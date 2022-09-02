Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Серед підозрюваних - начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Крім того, що ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога.

Один із ексвійськових, Подобєдов Денис, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму", - йдеться в повідомленні.

Вказані особи підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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