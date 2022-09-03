УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8812 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 670 14
корабель (1421) море (133) Туреччина (2248)

Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Рух суден у Стамбульській протоці призупинили через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенство "Анадолу" із посиланням на Головне Управління берегової охорони Туреччини.

У повідомленні зазначається, що 107-метрове суховантажне судно BRIZA кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.

На місце події направили два буксири Kurtarma-5 та Kurtarma-6 та катер KEGM-5.

Завдяки зусиллям берегової охорони суховантаж вдалося пришвартувати в районі Ахиркапи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором. ФОТО

Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден 01

Через несправність суховантажу, який прямував в Україну, у Босфорі призупинили рух суден 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Стара галоша зламалась.
показати весь коментар
03.09.2022 08:27
+4
И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
показати весь коментар
03.09.2022 09:17
+3
Фарватер значит чистить)
показати весь коментар
03.09.2022 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стара галоша зламалась.
показати весь коментар
03.09.2022 08:27 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2022 08:46 Відповісти
Москальские ушки там не торчат?
показати весь коментар
03.09.2022 08:48 Відповісти
Второй уже?
Чистить канал лучше нужно
показати весь коментар
03.09.2022 08:48 Відповісти
Це не канал, а протока.
показати весь коментар
03.09.2022 08:59 Відповісти
Фарватер значит чистить)
показати весь коментар
03.09.2022 09:18 Відповісти
Це тут до чого?
показати весь коментар
03.09.2022 11:03 Відповісти
И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
показати весь коментар
03.09.2022 09:17 Відповісти
Хоть бы хватило всего зерна что уже перевезли для расчета.
показати весь коментар
03.09.2022 09:39 Відповісти
А чому воно щось повинно коштувати українському народу? Не пишить дурниць.
показати весь коментар
03.09.2022 11:05 Відповісти
Эрдогана экономика еле дышит дефицит бюджета 500 ярдов долларов...инфляция перешла отметку 82%...а це як кажуть у Одесі ...полный Завал Рабинович...
показати весь коментар
03.09.2022 10:03 Відповісти
Відомо чому так ? Наче економіка задіяна. Країна популярна.
показати весь коментар
03.09.2022 11:17 Відповісти
Взагалі це судно не дуже придатно для перевезення зерна. Зафрахтували те, що було поблизу?
показати весь коментар
03.09.2022 11:14 Відповісти
Чомусь це судно виглядає як в баласті. Де там той повний вантаж зерна. Навіть гребний винт не занурений у воду.
показати весь коментар
03.09.2022 11:50 Відповісти
 
 