповісти
По дорозі Придністров'я ще б зачистити...
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02.09.2022 14:17 Відповісти
пусть на обратном пути Казань возьмут
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02.09.2022 17:58 Відповісти
👍
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02.09.2022 15:24 Відповісти
Посследний просто бомба
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02.09.2022 14:18 Відповісти
Лайфхак для орков как избежать попадания Наймерсов: Орки и их техника должны стать максимально мобильными, то есть двигаться 24х7. Пока одни орки идут (останавливаться нельзя, сразу накроют), другие спят сидя у них на на шее свесив копыта на грудь товарища. Другие орки тащат на своем горбу по два ящика снарядов, кто провинился по три. Другие ухватив их сзади за хвост, торчащий из дырявых ватных штанов, болтаются при ходьбе в полудреме, чуть позже они поменяются местами. Срать садится боже упаси (останавливаться нельзя, сразу накроют), все надо делать на ходу и прямо в ватные штаны! Спящих генералов волокут как Фараонов Египта третей династии, на носилках с козырьком от Джавилина и четырьмя длинными ручкам, чем круче генерал, тем больше орков волокут его носилки! Орки несут генералов на полусогнутых, имитируя пневмоподвеску генеральского Мерса, который вот уже как несколько дней назад, был потихой ******* в одном из Московских подпольных казино одной из любовниц генерала... Он знал об этом, и постоянно хотел крикнуть оркам стоп и завыть от досады на Украинскую луну, которая временами выглядывала из-за темных туч и корчила ему свои толстые губы... ( но останавливаться и шуметь нельзя, сразу накроют). Другие орки толкают руками танки и машины, потому как если запустил двигатель, то тут же определился где ты и барражирующие Хаймерсы тут же получат обновлённые GRS-данные где ты шуманул - (шуметь по-прежнему нельзя, сразу накроют). Пердеть, после как отобедал в сыром окопе кислой тушеной капустой, через анус нельзя, нужно усилием воли, с помощью мышц живота и груди, проталкивать газы на верх, ближе к горлу и прикрывая пасть ладошкой, потихоньку стравливать газы через заскорузлые пальцы ладони, аккуратно регулируя их зазоры. Максимально допустимый в таких случаях шум, не должен превышать 0.0007 Децибел, ровно столько же шума создает пукая зародыш цыпленка, когда находится в яйце у курицы под жопой, (шуметь по-прежнему нельзя, сразу накроют
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02.09.2022 14:23 Відповісти
 
 