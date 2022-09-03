Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським захисникам. Воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці подзвонили майже вночі. Зв’язок був декілька хвилин і обірвався. Терміново просять два дрона, тепловізор, планшети. Дуже прошу допомогти!!

Рахунок на два дрона -113 400 тис. та генератор 72 тис. Тепловізори купила 134 тис., 4 планшети купила 39 тис., ще два дрона потрібно та генератор. На штурм.. "Скажи всім, що ми б’ємося і обов’язково переможемо. Ми втрачаємо багато побратимів, але ми сильніші" На фронті запеклі бої, допоможемо бійцям?" - наголосила волонтерка.

Реквізити для допомоги:



PayPal: [email protected].

5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталія Августа

4149 4993 7434 4032 ПриватБанк

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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