УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9002 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
33 498 111
Дніпропетровщина (2344) СБУ (10003) шпигунство, шпіонаж (808) державна зрада (1073) Офіс Генпрокурора (2340)

Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

31-річна жінка з Дніпропетровщини випитувала у чоловіка, який знаходиться на передовій, дані про розташування сил ЗСУ, і передавала їх росіянам. Тепер їх загрожує довічне.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

"Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну": випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях", - розповіли в СБУ.

Отримані дані вона передавала військовій розвідці РФ. Росіяни використовували інформацію для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів по захисникам України.

Також читайте: Викрито мешканця Дніпра, який передавав РФ дані про переміщення ЗСУ і дислокацію підрозділів Нацгвардії, - облпрокуратура

Російський військовий, якому зрадниця передавала інформацію, обіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби росіянам вдалося захопити регіон.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді. На час слідства її відправили за ѓрати.

Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка 01
Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка 02
Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка 03
Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка 04
Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка 05

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
Ампутировать голову. Так сказать отрицательный рост.
показати весь коментар
02.09.2022 14:27
+59
Під цю статтю якраз підходить лєнка скумбрія, яка здавала позиції наших воїнів у 2014-му
показати весь коментар
02.09.2022 14:27
+31
Такие вопросы,чувак мог бы и сам голову включить.
показати весь коментар
02.09.2022 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Есть такое
показати весь коментар
02.09.2022 21:12 Відповісти
ну бо українці традиційно відносяться до жінок з повагою і любов"ю, бережуть їх. От на кацапії би да, там би всіх писком в асфальт поклали би, всіх би роздягнули би до ніткі, всі би отримали би по ребрах. Бо в росії, ще унаслідована від срср гендерна рівність, ось що є то є, не віднімеш. Тому радянська жінка завжди була у ватніку, у буцулах, і могла працювати не меньше ніж чоловік. Пам"ятаю таку картину: цегляний завод, жінки зі стрічки сиру ще цеглу(а вона і випалена 3 кг важить) на стелажі тягають, а чоловіки (ремонтники) на мостіку стоять цигарки палять. Ах, які часи були, ніякого сексизму, жінку просто за людину не вважали так само як і чоловіка.

Хоча пані має рацію, з русскімі агентками треба поводитися так, як вони звикли у себе на росії. Можливо треба щоб на постах були і жінки, що перевіряють, вони скорше зрадницю виявлять.
показати весь коментар
28.09.2022 19:36 Відповісти
Його називала Б\У. А того Зая. Виключно кацапське звернення до кавалера. Скоріш за все новий старий хахаль. Наобіцяв небо в алмазах, якщо прийдуть. Не прийшли.
показати весь коментар
02.09.2022 18:17 Відповісти
вот к примеру во второй мировой штаты народ "развивали" мультами типа private snafu https://youtu.be/XnrgtEzblOE?t=576 (абсолютно та же ситуация вначале кстати) у нас за все 9 лет активных боевых действий - никто ничего, а уже фактически новое поколение выросло.
показати весь коментар
02.09.2022 19:15 Відповісти
Напевно хотіла 15 лямів за загиблого, і фамілія ії дівоча на " ова" закінчення. Тем не меньш воїн справжній імбіціл
показати весь коментар
02.09.2022 20:50 Відповісти
Муж и жена - ОДНА САТАНА! Он не менее виновен (не нужно его отмазывать)!!!
показати весь коментар
02.09.2022 21:03 Відповісти
пульку в лобєшнік підарасці
показати весь коментар
02.09.2022 22:18 Відповісти
Шлюха
показати весь коментар
02.09.2022 22:26 Відповісти
А чоловік хіба не співучасник? Є військова таємниця, а яким чином нею діляться не має значення.
показати весь коментар
03.09.2022 14:12 Відповісти
В мордор її закиньте, хай там живе. Вона ж так сильно хоче "руцкага міра".
показати весь коментар
03.09.2022 15:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 