У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав. ФОТОрепортаж

2 вересня на цвинтарі в місті Буча Київської області відбулося останнє масове поховання українців, які були вбиті росіянами під час окупації міста в березні та лютому. Частина тіл досі не ідентифіковані.

Про це розповіла заступниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Сьогодні ми закінчуємо поховання незабраних тіл. Чому я кажу "незабрані", бо деякі тіла ідентифіковані, але родичі не звернулися і їх не забрали. У цьому секторі таких буде 76 могил. Це люди, які померли під час окупації Бучі, а також були застрелені на території району", - розповіла Скорик-Шкарівська.

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За її словами 2 вересня, під час останнього масового поховання, прощалися з 13 тілами. Серед них були обгорілі й ті, хто отримав вогнепальні наскрізні кульові поранення тулуба.

Загалом, за даними міської ради, в Бучанському районі через дії з боку окупантів загинули близько 1100 людей, з них 419 саме з громади міста. Цифри є неточними, адже тіла досі ексгумують, а щодо більшості похованих слідство встановлює причини смерті.







