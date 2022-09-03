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Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.

Про наслідки нічного ворожого удару по Краматорську повідомив міський голова Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 01

Він зазначив, що 8 ракет вдарили по об'єктах промисловості та складах гуманітарної допомоги.

"Поранено сторожа, у важкому стані", - додав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську. Під обстрілами і прифронтові громади, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 02
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 03
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 04
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко


Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 06
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 07
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 08
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 09

Читайте: Рашисти знову обстріляли околиці Слов’янська, - мер Лях. ФОТОрепортаж


Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 10

Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 11
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 12
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 13
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко 14
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Після Запоріжжя основною ціллю ракетних ударів стануть склади з гумдопомогою… слідкуйте за зеленими руками
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03.09.2022 11:10 Відповісти
Та просто отим "зеленим рукам" не давати таку інформацію! Бо що знає д'єрмак-знають кацапи!
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03.09.2022 11:28 Відповісти
Ну правильно, в одному місці всі ракети збили, а тут прошляпили
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03.09.2022 11:26 Відповісти
Сгущенка успешно побеждена.
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03.09.2022 11:40 Відповісти
Ну звісно саме склади гумдопомоги, яких взагалі не повинно бути, мають роздати зразу, доки не пізно
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03.09.2022 11:58 Відповісти
основне мабуть украли а остаток знищили ракетами .круто.
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03.09.2022 14:07 Відповісти
Странно, странно, а чого это гуманитарка в складах лежит, а не по домах нуждающихся распределена. Хотя наверное по документам она уже роздана и подписи граждан её получивших стоят. Вопросы, вопросы...
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03.09.2022 12:20 Відповісти
Краматорськ страждає як і Миколаїв, якщо не більше, постійні удари. Рашисти мають бути знищені всі до останнього!
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03.09.2022 20:36 Відповісти
 
 