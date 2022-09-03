УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15816 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
15 622 50
вибух (3744) війна (56233) діти (4401) Чернігів (583)

Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня близько 13:30 пролунав вибух. Унаслідок цього травмовано дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Більше подробиць згодом.

Дивіться: Врятували Чернігів від оточення: спогади українських військових про бій з окупантами у Количівці. ВIДЕО

Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ 01
Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ 02
Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ 03
Боєприпас здетонував на виставці у Чернігові, травмовано дітей, - ЗМІ 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
Кто вообще этот цирк устроил с демонстрацией оружия для детей?
показати весь коментар
03.09.2022 14:21
+22
Бойові БК на виставку до людєй? Ви в своєму розумі?!
показати весь коментар
03.09.2022 14:23
+19
показувати треба, але ж без начиненої цієї зброї вибухівкою!
показати весь коментар
03.09.2022 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хтось по жопкі неслабо заробе
показати весь коментар
03.09.2022 14:20 Відповісти
Кто вообще этот цирк устроил с демонстрацией оружия для детей?
показати весь коментар
03.09.2022 14:21 Відповісти
Демонстрировать нужно. Учить безопасности. Только ответственно.
показати весь коментар
03.09.2022 14:26 Відповісти
Можеш свою дитину в Донецьку обл відвезти, нехай повчиться.
показати весь коментар
03.09.2022 14:28 Відповісти
Там не учат, там гибнут необученые, зебил
показати весь коментар
03.09.2022 14:31 Відповісти
зебіле, мову вчи
показати весь коментар
03.09.2022 15:06 Відповісти
зебил - сын твоей мамы
показати весь коментар
03.09.2022 15:15 Відповісти
Нехай учіт там бєзапаснасть. Це ж твої слова мерзота падалЬяковька рубльова.
показати весь коментар
03.09.2022 16:18 Відповісти
навіщо в Ордлу ?
можна в Бучу або під Вишгород
дожилися......

