Українські військові збили 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була дуже гучною… Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…



У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав.



По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених.



У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.



У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

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