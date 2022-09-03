Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми, які розганяли деструктивний контент в Україні.
Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для:
▪️ дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
▪️ виправдання збройної агресії РФ;
▪️ розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.
"На Київщині за даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області. Його "клієнтами" були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.
"В Одеській області організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрямок їх діяльності – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів", йдеться у повідомленні СБУ.
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СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.
Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
закликуньте вечірній відосик зрання - камінь в мавзолей вже пора..
тільки не в Киеві.
вінторогим - тільки в вінторогії...
СБУ - мальків грабуете - суйтеся на Банкову.
Никто не будет делать ботов под настоящие симки.
Тут 100% арбитражник.