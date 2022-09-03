Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: Ракету С-300 випустили з Бєлгородської області РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська вночі обстріляли Харків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Так, 3 вересня близько 2 години ночі російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.
Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри.
За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
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