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Захист східного флангу НАТО: до Польщі прибув бомбардувальник B-52, - Блащак. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

До Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник B-52. Літак здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Захист східного флангу НАТО: до Польщі прибув бомбардувальник B-52, - Блащак 01

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник В-52. Наша оперативна сумісність і можливості для захисту східного флангу НАТО зростають", - написав він у Twitter.

Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

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Американці збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.
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Топ коментарі
+12
Як на 80-річного "дєдушку" він виглядає дуже достойно та пристойно

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03.09.2022 09:42
+11
Litve vcera on letal otrabatyvali s pomociu SOP zadanyje
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03.09.2022 09:40
+10
Йде підготовка до знищення мордору.Давно пора
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03.09.2022 09:35
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мечта, с ядерной зброей) вот бы нам таким врагов побомбить)
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03.09.2022 09:33 Відповісти
Якщо нашім пілотам передадуть F-22, F117, велику кількість AGM-88 HARM, то вони пропилять у російському ПВО коридор до маскви. А потім вже і B-52 над масквой буде розвантажуватись. І ниякої ядерної зброї. Лише конвенційні бомби та багато, сотнями тонн кожну ніч доки маскву стане важко відрізнити від Маріуполя.
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03.09.2022 11:13 Відповісти
Йде підготовка до знищення мордору.Давно пора
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03.09.2022 09:35 Відповісти
орки, давайте побыстрее уже захватывайте сувальский коридор или разносите нашу атомную в хлам)
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03.09.2022 09:35 Відповісти
А что скажєт товарісчь Путєн?
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03.09.2022 09:38 Відповісти
Он скажет: Пуууу, потом добавит как обычно: это не я.
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03.09.2022 09:46 Відповісти
Litve vcera on letal otrabatyvali s pomociu SOP zadanyje
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03.09.2022 09:40 Відповісти
Tut na foto jest litovskije SOP eto specialnyje vojska rabotujicije v tylu vraga, i amerikanskije JTAC korektirovciki ognia.
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03.09.2022 09:54 Відповісти
Як на 80-річного "дєдушку" він виглядає дуже достойно та пристойно

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03.09.2022 09:42 Відповісти
У этого дедушки основные мускулы на уровне молодых внучат.
А планер был сделан на совесть и без российского алюминия.
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03.09.2022 10:55 Відповісти
Все , від цієї новини путін всрався Та поїв то що насрав в свій портфельчик.
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03.09.2022 10:02 Відповісти
Ото вже в бульбофюрера буде картопляно-пюрешний понос
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03.09.2022 10:04 Відповісти
Сильный старичок.
Как там у Сельма Лагерлёф, - ты ещё крепкий старик, Розен Бом.
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03.09.2022 10:13 Відповісти
пуйлу восторженно хрюкать !
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03.09.2022 10:40 Відповісти
Шо там бульбофюрер гавкав? "єслі страни ната прівєзут ядєрноє аружиє к нашим граніцам, то ми..." абасрьотєсь жидєнько ви)))
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03.09.2022 11:20 Відповісти
Якщо ти, цивілізована країна, то і знаходишся серед таких країн, які друг другу допомагають і захищають
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03.09.2022 11:58 Відповісти
 
 