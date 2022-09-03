Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня близько 13:30 пролунав вибух. Унаслідок цього травмовано дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Більше подробиць згодом.

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