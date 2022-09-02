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Нацполіція та СБУ провели обшуки в адміністратора ТГ-каналу та ФБ-сторінки про корупцію на митниці Шапірка. Це спроба залякати автора каналу, - журналіст Плинський. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Обшуки провели на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка.

Про це повідомив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Нацполіція та СБУ зайнялися репресіями проти телеграм-каналів, які висвітлюють діяльність митниці.

Сьогодні зранку, на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка, слідчі Нацполіції разом із співробітниками СБУ провели обшуки в помешканні Михайла Шапірка, який є адміністратором та автором ТГ каналу "Держмитслужба", та сторінці у ФБ Павел Верещагин.

В ухвалі суду, на думку слідчого НПУ Кириченка, вбачається що Шапірко, використовуючи свої можливості як співробітника ДМСУ, втручається в роботу систем ДМСУ, здобуває звідти інформацію з обмеженим доступом, та публікує її на зазначеному ТГ каналі, чим порушує статті 361 та 362 ККУ.

Саме тому, слідчому вкрай необхідно провести обшуки в місці проживання Шапірка, та вилучити всі можливі носії інформації якими він користується - телефони, записні книжки, флешки і т.д.

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Прохання слідчого задовільнили ще 9 серпня і от сьогодні зранку обшуки з вилученням носіїв інформації і провели.

Подія зовсім не рядова, але ніякого відношення до викриття якогось злочину даний "перформанс" не має.

Ця історія - чистої води "замовлення" фігурантів публікацій "Верещагіна", спроба залякати автора каналу, та ліквідувати одне з джерел інформування суспільства про реальну роботу і проблеми митниці.

Можна довго аналізувати абсурдність звинувачень, розказувати про те, як влаштована система доступу до інформації, але всю кримінальну справу можна вбити одним фактом.

Справу відкрили 20 січня, за місяць до війни, з перших днів якої Михайло Шапірко пішов до лав ЗСУ.

Тож навіть теоретично, під час розслідування справи він ніяк не міг знаходитись на робочому місці в ДМСУ і витягувати звідти якусь інформацію.

Що в таких обставинах розслідували слідчі НПУ з березня по серпень – взагалі незрозуміло.

Хоча ні. Зрозуміло.

Вони ліпили фіктивну справу на замовлення тих, хто здійснює справжній злочин.

Жорсткі, критичні, але принципові матеріали каналу "Павло Верещагін" стали кісткою в горлі багатьох представників контрабандного світу, та їх покровителів в рядах керівництва ДМСУ які не знайшли нічого кращого ніж замовити проти його автора кримінальну справу.

Ми беремо цю історію на публічний контроль і майбутні допити автора каналу "Павло Верещагін" отримають медійний супровід. Ну прізвища замовників цієї атаки ми теж обов’язково з’ясуємо", - розповів Плинський.

