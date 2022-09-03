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Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вночі атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була дуже гучною… Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…

У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав.

По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко 01

Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко 02

Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко 03

Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Кацапи звіріють , бо не бачать перемоги , на яку чекає кремлівський
фюрер і кривавий вбивця !

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03.09.2022 07:49 Відповісти
Слава ППО! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 08:23 Відповісти
Слава пулсею де-нура - ото так буде правильно
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03.09.2022 10:30 Відповісти
дякуємо!!! слава ППО !!!
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03.09.2022 08:47 Відповісти
 
 