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Двом псевдопосадовцям, які примушують людей служити у так званій "народній міліції ЛНР", повідомлено про підозру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підозрювані змушують людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, служити у "народній міліції ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Двом псевдопосадовцям, які примушують людей служити у так званій народній міліції ЛНР, повідомлено про підозру 01

" За даними слідства, восени 2021 року підозрювані добровільно обійняли псевдопосади у так званій "ЛНР". Один став "начальником відділу військового комісаріату ЛНР по Артемівському та Кам’янобродському районах", другий – "начальником відділу військового комісаріату ЛНР по м. Алчевськ".

🔹 Псевдоначальники умисно діють всупереч Конституції України, розповсюджують та застосовують юридично нікчемні законодавчі та нормативно-правові акти. Також вони примушують осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, служити у так званій "Народній міліції ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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Це є порушенням законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами. За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.
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По теме Донбасса в Украине есть Денис Казанский...знает любую подробность...
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02.09.2022 16:00 Відповісти
І що ви їм зробите? На хвіст солі насипете! Займіться краще "кротами" з ОП на яких Америка вже відверто пальцем показує. А то займаєтеся "хєрньою гаспада засєдатєлі"!!!
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02.09.2022 16:08 Відповісти
 
 