Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Серед підозрюваних - начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Крім того, що ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога.
Один із ексвійськових, Подобєдов Денис, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму", - йдеться в повідомленні.
Вказані особи підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
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