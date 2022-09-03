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Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня близько 13:30 пролунав вибух. Унаслідок цього травмовано дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
Більше подробиць згодом.
Топ коментарі
+57 Дмитро Піталов
показати весь коментар03.09.2022 14:21
+22 Moshe Dayan
показати весь коментар03.09.2022 14:23
+19 Ан Мур
показати весь коментар03.09.2022 14:26
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можна в Бучу або під Вишгород
дожилися......
а де батьки дітей???? чому не слідкували за своїми дітьми на ткій небезпечній виставці??? і нахіба туди перти малечу ще в колясці??? шо воно зрозуміє????
Кому це на думку взагалі спало.
Якесь божевілля...