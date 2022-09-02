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Затримано агентів РФ, які "полювали" на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ викрила та затримала двох громадян України, які "зливали" окупантам позиції українських військових на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Затримано агентів РФ, які полювали на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ 01

Правоохоронці встановили, що це місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

"Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Досудовим слідством встановлено, що одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах. Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам РФ за допомогою месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина військового передавала росіянам дані про позиції ЗСУ, які випитувала у чоловіка. ФОТО

Зрадників було затримано в рамках ст. 615 КПК України. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.


Затримано агентів РФ, які полювали на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ 02
Затримано агентів РФ, які полювали на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ 03
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Топ коментарі
+16
Если-бы с первых дней Войны ,пособников массовых убийств террористов рашистских ,расстреливали на месте , то другим выродкам , не повадно было-бы По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ , из-за вашего неуместного толеранства погибают сотни мирных граждан , дети‼️
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02.09.2022 15:16
+13
А спроби втечі не було? Жаль...
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02.09.2022 14:40
+10
Таку ку@ву потрібно спалити на центральній площі міста , привселюдно
І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
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02.09.2022 14:44
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02.09.2022 14:34 Відповісти
Кому ця бабіще нафіг здалась ?
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02.09.2022 14:45 Відповісти
Если-бы с первых дней Войны ,пособников массовых убийств террористов рашистских ,расстреливали на месте , то другим выродкам , не повадно было-бы По закону ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ , из-за вашего неуместного толеранства погибают сотни мирных граждан , дети‼️
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02.09.2022 15:16 Відповісти
Молодці, хлопці!
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02.09.2022 14:36 Відповісти
А спроби втечі не було? Жаль...
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02.09.2022 14:40 Відповісти
Таку ку@ву потрібно спалити на центральній площі міста , привселюдно
І я впевнений , що таких тварюк стало би набагато менше в нашій краіні 😠
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02.09.2022 14:44 Відповісти
Не, лучше из отправить в каменоломни, лет на 20, или на разминирование полей..
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02.09.2022 16:18 Відповісти
А навіщо закривати ці падлючі рожі? Посадити, ви їх не садите. То нехай люди вирішують що робити з цими падлами
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02.09.2022 14:58 Відповісти
Та і з закритою рожею видно, що довбана циганва(баба) - ніхто, крім них так не виглядає
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02.09.2022 15:14 Відповісти
100пудово йо*анi лаутари...Якщо це гниле плем"я залишиться пiсля перемоги в краiнi, то знову заварять ширку, крадiжки й зраду...Зазвичай я не расистка..але не в цьому випадку..
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02.09.2022 16:52 Відповісти
і працювали за гроші, бо АЗА безплатно навіть пальцем не поворухнула.
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03.09.2022 03:46 Відповісти
Таких потвор потрібно було жорстко карати починаючи з 2014 року, а українці дохволили їм мати власні тв канали, створювати партії та балотуватись до ВР.
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02.09.2022 15:04 Відповісти
(ОЙ)бана свиноматка й свино(ОЙ)б...
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02.09.2022 15:05 Відповісти
В идеале лучше бы "сопротивлялись при задержании и были ликвидированы", но и так сойдет.
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02.09.2022 15:09 Відповісти
А ціх Коли Затримають???
🍁 СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
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02.09.2022 15:15 Відповісти
кацапская образина
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02.09.2022 15:32 Відповісти
хто би шо не казав, але цей Харків розсадник гуССкага міра. ви пригадайте скільки там проголосували за Пітушарія, ЖопоБлоки, не кажу вже за коломойшиського бігунка Янілоха (зараз Боневтік)
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02.09.2022 15:37 Відповісти
Шуфрич ****
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02.09.2022 15:39 Відповісти
Цигани
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02.09.2022 15:42 Відповісти
Наши гуманные законы в отношении подобных предателей и коллаборантов буду только и дальше плодить эту сволочь..
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02.09.2022 16:56 Відповісти
Тобто ті, чиї позиції здали, вже можуть бути мертві. А ця парочка зрадників- живі і рожі їм замалювали, бо не дай бох хтось їх троне. Зашибісь у нас війна.....
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02.09.2022 17:38 Відповісти
Не, на месте не надо таких расстреливать (начнут сводит личные счеты с своими недругами), а вот после скорого военно-полевого суда (где рассмотрят доказательства и вынесут ведикт причасности к измене) очень даже нужно!
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02.09.2022 21:09 Відповісти
Із-за цих тварей наші пацани гибнуть, спротив при затриманні і кулю в лоб
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02.09.2022 22:20 Відповісти
 
 