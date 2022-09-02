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Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Серед підозрюваних - начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Крім того, що ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога.

Один із ексвійськових, Подобєдов Денис, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму", - йдеться в повідомленні.

Вказані особи підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 01
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 02
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 03
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 04
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 05
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 06
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 07
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 08
Зрадник України Подобєдов керує силами ППО в окупованому Криму, - ДБР 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
все предатели подлежат ликвидации...
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02.09.2022 16:41
+11
це не так бридко, як новина про слугу нароту, на якого мураєв переписав свій бізнес.
скільки ще зрадників сидить у владі і вбиває українців
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02.09.2022 16:48
+8
за таке "керування" Україна повинна грамоту виписати... за "співпрацю" )))
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02.09.2022 16:42
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молодець! добре керує
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02.09.2022 16:31 Відповісти
за таке "керування" Україна повинна грамоту виписати... за "співпрацю" )))
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02.09.2022 16:42 Відповісти
І призвіще відповідне..
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02.09.2022 16:33 Відповісти
если бы не Крым , то точно голосовал бы за зеленых .это их кадры
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02.09.2022 16:42 Відповісти
Серед цiЭi купи зрадникiв нi одного украiнського призвища...Це до любимоi жуйки зелешмарклi - "чому не обороняли Крим?"
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02.09.2022 17:07 Відповісти
все предатели подлежат ликвидации...
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02.09.2022 16:41 Відповісти
...от і мають і 300 і 400,але в основному буде 200- вони "заслужили" !
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02.09.2022 21:03 Відповісти
Не завидую таким уродам... Жизнь крысы... У нас суд и срок, на рабссее вечное клеймо предателя Украины в личном деле.
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02.09.2022 16:45 Відповісти
з приводу буйного цвітіння бавовни в Криму до них звертатись ?

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02.09.2022 16:46 Відповісти
В АРК проходили службу на 1 января 2014 года 22 000 солдат и моряков... верными присяге осталось горстка офицеров и солдат ...около 500... остальные слуги дважды не судимого Витьки сбежали на рабZeю...
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02.09.2022 16:47 Відповісти
А ще тисячи міліціонерів і всяких там бєркутов. Цих зрадників ціла армія! І в нас досі немає реєстру їх!!! Ну або я про нього не знаю.
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02.09.2022 17:30 Відповісти
Ого, какие быстрые правоохоронцы. Очень оперативно отреагировали с подозрением.
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02.09.2022 16:47 Відповісти
вішайте
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02.09.2022 16:47 Відповісти
це не так бридко, як новина про слугу нароту, на якого мураєв переписав свій бізнес.
скільки ще зрадників сидить у владі і вбиває українців
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02.09.2022 16:48 Відповісти
Самое интересное, у них в личном деле обязательно есть запись: "Склонен к предательству
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02.09.2022 16:48 Відповісти
а хоч "Склонен к мужеловству"...це лайно не сiнтементальне..
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02.09.2022 17:10 Відповісти
Та я за 69 лет жизни столько уже проговорил не заочно кстати, даже французы попадали под приговор со странным именем коньяк, или даже датчанин часто был с именем карлсберг, а другой туборг, баба была с Нидерландов---шерри-бренди звалась. кацапки попадались водка зовут. Был даже еврей портвейн, но фамилия Сандеман---с Португалии что странно. А заочно приговаривать---как пердеть в трубу печную. На крышу залазя с дуру.
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02.09.2022 16:51 Відповісти
Destroy. Nothing more to say.
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02.09.2022 17:00 Відповісти
для дениски именной HARM прилетит.
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02.09.2022 17:03 Відповісти
На останнім фото "Владимир Козлов". Це ж фактично титул путіна.
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02.09.2022 17:07 Відповісти
Давайте сбросимся на реального киллера, а то заочный суд - долгая дорога в дюнах......
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02.09.2022 17:08 Відповісти
ничего удивительного нет, папа мама кацапы заехали в Украину и выродили сыночка предателя кацапского.
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02.09.2022 17:13 Відповісти
Серед дописувачів дуже багато сепарів.
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02.09.2022 17:25 Відповісти
Дивлячись на регулярну бавовну в Криму, може він подвійний зрадник?!
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02.09.2022 17:29 Відповісти
подобєдов - су ка, чекай біду.
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02.09.2022 19:06 Відповісти
Дураков вообще всегда много, а среди военных совкого пошиба их еще больше (потому как не привыкли думать самостоятельно, а выдрессированы выполнять приказы), даже военная выправка (и муштра) передается по наследству их детям (лично в том убедился и не раз)!
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02.09.2022 21:48 Відповісти
8 років пройшло нарешті висунули звинувачення. О це так правосуддя у нас в державі!
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02.09.2022 22:27 Відповісти
 
 