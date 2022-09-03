2 609 9
Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області.
Про наслідки нічного ворожого удару по Краматорську повідомив міський голова Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що 8 ракет вдарили по об'єктах промисловості та складах гуманітарної допомоги.
"Поранено сторожа, у важкому стані", - додав Гончаренко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Роман Бургарт 5ec0d074
показати весь коментар03.09.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 4
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар03.09.2022 11:28 Відповісти Мені подобається 2
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар03.09.2022 11:26 Відповісти Мені подобається 3
Chandler Bing
показати весь коментар03.09.2022 11:40 Відповісти Мені подобається 1
Яна Чорновола
показати весь коментар03.09.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 3
Никоай Соловей
показати весь коментар03.09.2022 14:07 Відповісти Мені подобається 0
Демусика Вредная
показати весь коментар03.09.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 3
Чиста Пречиста
показати весь коментар03.09.2022 20:36 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...