Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.

Про наслідки нічного ворожого удару по Краматорську повідомив міський голова Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 8 ракет вдарили по об'єктах промисловості та складах гуманітарної допомоги.

"Поранено сторожа, у важкому стані", - додав Гончаренко.

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