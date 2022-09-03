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У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Десантно-штурмових військах Збройних сил України завершився суміжний курс підготовки командирів відділень.

Про це повідомляє командування ДШВ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяця десантники мали змогу випробувати себе під час низки інтенсивних занять та заліків", - йдеться в повідомленні.

В підготовці взяли участь найкращі представники сержантського корпусу військових частин ДШВ.

Сержанти показали навички та знання під час бойових стрільб у різних видах бою, зачистці траншей та опорних пунктів противника, а також продемонстрували вміння у володінні бойовою технікою, яка є на озброєнні Десантно-штурмових військ.

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Також вони провели заняття з лідерства та основи повсякденної діяльності відділень і взводів.

Кожен учасник отримав сертифікат, а сержанти, які показали найкращі результати, були відзначені цінними подарунками.

Головний сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ головний майстер-сержант Олексій Мірошніков заявив: "Цей курс є першим кроком до професійного зростання. Він мотивує бути справжнім сержантом і відповідати цьому званню. Сержантський корпус це становий хребет будь-яких професійних збройних сил. Ми ті, які реалізовують стратегічні плани задуми командирів на полі бою. Бажаю всім успіхів у службі та незламної віри у Перемогу".

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У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень 04
У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень 05
У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень 06
У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень 07

Автор: Ольга Лузан
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Дай Боже нашим воїнам Здоров'я та успіху і нехай Бог збереже їхнє життя, ці хлопці наша сила та майбутнє України.
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03.09.2022 10:25 Відповісти
Обличчя Воїнів і морди орків. Велика різниця. Одні несуть Світло і Волю, інші смерть і розруху. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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03.09.2022 10:28 Відповісти
Дивилася вчора марш 2016, до 25-ї річниці незалежності України. це просто щось неймовірне (6 млн переглядів, до речі)

https://youtu.be/tzTjmZE1ijA
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03.09.2022 10:32 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 10:43 Відповісти
Скільки вас вже загинуло, сонечки ви наші, скільки ще загине, дякую говнокомандувач
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03.09.2022 11:04 Відповісти
 
 