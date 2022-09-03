У Десантно-штурмових військах підготували командирів відділень. ФОТОрепортаж

У Десантно-штурмових військах Збройних сил України завершився суміжний курс підготовки командирів відділень.

Про це повідомляє командування ДШВ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяця десантники мали змогу випробувати себе під час низки інтенсивних занять та заліків", - йдеться в повідомленні.

В підготовці взяли участь найкращі представники сержантського корпусу військових частин ДШВ.

Сержанти показали навички та знання під час бойових стрільб у різних видах бою, зачистці траншей та опорних пунктів противника, а також продемонстрували вміння у володінні бойовою технікою, яка є на озброєнні Десантно-штурмових військ.

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Також вони провели заняття з лідерства та основи повсякденної діяльності відділень і взводів.

Кожен учасник отримав сертифікат, а сержанти, які показали найкращі результати, були відзначені цінними подарунками.

Головний сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ головний майстер-сержант Олексій Мірошніков заявив: "Цей курс є першим кроком до професійного зростання. Він мотивує бути справжнім сержантом і відповідати цьому званню. Сержантський корпус це становий хребет будь-яких професійних збройних сил. Ми ті, які реалізовують стратегічні плани задуми командирів на полі бою. Бажаю всім успіхів у службі та незламної віри у Перемогу".

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