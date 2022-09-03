На балконі - прапор із серпом і молотом, у квартирі - зброя: на Львівщині судитимуть чоловіка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Мешканець Червонограда повісив у себе на балконі прапор із серпом, молотом та зіркою. Вдома у нього знайшли літературу на підтримку "русского мира", набої та коктейлі Молотова.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Прапор із радянською символікою чоловік повісив у себе на балконі перед початком повномасштабного вторгнення РФ.
"Окрім цього, в ході обшуку у чоловіка виявлено та вилучено іншу комуністичну символіку, символіку країни-агресора, антиукраїнські листівки, літературу в підтримку "русского мира", формений одяг правоохоронних органів, холодну та вогнепальну зброю, набої та коктейлі Молотова", - розповіли в прокуратурі.
Чоловіка відправили під варту. Його звинувачують в поширенні комуністичної символіки та незаконному поводженні зі зброєю. Найбільше покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.
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таким самим методо ватні анклави можна знайти і в Ізраїлі.
І лишіть вже ту "солянку" совкову, яка приїхала на шахти працювати в 50-х роках - те покоління і за ними вже давно на кладовищах лежать , Одиниці лишилися ото таких совкодрочерів впертих і по одному довбо#бу не треба все місто в гівно мішати, бо то ви ше спражньої вати не бачили..
А молодь там дуже патріотична і повірте шо буде Кристинопіль.
Гоп-стоп, мабуть тому, що ти москаль
А в горах влітку троха парко,
Ти скинув маринарку,
Ліпше б ти її не скинув,
Куме, глянь на спину,
Ну хто відправив ту скотину
в Карпати У футболці СССР.
Что это, млять, за флаг с двумя полосками?
Действительно!!!
Флаг Туркменской ССР - республиканский символ Туркменской ССР - одной из 15 республик СССР.