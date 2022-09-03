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Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, 3 вересня близько 2 години ночі російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.

Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 01
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 02
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 03
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 04
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 05
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 06
Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Поки не буде відповіді, як робить Ізраіль, все так і буде.
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03.09.2022 11:06 Відповісти
Та роздовбайте вже нарешті той московський завод "Авангард", на якому виготовляють С300 та C400 !
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03.09.2022 11:20 Відповісти
Ви до кого звертаєтесь?
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03.09.2022 12:03 Відповісти
Мабуть не хочуть американців підставлять
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03.09.2022 12:05 Відповісти
При этом ежедневно подставляют украинцев, харьковчан, под смертельную опасность.
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03.09.2022 12:56 Відповісти
Не можу дочекатися коли вже можна буде демілітиризувати бєлгородську область.
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03.09.2022 17:06 Відповісти
 
 