Захист східного флангу НАТО: до Польщі прибув бомбардувальник B-52, - Блащак. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник B-52. Літак здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав він у Twitter.
Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.
Американці збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.
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А планер был сделан на совесть и без российского алюминия.
Как там у Сельма Лагерлёф, - ты ещё крепкий старик, Розен Бом.