показати весь коментар
03.09.2022 14:39 Відповісти
совсем дурак?
показати весь коментар
03.09.2022 14:40 Відповісти
Та де їм, вони ж нормальних спеціалістів порозганяли, а понабирали зелене лайно, які тільки що вміє базікати і мародерити гуманітарку.
показати весь коментар
03.09.2022 14:58 Відповісти
С нехолостыми боеприпасами? Даже в армии обучают сначала на макетах!!!
показати весь коментар
03.09.2022 15:02 Відповісти
я где-то писал про боевые?
показати весь коментар
03.09.2022 15:29 Відповісти
Трясьця вашій матері! Нахіба дітям ********** показувати!?
показати весь коментар
03.09.2022 14:21 Відповісти
показувати треба, але ж без начиненої цієї зброї вибухівкою!
показати весь коментар
03.09.2022 14:26 Відповісти
Кого кацапи не вбили,бойовий мер постарається?Якщо мене не зраджує пам*ять-бойовий ******** Ляшко балотувався від Чернігова?Там привладі всі такі?
показати весь коментар
03.09.2022 14:29 Відповісти
А может это боевой Чаус?
показати весь коментар
03.09.2022 14:36 Відповісти
Кстати в пылу боев о коле все позабыли, и он похоже этому очень рад.
показати весь коментар
03.09.2022 14:54 Відповісти
Це яким ДЕБІЛОМ треба бути, щоб на виставляти бойову зброю!!! І взагалі під час війни подібні заходи... Нема слів, відчуваю розпач після таких новин!
показати весь коментар
03.09.2022 14:23 Відповісти
Це ************* чи навмисне хтось такий ********* підсунув?😳
показати весь коментар
03.09.2022 14:23 Відповісти
Бойові БК на виставку до людєй? Ви в своєму розумі?!
показати весь коментар
03.09.2022 14:23 Відповісти
Це що ********** що не знешкоджено виставляли посеред міста та ще дітей туди водили на єкскурсію?!!! Борже мій... як Господь хоче наказати людину то віднімає в нього розум....Боже , врятуй діточок поранених, прости Господи ідіотів,бо не відають що коять...
показати весь коментар
03.09.2022 14:23 Відповісти
так шо, выставка противопехотных мин на следующей неделе отменяется??
показати весь коментар
03.09.2022 14:25 Відповісти
Неа, только название - "Найди в парке противопихотную мину"
показати весь коментар
03.09.2022 14:41 Відповісти
І що виставки нерозівраних ракет не буде? Цей тупий зелений популізм уже і дітей вбиває і каліче на виставках.
показати весь коментар
03.09.2022 14:30 Відповісти
Якби не цей випадок зелені скоро б руську рулетку там організували
показати весь коментар
03.09.2022 14:30 Відповісти
..хіба хтось вже відміняв правило, що ДО БУДЬ-ЯКОЇ ЗБРОЇ ТРЕБА СТАВИТИСЯ ЯК ДО ЗАРЯДЖЕНОЇ?.. а тут - ще й виставка та діти
показати весь коментар
03.09.2022 14:31 Відповісти
Який довбень організував цю "виставку", поклавши велий (закреслено) болт на всі настанови і правила поводження із зброєю та ************? Комусь дуже вислужитися захотілося? Якщо конче необхідно ознайомити "насєлєніє" із тим, до чого не можна не те що торкатися, а навіть наближатися - то принесіть муляжі та макети!
показати весь коментар
03.09.2022 14:32 Відповісти
Організатори-довбойоби
показати весь коментар
03.09.2022 14:32 Відповісти
Жесть. Ну и маразм.
показати весь коментар
03.09.2022 14:36 Відповісти
Не всіх ідіотів війна вбила! Хіба не можна було демонструвати не бойові ********** а муляжі, учбові експонати? Це, як мінімум, службова недбалість. А, окрім того, шкоду, завдану здоров'ю дітей, повинні відшкодовувати організатори цього сумнівного заходу.
показати весь коментар
03.09.2022 14:37 Відповісти
Дебилы, блдь
показати весь коментар
03.09.2022 14:37 Відповісти
Нам мало загиблих та поранених дітей? Які виставки під час війни? У нас що, надлишки зброї, що ми її в тилу демонструємо? Бл@дь, скільки ж ще довбойобів у цій країні?
показати весь коментар
03.09.2022 14:37 Відповісти
года три назад было больше тринадцати миллионов. Сейчас цифра уменьшилась из-за естественной и не естественной убыли, а так же эмиграции. Точную цифру сейчас назвать сложно, она станет известна через 577 дней.
показати весь коментар
03.09.2022 17:04 Відповісти
хто відповідав за безпеку цієї виставки??? хтось перевіряв кожний експонат???
а де батьки дітей???? чому не слідкували за своїми дітьми на ткій небезпечній виставці??? і нахіба туди перти малечу ще в колясці??? шо воно зрозуміє????
показати весь коментар
03.09.2022 14:42 Відповісти
От дожилися.. Новина з розряду "на расії", але в Україні. Знайти і покарати організаторів виставки!
показати весь коментар
03.09.2022 14:49 Відповісти
По фото можно подумать что это не выставка а продажа ворованных боеприпасов.
показати весь коментар
03.09.2022 14:57 Відповісти
********** без попередньої перевірки піротехніками виставляти для огляду цивільним - дебілізм(
показати весь коментар
03.09.2022 14:58 Відповісти
Це злочин.
показати весь коментар
03.09.2022 15:28 Відповісти
Виставка боеприпасів ви серйозно ,в Чернігові ?!
Кому це на думку взагалі спало.
Якесь божевілля...
показати весь коментар
03.09.2022 14:59 Відповісти
ЗЕбільна влада вчергове пробила дно, замість того щоб всі сили кинути на боротьбу з кацапами влаштовують шоу виставки
показати весь коментар
03.09.2022 15:02 Відповісти
Цю виставку ,я так розумію, організувала людина яка не була присутня в Чернігові в лютому - березні ,,,
показати весь коментар
03.09.2022 15:05 Відповісти
І що, місцеві керівники ДСНС дали дозвіл на цю виставку?
показати весь коментар
03.09.2022 15:09 Відповісти
Цих трижди кінчених довбо.бів, які організували цю виставку, негайно затримати і оголосити звинувачення на роки відсидки за гратами. Мало нам горя від орків, так ще і від власних недоумків або і зрадників.
показати весь коментар
03.09.2022 15:27 Відповісти
Зеленоїбані покидьки, із орденами, і запоріжські "добродії" кермують далі. Знайте,що багато воїнів на "нулі", залишають одну кулю. ....на потім. ....для київських **********. Виколупають вас із під землі!
показати весь коментар
03.09.2022 15:37 Відповісти
Це якийсь ПИ*ДЕЦЬ. На виставці бойові експонати.
показати весь коментар
03.09.2022 15:43 Відповісти
 
 