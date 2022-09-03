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Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини військами РФ пошкоджено будинки, газопровід та автівки, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі зі сторони Запорізької області російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ місто Марганець.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті обстрілів пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, господарчі споруди, газопровід, гаражі в гаражному кооперативі, паркінг та автівки. Інформації про постраждалих осіб до поліції не надходило.

Також вночі окупанти обстріляли Широківську громаду Криворізького району. В результаті було зруйновано декілька приватних будинків. Люди не постраждали.

Читайте: Окупанти обстріляли вночі Нікополь і Марганець

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини військами РФ пошкоджено будинки, газопровід та автівки, - Нацполіція 01
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини військами РФ пошкоджено будинки, газопровід та автівки, - Нацполіція 02
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини військами РФ пошкоджено будинки, газопровід та автівки, - Нацполіція 03
Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини військами РФ пошкоджено будинки, газопровід та автівки, - Нацполіція 04

Автор: Богдан Гуньковський
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