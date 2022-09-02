Нацполіція та СБУ провели обшуки в адміністратора ТГ-каналу та ФБ-сторінки про корупцію на митниці Шапірка. Це спроба залякати автора каналу, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

Обшуки провели на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка.

Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Нацполіція та СБУ зайнялися репресіями проти телеграм-каналів, які висвітлюють діяльність митниці.

Сьогодні зранку, на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка, слідчі Нацполіції разом із співробітниками СБУ провели обшуки в помешканні Михайла Шапірка, який є адміністратором та автором ТГ каналу "Держмитслужба", та сторінці у ФБ Павел Верещагин.

В ухвалі суду, на думку слідчого НПУ Кириченка, вбачається що Шапірко, використовуючи свої можливості як співробітника ДМСУ, втручається в роботу систем ДМСУ, здобуває звідти інформацію з обмеженим доступом, та публікує її на зазначеному ТГ каналі, чим порушує статті 361 та 362 ККУ.

Саме тому, слідчому вкрай необхідно провести обшуки в місці проживання Шапірка, та вилучити всі можливі носії інформації якими він користується - телефони, записні книжки, флешки і т.д.

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Прохання слідчого задовільнили ще 9 серпня і от сьогодні зранку обшуки з вилученням носіїв інформації і провели.

Подія зовсім не рядова, але ніякого відношення до викриття якогось злочину даний "перформанс" не має.

Ця історія - чистої води "замовлення" фігурантів публікацій "Верещагіна", спроба залякати автора каналу, та ліквідувати одне з джерел інформування суспільства про реальну роботу і проблеми митниці.

Можна довго аналізувати абсурдність звинувачень, розказувати про те, як влаштована система доступу до інформації, але всю кримінальну справу можна вбити одним фактом.

Справу відкрили 20 січня, за місяць до війни, з перших днів якої Михайло Шапірко пішов до лав ЗСУ.

Тож навіть теоретично, під час розслідування справи він ніяк не міг знаходитись на робочому місці в ДМСУ і витягувати звідти якусь інформацію.

Що в таких обставинах розслідували слідчі НПУ з березня по серпень – взагалі незрозуміло.

Хоча ні. Зрозуміло.

Вони ліпили фіктивну справу на замовлення тих, хто здійснює справжній злочин.

Жорсткі, критичні, але принципові матеріали каналу "Павло Верещагін" стали кісткою в горлі багатьох представників контрабандного світу, та їх покровителів в рядах керівництва ДМСУ які не знайшли нічого кращого ніж замовити проти його автора кримінальну справу.

Ми беремо цю історію на публічний контроль і майбутні допити автора каналу "Павло Верещагін" отримають медійний супровід. Ну прізвища замовників цієї атаки ми теж обов’язково з’ясуємо", - розповів Плинський.



