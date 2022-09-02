Нацполіція та СБУ провели обшуки в адміністратора ТГ-каналу та ФБ-сторінки про корупцію на митниці Шапірка. Це спроба залякати автора каналу, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ
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Обшуки провели на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка.
Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
"Нацполіція та СБУ зайнялися репресіями проти телеграм-каналів, які висвітлюють діяльність митниці.
Сьогодні зранку, на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка, слідчі Нацполіції разом із співробітниками СБУ провели обшуки в помешканні Михайла Шапірка, який є адміністратором та автором ТГ каналу "Держмитслужба", та сторінці у ФБ Павел Верещагин.
В ухвалі суду, на думку слідчого НПУ Кириченка, вбачається що Шапірко, використовуючи свої можливості як співробітника ДМСУ, втручається в роботу систем ДМСУ, здобуває звідти інформацію з обмеженим доступом, та публікує її на зазначеному ТГ каналі, чим порушує статті 361 та 362 ККУ.
Саме тому, слідчому вкрай необхідно провести обшуки в місці проживання Шапірка, та вилучити всі можливі носії інформації якими він користується - телефони, записні книжки, флешки і т.д.
Прохання слідчого задовільнили ще 9 серпня і от сьогодні зранку обшуки з вилученням носіїв інформації і провели.
Подія зовсім не рядова, але ніякого відношення до викриття якогось злочину даний "перформанс" не має.
Ця історія - чистої води "замовлення" фігурантів публікацій "Верещагіна", спроба залякати автора каналу, та ліквідувати одне з джерел інформування суспільства про реальну роботу і проблеми митниці.
Можна довго аналізувати абсурдність звинувачень, розказувати про те, як влаштована система доступу до інформації, але всю кримінальну справу можна вбити одним фактом.
Справу відкрили 20 січня, за місяць до війни, з перших днів якої Михайло Шапірко пішов до лав ЗСУ.
Тож навіть теоретично, під час розслідування справи він ніяк не міг знаходитись на робочому місці в ДМСУ і витягувати звідти якусь інформацію.
Що в таких обставинах розслідували слідчі НПУ з березня по серпень – взагалі незрозуміло.
Хоча ні. Зрозуміло.
Вони ліпили фіктивну справу на замовлення тих, хто здійснює справжній злочин.
Жорсткі, критичні, але принципові матеріали каналу "Павло Верещагін" стали кісткою в горлі багатьох представників контрабандного світу, та їх покровителів в рядах керівництва ДМСУ які не знайшли нічого кращого ніж замовити проти його автора кримінальну справу.
Ми беремо цю історію на публічний контроль і майбутні допити автора каналу "Павло Верещагін" отримають медійний супровід. Ну прізвища замовників цієї атаки ми теж обов’язково з’ясуємо", - розповів Плинський.
Будь ласка, зачекайте...
як то кажуть риба гниє з
головитобто з ОП.
а на іншу х@йню то значить купа часу
Відгриміли бої , ЦВК звівши кінці
Видав нарешті пакет постанов
І до юрби українців
Сам інтелект підійшов:
Є серед вас довб ***би , я знаю...
На питання що дальше - автор відповів : " Все , тепер уже все"
І я думаю що це вже все.
https://t.me/Customs_of_Ukraine/6351
Декілька рядків щодо вчорашніх обшуків на Рівненській митниці, та за місцем реєстрації проживання нині військовослужбовця ЗСУ, в минулому заступника начальника управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Михайла Петровича Шапірка❗
Коли певне контрабандно-корупційне кодло ініціює реєстрацію нікчемних кримінальних проваджень, вони розуміють, що якщо об'єкт зацікавленості не йде на співпрацю, то вони шляхом залякування затикають рота громадянам/службовцям з активною громадянською, проукраїнською позицією. Місцями в них спрацьовує така тактика. Але не в нашому випадку, заткнути нас не вдасться, бо ми розуміємо, що на шляху якісної розбудови, не тільки Митної служби в Україні, але і країни в цілому, легких шляхів не існує, і ми готові до цього тернистого шляху, незважаючи на наслідки.
Бо всі ті хто бажає змін, руху до незалежної (територіально та економічно), правової, самодостатньої, квітучої України, пам'ятають історію, що аналогічним шляхом залякування діяли і репресивні радянські органи, за принципом, - «Була б людина, а стаття знайдеться», і ми бачимо, що подекуди примара радянщини залишилися і в ******** Україні. І як наслідок, починаючи з новітньої історії незалежної України, - засуджено, покалічено, вбито чимало громадських активістів, журналістів, політиків, які своєю життєвою позицією доводили до сказу мздоїмців, шахраїв, колаборантів.
Ми в жодному випадку не ставимо себе на один щабель з такими відомими для всіх українців видатними діячами як В'ячеслав Чорновіл, Георгій Гонгадзе та багато інших, але ми дуже добре розуміємо, що мовчання гірше за смерть, краще бути вбитим, засудженим, покаліченим, ніж мовчки спостерігати за тим, як грабують, нищать твою країну, твоїх дітей, онуків...
Далі обов'язково буде☝️
З повагою,
колектив видання П.В.
Все буде Україна❗🇺🇦💪
p.s. дякуємо журналісту-розслідувачу Євгену Плінському за об'єктивність та мужність!