Нацполіція та СБУ провели обшуки в адміністратора ТГ-каналу та ФБ-сторінки про корупцію на митниці Шапірка. Це спроба залякати автора каналу, - журналіст Плинський 01
Нацполіція та СБУ провели обшуки в адміністратора ТГ-каналу та ФБ-сторінки про корупцію на митниці Шапірка. Це спроба залякати автора каналу, - журналіст Плинський 02
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Топ коментарі
+30
"суддя" Вовк, печерський суд... Це прекрасно...
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02.09.2022 20:48
+20
Після війни потрібно повністю розформувати СБУ і створити абсолютно нову структуру, бо вона як РПЦ в Україні не реформується
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02.09.2022 20:49
+18
коррупция на минтниці? не может быть! зелох вообще офуел
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02.09.2022 20:48
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коррупция на минтниці? не может быть! зелох вообще офуел
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02.09.2022 20:48 Відповісти
"суддя" Вовк, печерський суд... Це прекрасно...
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02.09.2022 20:48 Відповісти
Після війни потрібно повністю розформувати СБУ і створити абсолютно нову структуру, бо вона як РПЦ в Україні не реформується
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02.09.2022 20:49 Відповісти
Міняти треба зенелохів і чим швидше, тим краще!
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02.09.2022 20:52 Відповісти
Ага... Новообраний мудрим народом президент аристович одразу все реформує...
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02.09.2022 20:56 Відповісти
Традиции кгб живучи.
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02.09.2022 21:07 Відповісти
А чого очікувати від зрадників ?
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02.09.2022 20:49 Відповісти
хотя... тг канал это признак
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02.09.2022 20:49 Відповісти
А на фронті загинув єдиний суддя Верховного Суду, який мав УБД і пішов добровольцем в лютому...
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02.09.2022 20:51 Відповісти
Говорили же про отсутствие контрабанды и коррупции на таможне при Организме
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02.09.2022 20:54 Відповісти
"Обшуки провели на підставі рішення судді Печерського суду Сергія Вовка."
як то кажуть риба гниє з голови тобто з ОП.
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02.09.2022 21:01 Відповісти
Зеля усе подолав ! А тут раптом знову пишуть!
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02.09.2022 21:02 Відповісти
Жила-была себе такая «предпринимательница», занималась малым бизнесом, чего-то там строила. Поняла, что так миллионершей не стать, пошла учиться на таможенника. За взятку пристроилась в тёплое место в таможенные органы. Параллельно, втихаря открыла на родственников брокерскую контору. Теперь взятки узаконены. Все довольны. Уже приобрела загородный коттедж, три квартиры под сдачу и одна своя. Если спрашивают откуда деньги, отвечает, «так то был бизнес, теперь живу на одну зарплату». Украина. Бесстыдство и беззаконие
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02.09.2022 21:04 Відповісти
Верещук?
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03.09.2022 09:10 Відповісти
Корупція йде від самого Найвеличнішого...жадібно худоба.
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02.09.2022 21:09 Відповісти
пошукайте в того хто по олівцям гострило - о де буде жирна юшка
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02.09.2022 21:14 Відповісти
хай коли небудь кармани депутатів обшманають на наркотики в прямому ефірі..і апарат президента
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02.09.2022 21:17 Відповісти
От чесно,чомусь би зовсім не сумував, якщо якийсь калібр, так, випадково накрив би ЗеВовчу зграю десь у кончій... Але відмитись від плями корупці Україні ще не скоро вдалось би, навідь наступному президенту, який би розчавив до кінця це осине Дерьмакове гніздо.
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02.09.2022 21:22 Відповісти
на розслідування справи януковича і власників рашистських активів у них значить нема часу,
а на іншу х@йню то значить купа часу
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02.09.2022 21:38 Відповісти
Знищують всіх, хто здатний чинити спротив владі. Добровольців перемелюють на фронті. Найгірше те, що за допомогою війни у нас встановлюється аналог путінського режиму
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02.09.2022 21:40 Відповісти
Печерський суд- це тавро … Настав час коли требо змінити назву, наприклад, « гламурні повії та інши послуги
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02.09.2022 21:51 Відповісти
Пока НАБУ и САП делают обшуки у ворюг на крови, СБУ и полиция кошмарит блогеров за правду, а зебыдло весело смотрит зеленый марафончик и молится на аферистовича-им все нравится!
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02.09.2022 22:18 Відповісти
"Суддя Вовк" - это такой карманный судья для расправ ? Интересно какой крючок у него в спине, за который его подцепили ?
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02.09.2022 22:37 Відповісти
до 100 штук доходили взятки на границе за выезд. У Плинского всё конкретно на ютуб канале Молодец
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03.09.2022 00:01 Відповісти
Що може виправити цю країну? Як викоренити цю корупцію? Якщо люди кров проливають за рідну Україну а ці нелюді займаються корупцією, відкатами... Що це за голова держави де все прогнило і неможливо дати ради.
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03.09.2022 00:09 Відповісти
Это что получается,блогер брехун,а на таможне одни чистые ангелы?
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03.09.2022 06:32 Відповісти
Є гарний віршик Процишина.
Відгриміли бої , ЦВК звівши кінці
Видав нарешті пакет постанов
І до юрби українців
Сам інтелект підійшов:

Є серед вас довб ***би , я знаю...

На питання що дальше - автор відповів : " Все , тепер уже все"
І я думаю що це вже все.
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03.09.2022 07:37 Відповісти
Стидно
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03.09.2022 08:20 Відповісти
Зелене убожество робить з України совок під українським прапором
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03.09.2022 09:11 Відповісти

https://t.me/Customs_of_Ukraine/6351
Декілька рядків щодо вчорашніх обшуків на Рівненській митниці, та за місцем реєстрації проживання нині військовослужбовця ЗСУ, в минулому заступника начальника управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Михайла Петровича Шапірка❗

Коли певне контрабандно-корупційне кодло ініціює реєстрацію нікчемних кримінальних проваджень, вони розуміють, що якщо об'єкт зацікавленості не йде на співпрацю, то вони шляхом залякування затикають рота громадянам/службовцям з активною громадянською, проукраїнською позицією. Місцями в них спрацьовує така тактика. Але не в нашому випадку, заткнути нас не вдасться, бо ми розуміємо, що на шляху якісної розбудови, не тільки Митної служби в Україні, але і країни в цілому, легких шляхів не існує, і ми готові до цього тернистого шляху, незважаючи на наслідки.

Бо всі ті хто бажає змін, руху до незалежної (територіально та економічно), правової, самодостатньої, квітучої України, пам'ятають історію, що аналогічним шляхом залякування діяли і репресивні радянські органи, за принципом, - «Була б людина, а стаття знайдеться», і ми бачимо, що подекуди примара радянщини залишилися і в ******** Україні. І як наслідок, починаючи з новітньої історії незалежної України, - засуджено, покалічено, вбито чимало громадських активістів, журналістів, політиків, які своєю життєвою позицією доводили до сказу мздоїмців, шахраїв, колаборантів.

Ми в жодному випадку не ставимо себе на один щабель з такими відомими для всіх українців видатними діячами як В'ячеслав Чорновіл, Георгій Гонгадзе та багато інших, але ми дуже добре розуміємо, що мовчання гірше за смерть, краще бути вбитим, засудженим, покаліченим, ніж мовчки спостерігати за тим, як грабують, нищать твою країну, твоїх дітей, онуків...

Далі обов'язково буде☝️

З повагою,
колектив видання П.В.

Все буде Україна❗🇺🇦💪

p.s. дякуємо журналісту-розслідувачу Євгену Плінському за об'єктивність та мужність!
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03.09.2022 21:28 Відповісти
 
 