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В Читі дітям у садочку видали грамоти з гербом України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Грамотами з тризубом нагородили учасників та учасниць конкурсу "Містер та міс літо-2022". Виховательку, яка видала дипломи, та директорку дитячого садочка звільнили.
Про цей випадок пишуть у російських пабліках в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На грамоти з українським гербом поскаржилися батьки малюків. Інформація дійшла до міністерства освіти та науки Забайкальського краю. Грамоти терміново замінили, директорку та виховательку дитсадочка звільнили.
За версією чиновників, "причиною того, що сталося, є недбалість та безвідповідальне ставлення до професійної діяльності вихователя та керівника дитячого садка".
З рештою для співробітників дитячого садочка обіцяють провести "посилену інформаційну роботу".
Топ коментарі
+33 xander 9cf28439
показати весь коментар02.09.2022 15:03
+32 secret secret_too
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+28 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар02.09.2022 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
це не за-паріжжя,
це за-жопья 😂
Придурки.
Скоро всі знаки будуть в них червоні і заодно заборонюючі.
Зекономили на художнику, пропаганда потрібна була швидко та дешево.
до речі й суд прийме до уваги, помилує і нагородить дур.... фенами з українськими гарантіями, також із намародьореного 😂
Зачот!...)))
А то: "...отчётность, отчётность..."
Вон какую пользу принесли. Еще бы в Тыву и на Дальний Восток подбросить...
Это же какое страшное нарушение вручить яркий, красочный диплом вместо российского патриотического убожества...