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Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумської області виникла лісова пожежа, яка згодом перекинулась на територію РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький 01

"За день росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині. Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс. Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників.

Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - написав чиновник.

Лісова пожежа, яка виникла на Сумщині після ворожого обстрілу, перекинулась на територію РФ, - Живицький 02

В результаті обстрілу на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. "Наразі на нашій території пожежі немає", - наголосив Живицький.

Також читайте: Протягом 1 вересня російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 вибухів, - ОВА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
"благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
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02.09.2022 22:41
+19
Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
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02.09.2022 22:41
+18
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02.09.2022 23:08
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"благодатний вогонь" братьев-нєнацістов повернувся додому
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02.09.2022 22:41 Відповісти
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03.09.2022 00:12 Відповісти
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02.09.2022 22:41 Відповісти
Отлично. Сами себя поимели свинособаки в резиновую попу
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02.09.2022 22:41 Відповісти
що посієш, те піжнеш
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02.09.2022 22:41 Відповісти
Загорівся наш ліс, відразу ж підпалити їхній. Розваляли ТЕЦ у Харкові, відразу ж розваляти ТЕЦ у Бєлгороді. Чи не війна?!
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02.09.2022 22:42 Відповісти
У когось в голові вона давно закінчилась.
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02.09.2022 22:50 Відповісти
Сказали что мы так не будем делать, потому что мы не такие как они. Поэтому наших гражданских убивают, а ихних нет
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02.09.2022 23:11 Відповісти
Я канешно, всё понимаю, но по заводам и складам можно пару раз *******ить, шоб жизнь мёдом не казалась.
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03.09.2022 00:16 Відповісти
на самом деле так не пойдет - как минимум пропорции нужно соблюдать для паритетного ответа.
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02.09.2022 23:29 Відповісти
Бяндеровский огонь,снова Ярош шалит и визитки разбрасывает
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02.09.2022 22:45 Відповісти
Бажаю росії вічного вогню.
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02.09.2022 22:46 Відповісти
Символично!!!
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02.09.2022 22:59 Відповісти
Вот когда благодатный огонь перекинется и будет выкашивать нефте и газопромыслы орков, которые им наполняют бюджет и позволяют нанимать наемников для войны в Украине ото будет новость
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02.09.2022 23:00 Відповісти
Там вже працюють санкції, яких "Искандерьі не боятся"
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02.09.2022 23:14 Відповісти
Западный ветер сожрёт рабZeю...карма така...
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02.09.2022 23:01 Відповісти
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02.09.2022 23:08 Відповісти
Шо за фейкі? На раБсії нема пожеж!

НУ... хіба що "незначительное задьімление, самопотушившиеся вследствие вьігорания всего на ***" )))
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02.09.2022 23:13 Відповісти
«Атрицатильнає затуханиє»
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02.09.2022 23:22 Відповісти
В туманной дымке тает осенних дней ковид
С последней птичьей стаей забредил старый дид
Лишь ягодиц резина горит в его окне
Ведь жопа это всё, что он достиг в войне
Рязиновые попы как рассвет
Признаний педофила чистый свет
Рязиновые попы раз в году
Пророчат Ладу за беду
Рязиновые попы как рассвет
Признаний педофила чистый свет
Рязиновые жопы раз в году
Пророчат Жигу за беду
От ягодиц заветных мне глаз не отвести
Рязиновые попы - залог твоей любви
Оттаяли и горечью наполнили кулёк
Ведь семь мильонов нам не заготовить впрок
Рязиновые жопы как рассвет
Признаний педофила чистый свет
Рязиновые жопья раз в году
Пророчат Гранту за беду

Я куль резины жопной под снегом отыщу
Прости, что я не уксус, с Медведевым не пью..
Других резин не надо - все было и прошло
Рязиновое счастье по капле унесло
Рязиновые попы как рассвет
Признаний лаптерогих чистый свет
Рязиновые попы раз в году
Пророчат Жигу за беду.
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02.09.2022 23:22 Відповісти
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02.09.2022 23:28 Відповісти
Чого б кацап не торкнувся, все згидить.
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02.09.2022 23:48 Відповісти
Шо рабсеяне, пятки не подгорают, вы дебилы думаете, что на другой планете живёте и кацманавт путлер безнаказанно истезает аборигенов во благо планеты *********. Нет недоразвитые, война бумерангом вернётся к вам в дом, со смертью родных и близких и разрухой, сегодня горит , а завтра ваш маньяк перекинет на вас ядерный реактор. Поделом, рабы своего паразита.
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02.09.2022 23:56 Відповісти
Ну і пречудово
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03.09.2022 09:22 Відповісти
 
 