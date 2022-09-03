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Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми, які розганяли деструктивний контент в Україні.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 01

"Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:

▪️ дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
▪️ виправдання збройної агресії РФ;
▪️ розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

"На Київщині за даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", йдеться у повідомленні СБУ.


Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 02
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 03
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 04
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 05
Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі 06
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Топ коментарі
+15
А СБУ не хочет армию ботов ДЯкувальщиков ,Подоляка и дЕрмака ликвидировать? Нет? Или тех незЯ ,ай ай ай будет ?
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03.09.2022 12:49
+10
А по санкциям к ним что: уголовка, административка или просто конфискация техники с дальнейшей продажей за копейки? ВРУ не хочет подтянуть Уголовный Кодекс к реалиям военного времени?
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03.09.2022 12:46
+6
Тарас Чорновіл: "Тут від СБУ прийшла відповідь Ірині Геращенко щодо ворожих телеграмканалів, які здійснюють підривну роботу проти України. Це не є щось нове, більшість із згаданих і багато інших містяться в переліку спеціальної служби з протидії дезінформації. От лише проблемка виникає. Деякі з цих рашистських каналів мають явний контакт із певними персонажами в укрсучвладі. Точно пригадую, як ТК "Резидент" кинули на амбразуру, коли треба було відбілювати Єрмака від звинувачень конгресменки Спартц. Там і від інших ниточки тягнуться до опи та подоляківських ботоферм.
СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.

Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
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03.09.2022 13:12
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А по санкциям к ним что: уголовка, административка или просто конфискация техники с дальнейшей продажей за копейки? ВРУ не хочет подтянуть Уголовный Кодекс к реалиям военного времени?
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03.09.2022 12:46 Відповісти
Побачимо. Багато цих ботів тут пишуть, потім розкажуть.
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03.09.2022 14:29 Відповісти
А СБУ не хочет армию ботов ДЯкувальщиков ,Подоляка и дЕрмака ликвидировать? Нет? Или тех незЯ ,ай ай ай будет ?
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03.09.2022 12:49 Відповісти
Тарас Чорновіл: "Тут від СБУ прийшла відповідь Ірині Геращенко щодо ворожих телеграмканалів, які здійснюють підривну роботу проти України. Це не є щось нове, більшість із згаданих і багато інших містяться в переліку спеціальної служби з протидії дезінформації. От лише проблемка виникає. Деякі з цих рашистських каналів мають явний контакт із певними персонажами в укрсучвладі. Точно пригадую, як ТК "Резидент" кинули на амбразуру, коли треба було відбілювати Єрмака від звинувачень конгресменки Спартц. Там і від інших ниточки тягнуться до опи та подоляківських ботоферм.
СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.

Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
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03.09.2022 13:12 Відповісти
Наш придуркуватий нарiд сам дозволив створити в країні ці смердючі СБУ та МВС.
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03.09.2022 13:31 Відповісти
Тарас Чорновіл - це звичайно джерело, якому варто довіряти))) Забули вже всі про "тупий важкий предмет"?
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03.09.2022 16:59 Відповісти
Кацап а ти мабуть з ціеї ботоферми шо так перезбудився на її закрытие?
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03.09.2022 14:01 Відповісти
**** та цеж опа!
закликуньте вечірній відосик зрання - камінь в мавзолей вже пора..
тільки не в Киеві.
вінторогим - тільки в вінторогії...
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03.09.2022 13:01 Відповісти
А я то думав куди зелеботи зникли…
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03.09.2022 13:07 Відповісти
нікуди вони не зникли - всі зелені .ляді по місцях.
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03.09.2022 13:14 Відповісти
в мене штані на піврозміру менші... - з милом в них суюся....
СБУ - мальків грабуете - суйтеся на Банкову.
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03.09.2022 13:07 Відповісти
Звіт треба ж по роботі здати, та премію отримати ще
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03.09.2022 13:26 Відповісти
Собаки зі псарні до хазяїв не суються!
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03.09.2022 13:33 Відповісти
Агов, ЗеК недоторканий, 280 вагонів гуманітарки вкрали порохоботи а не СН, лайно зеленое
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03.09.2022 13:19 Відповісти
а что на этом скрине? продажа аккаунта? в чём состав преступления?
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03.09.2022 13:40 Відповісти
По фото я вижу что "накрыли" максимум арбитражника. На скрине видно, что аккуанты "греют" вручную.
Никто не будет делать ботов под настоящие симки.
Тут 100% арбитражник.
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03.09.2022 14:12 Відповісти
Будемо надіятися що це правда....але поки СБУ керують зільоні надія мала !!!
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03.09.2022 14:47 Відповісти
А якщо я не вірю у визволені полководцем Арестовичем 53 населених пункти хз де, то я підпадаю під статтю "панічні настрої"?
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04.09.2022 03:40 Відповісти
 
 