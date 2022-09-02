Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ВІДЕО+ФОТО

31-річна жінка з Дніпропетровщини випитувала у чоловіка, який знаходиться на передовій, дані про розташування сил ЗСУ, і передавала їх росіянам. Тепер їх загрожує довічне.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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"Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну": випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - розповіли в СБУ.

Отримані дані вона передавала військовій розвідці РФ. Росіяни використовували інформацію для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів по захисникам України.

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Російський військовий, якому зрадниця передавала інформацію, обіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби росіянам вдалося захопити регіон.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді. На час слідства її відправили за ѓрати.









