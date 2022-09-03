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У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

2 вересня на цвинтарі в місті Буча Київської області відбулося останнє масове поховання українців, які були вбиті росіянами під час окупації міста в березні та лютому. Частина тіл досі не ідентифіковані.

Про це розповіла заступниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Сьогодні ми закінчуємо поховання незабраних тіл. Чому я кажу "незабрані", бо деякі тіла ідентифіковані, але родичі не звернулися і їх не забрали. У цьому секторі таких буде 76 могил. Це люди, які померли під час окупації Бучі, а також були застрелені на території району", - розповіла Скорик-Шкарівська.

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За її словами 2 вересня, під час останнього масового поховання, прощалися з 13 тілами. Серед них були обгорілі й ті, хто отримав вогнепальні наскрізні кульові поранення тулуба.

Загалом, за даними міської ради, в Бучанському районі через дії з боку окупантів загинули близько 1100 людей, з них 419 саме з громади міста. Цифри є неточними, адже тіла досі ексгумують, а щодо більшості похованих слідство встановлює причини смерті.

У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав 01
У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав 02
У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав 03
У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав 04
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ПРОСТО НЕТ СЛОВ..НИКАКИХ..КРОМЕ МОЛИТВЫ....
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03.09.2022 00:20 Відповісти
кроме молитвы есть оружие возмездия.
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03.09.2022 00:45 Відповісти
Біль , сльози та горе принесли на нашу землю кремлівські фашисти і
криваві вбивці 😠
Горітимете в пеклі , кляті москалі 🤬
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03.09.2022 00:23 Відповісти
Ми ніколи цього не простимо ні тим хто це творив ні тим хто це підримував ні тим хто проти але мовчав.Вічна пам'ять загиблим.Цы звырства поставили крапку взагалі усьому.Рашисти це тварюки іншого немає.А тих хто це зробив покарають на землі кожну гниль знайдуть.
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03.09.2022 00:23 Відповісти
Це напевно близькі тих що були замучені,тому нікому впізнавати....
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03.09.2022 00:27 Відповісти
Покойтеся із миром
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03.09.2022 01:53 Відповісти
Царство Небесне...
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03.09.2022 05:09 Відповісти
Вбивали родинами.
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03.09.2022 10:33 Відповісти
 
 